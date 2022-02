Köln (SID) - Für Bob-Dominator Francesco Friedrich würde als Fahnenträger bei den Olympischen Winterspielen in Peking ein Traum in Erfüllung gehen. "Das wäre ein absoluter Ritterschlag. Das wäre richtig genial. Das Team Deutschland anzuführen und mit der Fahne in das Stadion zu marschieren ? das ist das I-Tüpfelchen auf jeder Sportlerkarriere", sagte Friedrich dem Münchner Merkur und der tz.

Der Rekordweltmeister reist als haushoher Goldfavorit nach China, warnt aber vor zu großen Erwartungen. In Peking sei nichts sicher. "Weder die Corona-Situation, noch, dass wir mit einer Medaille nach Hause fahren. Das wird eine ganze harte Nummer und kein Selbstläufer", sagte Friedrich.

Im Vierer riss zum Weltcup-Abschluss die Siegesserie des 31-Jährigen, der im Yanqing National Sliding Center Olympia-Gold Nummer drei und vier gewinnen und damit den Rekord von Ikone Andre Lange einstellen will. "Das ganze Gerede um die Siegesserien ist lächerlich, totaler Quatsch. Die Niederlagen waren völlig egal. Wir befinden uns in der Elite, da wird halt jeder Fehler bestraft", betonte Friedrich.

Für Friedrich geht es ab dem 14. Februar im Zweier- und Viererbob um die Medaillen.