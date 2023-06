Der dreimalige Kanu-Olympiasieger Max Rendschmidt und Beachhandball-Weltmeisterin Isabel Kattner werden das deutsche Team bei der Eröffnungsfeier der Europaspiele in Krakau am Mittwochabend (20.30 Uhr) als Fahnenträger anführen. Diese Entscheidung traf der Vorstand des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB). Zur dritten Ausgabe der European Games, die bis 2. Juli laufen, schickt der DOSB 287 Athletinnen und Athleten.

"Für mich persönlich ist es eine riesige Ehre, die Fahne tragen zu dürfen und das deutsche Team damit repräsentieren zu können", sagte der 29 Jahre alte Rendschmidt, der an bisher allen Ausgaben der Europaspiele teilgenommen hat. Kattner möchte einfach "diesen besonderen und aufregenden Moment genießen", wie sie sagte: "Aber diese Aufgabe hat vor allem für unsere Sportart einen sehr hohen Stellenwert." Erst Ende Mai hatten die deutschen Beachhandballerinnen ihren EM-Titel erfolgreich verteidigt.

Bei den Europaspielen läuft Team D erstmals mit einem Fahnenträger-Duo bei der Eröffnungsfeier ein. Bei der vergangenen Ausgabe 2019 in Minsk wurde Bogenschützin Lisa Unruh die Ehre zuteil, 2015 bei der Premiere in Baku trug Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen die deutsche Fahne.

In Krakau finden Wettkämpfe in 29 Sportarten statt, darunter 22 olympische. In 18 davon geht es unter anderem um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris, zudem werden in zwölf Disziplinen die Europameisterschaften in diesem Rahmen ausgetragen. Insgesamt nehmen rund 7000 Sportlerinnen und Sportler aus 48 Nationen teil.