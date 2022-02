Peking (SID) - Russlands Staatspräsident Wladimir Putin und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping wollen am Rande der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Peking am Freitag offenbar nicht nur über Sport sprechen. Wie Moskau am Mittwoch mitteilte, werden beide ihre "gemeinsame Vision" in Bezug auf die internationale Sicherheit betonen. Zudem beanspruchte der Kreml chinesische Unterstützung in der Ukraine-Krise.

"Es wurde eine gemeinsame Erklärung über den Eintritt der internationalen Beziehungen in eine neue Ära vorbereitet", sagte Juri Uschakow, diplomatischer Berater Putins. "Darin wird die gemeinsame Vision Russlands und Chinas (...) insbesondere in Sicherheitsfragen zu finden sein", sagte er.

Putin wird am Freitag in Peking erwartet, während die Spannungen mit dem Westen, der ihn beschuldigt, einen Militärschlag gegen die Ukraine vorzubereiten, stetig wachsen. Russland, das jegliche Invasionspläne dementiert, fordert Garantien für seine Sicherheit, darunter das Versprechen, dass die Ukraine niemals Mitglied der NATO wird und dass die Allianz ihre Streitkräfte auf ihre Positionen von 1997 zurückzieht.

Laut Uschakow ist während des Besuchs Putins in China die Unterzeichnung mehrerer Abkommen geplant, darunter auch im strategischen Gasbereich. Der russische Präsident wird von Energieminister Nikolai Schulginow, dem Chef des Ölgiganten Rosneft und Chefdiplomat Sergej Lawrow begleitet.