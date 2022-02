München - Angesichts des Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine haben auch die großen Fußball-Verbände UEFA und FIFA reagiert.

Das UEFA-Exekutivkomitee tagte am Freitag und fällte die Entscheidung, St. Petersburg das Champions-League-Finale zu entziehen. Russische und ukrainische Fußball-Teams dürfen außerdem auf europäischer Ebene keine Spiele mehr auf heimischem Boden austragen. Aber sie dürfen weiterhin an den Wettbewerben teilnehmen.

Der FIFA-Rat traf sich bereits am Donnerstagabend, hat dabei aber noch nicht darüber entschieden, wie der Verband mit den Play-off-Spielen Russlands für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar umgeht. Schweden, Polen und Tschechien weigern sich, in Russland anzutreten. Polen hat das am Samstag bereits offiziell verkündet. Einen Monat nach dem Einmarsch in die Ukraine. Was gibt es denn da zu überlegen?

Die FIFA "verurteilt" zwar den russischen Angriff und Präsident Gianni Infantino nennt die Lage "tragisch" und "besorgniserregend". Aber die Spiele seien ja erst in einem Monat und er hoffe, "dass diese Situation bis dahin gelöst ist." Man möchte "erst Entscheidungen treffen, sobald dies notwendig ist", so der Schweizer. Dieser Satz klingt angesichts der Bilder aus der Ukraine zynisch und völlig fehl am Platz.

Sport soll eigentlich unpolitisch sein. In Zeiten des Krieges ist allerdings nichts unpolitisch. Auch Nichthandeln ist politisch.

Wollen die Sportverbände angesichts eines russischen Angriffskriegs auf ein souveränes Land auch nur ansatzweise adäquat reagieren, müssen sie unverzüglich alle russischen Teams aus allen Wettbewerben ausschließen. Bis zur Einstellung aller Kampfhandlungen und Abzug der Truppen. Bleiben die Truppen, bleiben alle russischen Mannschaften draußen. Ganz einfach. Die Verantwortlichen der UEFA müssen dafür sorgen, dass RB Leipzig am 10. März nicht in der Europa League gegen Spartak Moskau spielt! Allein die Worte Europa und Moskau in einen Satz zu schreiben, scheint angesichts vorrückender Bodentruppen und einschlagender Geschosse absurd.

Wer soll einer FIFA oder UEFA auch nur für eine Millisekunde abkaufen, dass sie sich mit den Bomben-Opfern solidarisieren und sich für Frieden in der Welt einsetzen, wenn sie diesen Schritt nicht gehen? Für die einzelnen russischen Sportler mag der Ausschluss aus einem Top-Wettbewerb hart sein. Kein Spieler von Spartak Moskau marschiert gerade in der Ukraine ein.

Aber das Opfer, nicht Fußballspielen zu dürfen ist angesichts der Ereignisse wirklich nicht groß. Und die Sportmannschaften repräsentieren in internationalen Wettbewerben nun mal nicht Individuen, sondern Städte und Nationen.

Es geht jetzt darum, sich wirklich mit den überfallenen Menschen vor Ort zu solidarisieren, ein Zeichen zu setzen und Russland öffentlich zu isolieren. Und zwar auf allen Ebenen - und dazu gehört nun mal auch der Sport, der sich dieser Verantwortung nicht entziehen darf. Die Verbände dürfen diese Verantwortung nicht einzelnen Mannschaften oder Spielern übertragen, sondern müssen sie selbst wahrnehmen.

Es ist nicht nur die Zeit für Gedenkminuten und Symbole - es ist Zeit zu handeln!

Von Tobias Hock