Tokio (SID) - In Venezuela sind die Olympia-Übertragungen im nationalen TV in letzter Minute gesichert worden. Die Regierung bestätigte am Donnerstag einen Tag vor der Eröffnungsfeier der Sommerspiele in Tokio die Freischaltung des Sendesignals durch das Internationale Olympische Komitee (IOC).

"Wir wollen Venezuelas ersten Sieg bei den Olympischen Spielen verkünden", erklärte der venezolanische Sportminister Mervin Maldonado nach Verhandlungen in Japan im nationalen Fernsehsender, "das IOC lässt die Eröffnungsfeier, die Wettkämpfe und die Schlussfeier in Venezuela übertragen."

Zuvor hatte in dem südamerikanischen Land ein Olympia-Blackout an den Bildschirmen gedroht. Staatspräsident Nicolas Maduro berichtete in einer Fernsehansprache, dass die letzte Rate der Zahlung für die Übertragungsrechte aufgrund der US-Sanktionen nicht an die Vermarkter gegangen sei.

"Venezuela hat die Übertragungsrechte für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio bezahlt, nun hindert die finanzielle Verfolgung der Banken das Organisationskomitee daran, das Geld einzuziehen", sagte Maduro und schilderte Maldonados Bemühungen in Tokio um TV-Übertragungen von den Spielen.

Die venezolanische Regierung hatte über das Staatsfernsehen TVES für 2,5 Millionen Dollar Teilrechte an den Sommerspielen erworben. Dem Land, das in einer tiefen Wirtschaftskrise steckt, haben die USA strenge Sanktionen auferlegt, um so gegen die Maduro-Regierung vorzugehen.

In Tokio sind 43 Athletinnen und Athleten aus Venezuela am Start. Klare Gold-Kandidatin ist die zweimalige Dreisprung-Weltmeisterin Yulimar Rojas, mit Spannung in der Heimat erwartet werden auch die Auftritte der Volleyballer.