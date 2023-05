Lionel Messi ist um zwei weitere Titel reicher. Der Weltfußballer und Weltmeister wurde bei der Verleihung der Laureus World Sports Awards 2023 in Paris mit dem Preis als "Laureus World Sportsman of the Year" ausgezeichnet, zudem gewann er mit der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft den "Laureus World Team of the Year Award".

Dieses Laureus-Double gelang noch keinem anderen Sportler vor ihm.

"Laureus World Sportswoman of the Year" darf sich die Jamaikanerin Shelly-Ann Fraser-Pryce nennen, die bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2022 Gold über 100 Meter erlief. Der "Laureus World Sports Breakthrough of the Year Award" geht an den spanischen Tennis-Profi Carlos Alcaraz, der mit den US Open 2022 seinen ersten Grand-Slam-Titel holte und zeitweise als jüngster Spieler der Geschichte die ATP-Weltrangliste anführte.

Eriksen nach Herzstillstand mit Comeback-Award ausgezeichnet

Eine besondere Ehre wurde Christian Eriksen zuteil, der bei der Fußball-Europameisterschaft 2021 auf dem Rasen einen Herzstillstand erlitt und Millionen Menschen den Atem stocken ließ. Mittlerweile ist der Däne ins Spiel zurückgekehrt, schaffte über den FC Brentford den Sprung zu Manchester United und darf sich nun über den "Laureus World Comeback of the Year Award" freuen.

Ausgezeichnet wurde auch die aus den USA stammende Chinesin Eileen Gu, die bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking als erste Athletin drei Medaillen im Freestyle-Skiing gewann. Die 18-Jährige räumte Gold in der Halfpipe und im Big Air sowie Silber im Slopestyle ab, dafür bekam sie nun den "Laureus World Action Sportsperson of the Year Award".

Über die Nominierungen entschieden die Medien. 71 Mitglieder der Laureus World Sports Academy, bei denen es sich um legendäre Persönlichkeiten des Sports handelt, wählten dann die Gewinner aus.

Lewandowski verleiht "Laureus Sport for Good Award"

Einzige Ausnahme: Die Nominierung für den "Laureus World Sportsperson with a Disability Award" nimmt eine Fachjury des Internationalen Paralympischen Komitees vor. Dieser Preis ging an die Schweizerin Catherine Debrunner, die im Bahnsprint im Rollstuhl bei der Veranstaltung im schweizerischen Nottwil Weltrekorde über 100 Meter, 200 Meter, 400 Meter und 800 Meter in der Altersklasse T53 aufstellte. Obendrein gewann sie die Marathons in Berlin und London binnen einer Woche.

Den "Laureus Sport for Good Award" überreichte Fußball-Profi Robert Lewandowski vom FC Barcelona an TeamUp. Hierbei handelt es sich um ein globales Programm, das von War Child, UNICEF Niederlande und Save the Children entwickelt wurde. Es setzt sich für körperliche Betätigung zum Stressabbau bei Flüchtlingskindern ein.

Laureus Sport for Good unterstützt weltweit 300 Programme, die jungen Menschen mit Hilfe des Sports dabei helfen, Diskriminierung und Ungleichheit zu überwinden.

Die Verleihung der Laureus World Sports Awards fand in diesem Jahr erstmals seit 2020 wieder im Rahmen einer großen Sportveranstaltung in Paris statt. Dies war in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie nicht möglich gewesen.