Köln (SID) - Die Sportpodcast-Plattform meinsportpodcast.de bietet ihren Hörerinnen und Hörern seit Montag dauerhaft aktuelle Sport-News in Echtzeit. In enger Zusammenarbeit mit dem Sport-Informations-Dienst (SID) werden Sportfans durch das "innovative Audio-Breaking-News-Format in über 190 Podcast-Serien stets aktuell über die Ereignisse aus der Sportwelt informiert", hieß es in einer Mitteilung.

Das Format wurde bereits während der Olympischen Spiele in Tokio erfolgreich getestet. Während der Wettbewerbe wurden Hörerinnen und Hörer unmittelbar über wichtige Ereignisse sowie Medaillenentscheidungen informiert. Für die technische Umsetzung sorgt die Podcast-Agentur Podcastbude.

"Wir arbeiten mit dem SID ja schon eng bei der Produktion diverser Podcastserien zusammen und freuen uns sehr, diese Partnerschaft jetzt um ein wirklich innovatives Format zu erweitern", sagte meinsportpodcast.de-Chefredakteur Malte Asmus. SID-Geschäftsführer Rainer Finke ergänzte: "Durch den Ausbau unserer Partnerschaft mit meinsportpodcast.de entsteht ein neuer Ausspielweg für Sportnachrichten aus dem Hause SID im wichtigen Segment Audio."