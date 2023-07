Wird Streamer-König Jens "Knossi" Knossalla jetzt auch Poker-Weltmeister? Die Antwort lautet nein. Doch der 37-Jährige hat es beim Main Event der World Series of Poker (WSOP) in Las Vegas bis in Tag vier geschafft.

Und das Märchen begann an seinem Geburtstag! Am Freitag feierte der Internetstar Geburtstag und in der Nacht zu Samstag deutscher Zeit begann der unvergessliche Run am Pokertisch.

Was ihm jetzt organisatorische Probleme brachte, denn eigentlich wollte er am Sonntag wieder abreisen. Deshalb mussten die Flüge für seine Freundin und sich sowie das Hotel umgebucht werden.

Poker-WM: Endplatzierung von Knossi bekannt

Aus an Tag vier und dennoch sehr stolz: Wie "Knossi" auf seinem Instagram-Kanal erzählt, scheidet er bei einem All-In im Big Blind aus. Ein Schweizer geht zu dem Zeitpunkt mit.

Knossi hielt zwei Buben auf der Hand, der Schweizer hatte eine Dame und ein Ass vorzuweisen. Auf dem Turn kommt die Dame, Knossi scheidet aus. Doch mit der Endplatzierung 1130 und einem Preisgeld über 17.500 Euro zeigt er sich zufrieden.

WSOP-Chronik: "Knossi" setzt Geburtstags-Run fort

Zunächst hatte er sogar eher schwach begonnen. Von einer Startdotation von 60.000 Chips blieben für ihn für den zweiten Tag 27.700 übrig. Doch in der Nacht zu Samstag ließ "Knossi" es an seinem Ehrentag krachen.

"Unfassbar. 136.500 Chips. Wir müssen den Flug umbuchen. Ich bin in Tag drei der WM. Ich bleibe in Las Vegas, Sonntag geht es weiter. Unglaublich", teilte "Knossi" in seiner Instagram-Story mit. Dabei war er schon runter auf 15.000 Chips. "Ich habe geblufft, das war unglaublich", verriet er und jubelte: "Das war mal ein Geburtstag am Pokertisch. Das muss ich erstmal verdauen."

"Knossi" hatte aufgrund seines Poker-Einsatzes an seinem Geburtstag vorgefeiert. Nach einem Hubschrauber-Rundflug über die Zocker-Metropole besuchte er das Haus der verstorbenen Zauber-Stars Siegfried und Roy. Danach ging die Party am Pokertisch weiter.

Poker-WM: Teilnehmer-Rekord bei Main Event pulverisiert

Irre: 10.000 Dollar beträgt bei dem Mega-Turnier der Buy-In, dem Sieger winken in diesem Jahr sagenhafte 12,1 Millionen Dollar.

1.517 Spieler waren von insgesamt 10.043 Entries nach Tag 3 noch dabei. Der bisherige Teilnehmer-Rekord aus dem Jahr 2006 mit 8.773 Spielern wurde damit um Längen überboten.

Mit seinen 35.000 Chips wurde Knossalla vor Tag 4 unter den Spielern mit den wenigstens Chips am Ende des Feldes auf Platz 1.497 geführt. Es hieß noch ein wenig durchhalten und mindestens zehn Spieler noch zu überstehen, denn ab Platz 1.507 begannen die Geldränge mit einem Preisgeld von 15.000 Dollar.

"Ich bin fix und fertig. Leute, wieder zwölf Stunden gespielt und wieder geht es morgen weiter. Man ist unter den letzten 15 Prozent", erklärte "Knossi" in seiner Instagram-Story. "Ich weiß gar nicht, wie ich heute ein Auge zubekommen soll."