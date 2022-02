Köln (SID) - Der Papst hat allen Teilnehmern an den Olympischen Winterspielen in Peking seine besten Wünsche übermittelt. "Sport kann mit seiner universellen Sprache Brücken der Freundschaft und Solidarität zwischen Menschen verschiedener Kulturen und Religionen bauen", sagte Franziskus bei der Generalaudienz am Mittwoch. Der Pontifex wünschte allen "eine einzigartige Erfahrung menschlicher Brüderlichkeit und des Friedens".

Franziskus grüßte außerdem die paralympischen Athletinnen und Athleten, die vom 4. bis 13. März in Peking ihre Wettkämpfe austragen. "Wir werden gemeinsam die wichtigste Medaille gewinnen, wenn das Beispiel der Paralympics allen hilft, Vorurteile und Ängste zu überwinden und unsere Gemeinschaft einladender und integrativer zu gestalten. Das ist die wahre Goldmedaille", betonte der Papst.