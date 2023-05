Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat die ersten Athleten benannt, die Team D bei den European Games in Krakau (21. Juni bis 2. Juli) vertreten werden. Mit dabei sind unter anderem Kanutin Ricarda Funk, Olympiasiegerin im Einer-Kajak, und die dreifache Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid. Insgesamt nominierte der DOSB im ersten Schritt 210 Sportlerinnen und Sportler.

Bei der dritten Ausgabe der European Games werden 29 Sportarten ausgetragen, darunter 22 olympische. In 18 davon geht es unter anderem um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris, zudem werden in zwölf Disziplinen die Europameisterschaften in diesem Rahmen ausgetragen.

Insgesamt werden für Team D rund 300 Sportlerinnen und Sportler antreten, bis Anfang Juni muss die finale Bekanntgabe erfolgen.