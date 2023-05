Andrea Gotzmann tritt nach knapp zwölf Jahren an der Spitze der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) am 31. Juli ab. "Mein persönlicher Entschluss steht seit Längerem fest und ist frühzeitig mit dem Aufsichtsrat abgestimmt. Nach 40 Jahren Tätigkeit in der Anti-Doping-Arbeit möchte ich mich jetzt anderen Aufgaben widmen", sagte die 65-Jährige am Dienstag in einer NADA-Mitteilung.

Sie habe den Aufsichtsrat Ende April darum gegeben, aufgrund der Beendigung ihrer beruflichen Laufbahn offiziell vom Amt der Vorstandsvorsitzenden der NADA abberufen zu werden, so Gotzmann. Die Nachbesetzung solle durch eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt werden, teilte die NADA mit.

Die 103-malige Basketball-Nationalspielerin Gotzmann ist seit 1983 in der Anti-Doping-Arbeit tätig. Sie absolvierte ihre Ausbildung in diesem Bereich und war anschließend zunächst am Institut für Biochemie an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Seit dem 15. September 2011 bildet Gotzmann gemeinsam mit Lars Mortsiefer, der auch Chefjustiziar ist, den NADA-Vorstand.