Düsseldorf (SID) - Rund ein Jahr vor Beginn der Invictus Games 2023 in Düsseldorf haben Prinz Harry und Herzogin Meghan das Motto der Spiele für Kriegsversehrte bekannt gegeben. Unter dem Slogan "A HOME FOR RESPECT" ("Eine Heimat für Respekt") kommen vom 9. bis 16. September nächsten Jahres knapp 500 verwundete, verletzte und kranke Soldatinnen und Soldaten aus 21 Nationen zusammen.

"Im Kern geht es bei den Invictus Games darum, unseren Soldatinnen und Soldaten mit dem Respekt zu begegnen, den sie verdienen", sagte Prinz Harry, The Duke of Sussex, am Dienstag bei einem Besuch in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt: "Sie sollen nicht nur eine Plattform, sondern ein Zuhause bekommen - einen sicheren und unterstützenden Ort, um der Welt zu zeigen, wer sie sind und was in ihnen steckt."

Die Teilnehmer, die durch Verletzungen im Einsatz und Dienst oder durch Erkrankungen an Körper und Seele bleibende Beeinträchtigungen erlitten haben, treten in zehn verschiedenen Sportarten in einem freundschaftlichen Wettbewerb an. Das seit 2014 ausgetragene Event, das Prinz Harry ins Leben gerufen hat, findet erstmals in Deutschland statt.