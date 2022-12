Berlin (SID) - Corona-Stillstand und Energiekrise haben dem Breitensport massiv zugesetzt, die Politik und der organisierte Sport wollen nun gemeinsam tätig werden und setzen sich an einen Tisch. Auf Einladung des Bundesministeriums des Innern unter der Leitung von Nancy Faeser und des Gesundheitsministeriums mit Karl Lauterbach (beide SPD) an der Spitze kommt es am Dienstag in Berlin (ab 10.00 Uhr) zum Bewegungsgipfel.

90 Minuten sind angesetzt für den Termin in der Max-Schmeling-Halle, den vor allem der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) mit langem Atem eingefordert hatte - und der nur ein Anfang sein kann.

"Dieser Gipfel ist ein wichtiges Signal, dass Sport und Bewegung in Zukunft über alle Ministerien, Ressorts und politischen Ebenen hinweg als Querschnittsthema berücksichtigt und gelebt werden müssen", sagte DOSB-Vizepräsidentin Kerstin Holze.

Erwartet werden Vertreterinnen und Vertreter aus neun Bundesressorts sowie seitens der Länder aus der Sport-, Gesundheits- und Kultusministerkonferenz, dazu kommunale Spitzenverbände und Mitglieder des Bundestags. Der organisierte Sport wird vertreten durch DOSB-Präsident Thomas Weikert und Stefan Raid, Vorsitzender der Deutschen Sportjugend (dsj).

Die Teilnehmenden verpflichten sich laut Mitteilung des Innenministeriums, "gemeinsam konkrete Maßnahmen auf den Weg zu bringen, um Bewegung und Sport für alle Menschen in Deutschland möglich und einfach erreichbar zu machen ? unabhängig von Wohnort, Herkunft, Geschlecht, Alter, finanziellen Möglichkeiten und individuellen körperlichen und geistigen Fähigkeiten."

Laut Daten des Robert-Koch-Instituts erreichen lediglich rund ein Viertel der Kinder und Jugendlichen und nur ein Fünftel der Erwachsenen in Deutschland die Empfehlungen für ausreichende Bewegung.