München - Das siebte Rennwochenende der DTM, Extreme E in Chile, die U21-Nationalmannschaft des DFB, das Finale der European League of Football, Claudio Pizarros Abschiedsspiel und natürlich die NFL. Nach einem pickepacke vollen Wochenende rund um den NFL-Auftakt kommt an diesem Wochenende bei ran wieder jeder Sportfan auf seine Kosten.

Den Auftakt macht die DTM. Bereits am Freitag ab 11:10 Uhr seht ihr die ersten beiden Trainingssessions vom Red Bull Ring in Spielberg. Alle weiteren Sessions am Samstag und Sonntag gibt es selbstverständlich auch zu sehen. Parallel hält euch unser Instagram-Kanal ran__Racing mit Insights von der Strecke auf dem Laufenden.

Später, ab 17:45 Uhr, ist die U21-Nationalmannschaft gefragt. Die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo trifft in einem Testspiel auf Frankreich.

Extreme E, Pizarros Abschied und ganz viel Football

Der Samstag steht, nach dem Qualifying und dem ersten DTM-Rennen in Spielberg, ganz im Zeichen des eierförmigen Leders. Im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt spielen die Hamburg Sea Devils und die Vienna Vikings den zweiten Champion der ELF aus. Wir melden uns ab 14:30 Uhr aus Österreich.

Parallel gibt es den vierten Lauf der Extreme E zu bestaunen. Ab 14:55 Uhr läuft das erste Qualifying aus Chile im Livestream, unter anderem mit ran-Experte Timo Scheider.

Ab 17 Uhr dann meldet sich ran live aus dem ausverkauften Bremer Weserstadion zu "Claudios Fiesta", dem offiziellen Abschiedsspiel von Claudio Pizarro. Das mit Stars und Promis gespickte Event läuft live in Sat.1.

Zum Abschluss des Tages kommen auch US-Sportfans auf ihre kosten. Ab 17:45 Uhr übertragen wir das College-Duell zwischen Clemson und Wake Forest, ab 21:30 Uhr im Livestream steigt das Texas-interne Duell zwischen den Longhorns und den Texas Tech Red Raiders.

Der Sonntag bietet, neben den Rennen der Extreme E und der DTM, ein Fest der höchsten Güte für Football-Fans. Nach dem Top-Spiel der AFC zwischen den Buffalo Bills und den Miami Dolphins steigt das Top-Spiel der NFC, die Tampa Bay Buccaneers um Tom Brady empfangen die Green Bay Packers mit Aaron Rodgers.

Parallel zu Dolphins gegen Bills zeigen wir im Livestream die Kansas City Chiefs bei den Indianapolis Colts. Heißt also: sieben Stunden Football am Stück.

Die Übertragungszeiten im Überblick:

FREITAG

DTM: Siebtes Rennwochenende in Spielberg

11:10 Uhr: 1. Freies Training - live auf ran.de

15:00 Uhr: 2. Freies Training - live auf ran.de

U21-Nationalmannschaft

17:45 Uhr: Deutschland - Frankreich live auf ProSieben MAXX und ran.de

SAMSTAG

DTM in Spielberg

09:40 Uhr: 1. Qualifying - live auf ran.de

13:00 Uhr: 1. Rennen - live auf ProSieben und ran.de

European League of Football: Finale aus Klagenfurt

14:30 Uhr: Vienna Vikings at Hamburg Sea Devils live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de

Extreme E: Vierter Lauf aus Chile

14:55 Uhr: Erstes Qualifying - live auf ran.de

19:55 Uhr: Zweites Qualifying - live auf ran.de

Abschiedsspiel von Claudio Pizarro aus Bremen

17:00 Uhr: Werder-Legenden, Bayern-Legenden und mehr - live in SAT.1 und auf ran.de

College Football

17:45 Uhr: Clemson Tigers at Wake Forest live auf ProSieben MAXX und auf ran.de

21:30 Uhr: Texas Longhorns at Texas Tech Red Raiders live im Stream auf ran.de

SONNTAG

DTM in Spielberg

09:40 Uhr: 2. Qualifying - live auf ran.de

13:00 Uhr: 2. Rennen - live auf ProSieben und ran.de

Extreme E aus Chile

13:55 Uhr: Halbfinale - live auf ran.de

16:55 Uhr: Hauptrennen - live auf ran.de

NFL: Der dritte Spieltag

18:30 Uhr: #ranNFLsüchtig - live auf ProSieben und ran.de

19:00 Uhr: Buffalo Bills at Miami Dolphins - live auf ProSieben und ran.de

19:00 Uhr: Kansas City Chiefs at Indianapolis Colts - live auf ran.de

22:25 Uhr: Green Bay Packers at Tampa Bay Buccaneers - live auf ProSieben und ran.de

