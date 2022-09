München - Der NFL-Saisonauftakt mit vier Spielen, das Playoff-Halbfinale in der European League of Football (ELF) mit zwei Partien, das sechste Rennwochenende der DTM mit zwei Läufen und College-Football mit zwei Spielen:

Das ran Super-Live-Wochenende steht in den Startlöchern - und von Donnerstagnacht bis Sonntagnacht bekommt ihr jede Menge hochkarätigen Live-Sport geboten.

Den Auftakt macht die NFL, die in der Nacht auf Freitag mit dem Gastspiel der Buffalo Bills beim amtierenden Super-Bowl-Sieger Los Angeles Rams in die neue Saison startet.

Der Freitag gehört der DTM, die mit zwei freien Trainings das sechste Rennwochenende in Spa einläutet. Die beiden Qualifyings und die beiden Rennen finden am Samstag und Sonntag statt.

ELF: Finalteilnehmer gesucht

Die European League of Football (ELF) sucht ebenfalls am Samstag und Sonntag die beiden Teilnehmer am Championship Game (25. September in Klagenfurt). Am Samstag empfängt Vorjahresfinalist Hamburg Sea Devils die Raiders Tirol. Am Sonntag treffen die Vienna Vikings und die Barcelona Dragons aufeinander.

Tradition hat am Samstag College Football, wie gewohnt erwarten euch zwei Spiele. Zunächst treten die South Carolina Gamecocks bei den Arkansas Razorbacks an, anschließend die Tennessee Volunteers bei den Pittsburgh Panthers.

Abgerundet wird das ran Super-Live-Wochenende mit der NFL. #ranNFLsüchtig - Das Magazin stimmt euch auf den Week-1-Abend mit drei Live-Spielen ein: Die New England Patriots spielen bei den Miami Dolphins, die San Francisco 49ers bei den Chicago Bears und die Arizona Cardinals empfangen die Kansas City Chiefs.

Die Übertragungszeiten im Überblick:

DONNERSTAG AUF FREITAG:

NFL-Saisonauftakt

02:00 Uhr: Buffalo Bills at Los Angeles Rams - live auf ProSieben und im Livestream auf ran.de

FREITAG

DTM: Sechstes Rennwochenende in Spa

12:10 Uhr: freies Training 1 - im Livestream auf ran.de

15:10 Uhr: freies Training 2 – im Livestream auf ran.de

SAMSTAG:

DTM: Sechstes Rennwochenende in Spa

09:45 Uhr: Qualifying - im Livestream auf ran.de

13:00 Uhr: Rennen 1 - live auf ProSieben und im Livestream auf ran.de

ELF Playoff-Halbfinale

14:30 Uhr: Raiders Tirol at Hamburg Sea Devils - live auf ProSieben MAXX und ran.de

College Football

17:45 Uhr: South Carolina at Arkansas – live auf ProSieben MAXX und ran.de

21:25 Uhr: Tennessee Volunteers at Pittsburgh Panthers – im Livestream auf ran.de

SONNTAG:

DTM: Sechstes Rennwochenende in Spa

09:45 Uhr: Qualifying - im Livestream auf ran.de

13:00 Uhr: Rennen 2 - live auf ProSieben und im Livestream auf ran.de

ELF Playoff-Halbfinale

14:30 Uhr: Barcelona Dragons at Vienna Vikings - live auf ProSieben MAXX und ran.de

NFL Week 1

18:30 Uhr: #ranNFLsüchtig - Das Magazin - live auf ProSieben und im Livestream auf ran.de

19:00 Uhr: New England Patriots at Miami Dolphins – live auf ProSieben und im Livestream auf ran.de

19:00 Uhr: San Francisco 49ers at Chicago Bears - im Livestream auf ran.de

22:25 Uhr: Kansas City Chiefs at Arizona Cardinals – live auf ProSieben und im Livestream auf ran.de

