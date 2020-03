Bonn (SID) - Die Dopingkontrollprogramm in Deutschland wird trotz des sich ausbreitenden Coronavirus weiterhin wie geplant durchgeführt. Das teilte die Nationale Anti Doping Agentur NADA am Montag mit. "Alle Testpool-Athletinnen und -Athleten können weiterhin jederzeit kontrolliert werden", hieß es in der Mitteilung.

Das Dopingkontrollpersonal sei dabei allerdings angehalten, entsprechende Verhaltensregeln zur Verbreitungsprävention des Coronavirus umzusetzen. Sollten behördliche Quarantänemaßnahmen bei Sportlern oder dem Kontrollpersonal verordnet werden, müsse die NADA darüber informiert werden.

Anfang Februar waren in China, dem Ausbruchsland des Virus, die Dopingkontrollen für mehr als zwei Wochen eingestellt worden.