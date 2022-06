Berlin (SID) - Der frühere Nationalmannschafts-Kapitän Philipp Lahm hat in seiner Rolle als Turnierdirektor der EURO 2024 in Deutschland die Wichtigkeit des Themas Inklusion betont und dahingehend Erfahrungen bei den Nationalen Special Olympics in Berlin gesammelt.

"Es ist sehr wichtig, dass jeder teilhaben kann. Das ist unsere Aufgabe für die EURO und für diesen Austausch sind wir hier bei den Special Olympics", sagte Lahm bei Sky: "Wir wollen hier Erfahrungen sammeln, was wir dann 2024 anwenden können."

Von seinen Eindrücken war er angetan. Lahm lobte die "Freude und dass man hier gemeinsam etwas erlebt. Das ist einfach das Schöne. Das zeichnet den Sport natürlich aus und das sehe ich hier. Es macht Spaß hier zu sein."