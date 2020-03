München - Dienstagabend in Leipzig: 42.000 Zuschauer feiern eine Champions-League-Party, brüllen ihre Bullen gegen Tottenham ins Viertelfinale der Königsklasse. So sollte Sport sein: Ablenkung, Spaß, eine Flucht vor den Alltagsproplemen, vor der Realität.

Zeitgleich in Valencia: Beim Spiel zwischen dem FC Valencia und Atalanta Bergamo ist jedes Wort von Spielern, Trainern und Betreuern zu hören. Geisteratmosphäre im Estadio Mestalla, in dem die Fans normalerweise die Hütte abreißen, vor allem bei Abendspielen.

Viele Fans und Funktionäre wollen noch nicht wahrhaben, dass das zweite Szenario alltäglich sein wird. Entweder werden nur die Fans ausgesperrt bleiben oder eben auch die Teams, weil die Spiele abgesagt sind. Dann sind die Stadien ganz leer.

Fußball muss sich der Realität stellen

Sorry, liebe Fußball-Fans und Funktionäre. Das ist die Realität. Kommt damit klar. Jeder wünscht sich manche Sachen anders: 1860 München wäre gerne erstklassig, Schalke wäre gerne Meister, wir würden gerne die Champions League übertragen, die DFL würde die Saison gerne durchziehen ... Die Realität sieht nur anders aus!

Der Blick nach China, Südkorea und Italien zeigt: Werden nicht einheitliche und einschneidende Maßnahmen getroffen, hat nicht nur das Sport, sondern die komplette Gesellschaft ein Problem.

Täglich werden große Sport-Events abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben. Was noch ausgetragen wird, findet überwiegend ohne Zuschauer statt. Die Betonung liegt auf überwiegend.

Während europäische Fußballligen wie der Serie A oder die Deutschen Eishockey-Liga den Spielbetrieb unterbrechen oder sogar komplett einstellen, denken in der Fußball-Bundesliga ein paar Besserwisser nicht daran, sich an dringende Empfehlungen der Behörden zu halten.

Uneinheitliches Vorgehen im Fußball

Union Berlins Präsident Dirk Zingler wollte das Bundesligaspiel gegen den FC Bayern München unbedingt mit Zuschauern durchdrücken und knöpfte sich in der Diskussion Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor.

Eintracht Frankfurt möchte im Europa-League-Spiel gegen den FC Basel nicht auf seine Fans zu verzichten. Die Baseler Behörden weigern sich dagegen sogar, das Rückspiel ohne Zuschauer auszutragen, weil klar ist, dass sich dennoch mehrere Hundert Fans in der Stadt versammeln würden.

Das versteht doch keiner mehr.

Ja, in Deutschland gibt es das Problem, dass nicht wie in Frankreich oder Spanien die Regierung zentral entscheiden kann, dass alle Veranstaltungen abgesagt bzw. unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden müssen. Das obliegt in Deutschland den Bundesländern und regionalen Behörden. Das ist Realität. Kommt damit klar. Ihr dürft trotzdem gemeinsam Handeln.

DFL und DFB müssen handeln

Alle Beteiligten müssen jetzt aufhören zu Jammern und endlich eine einheitliche Linie finden.

Die DFL muss sich auf ein Vorgehen für alle Partien unter seinem Dach einigen: Absagen oder Geisterspiele für alle. Das kann die DFL unabhängig von den Behörden entscheiden. Wenn sie will. Dann müssen auch nicht einzelne Vereins-Vertreter den verlorenen Millionen nachtrauern, während der Konkurrent noch Zuschauer-Einnahmen hat.

Der DFB muss die Vorbildfunktion wahrnehmen, die er als größter Einzelsportverband der Welt so gerne für sich beansprucht: Warum wird das Freundschaftsspiel gegen Italien Ende März ausgetragen?

England hat sein Testspiel gegen Italien abgesagt. Geisterspiele haben ab der 3. Liga abwärts katastrophale wirtschaftliche Folgen für die Vereine - hier sind Zuschauereinnahmen existenzsichernd. Absagen sind einfacher zu verkraften. Und hier ist der DFB zuständig.

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hat es vorgemacht und die Saison vorzeitig beendet. Es gibt erstmals in der Liga-Geschichte keinen Meister. Na und? Es gibt gerade Wichtigeres. Das zeigt auch das Statement von Hauptrundensieger EHC Red Bull München: "Der Red Bull München begrüßt die Entscheidung der DEL. Gesundheit und Sicherheit stehen vor sportlichen oder wirtschaftlichen Interessen", hieß es in einer Pressemitteilung.

Realität erkannt. Es geht doch.

Druck auf UEFA und IOC erhöhen

Nur, wenn sich die DFL und ihre Vereine sowie der DFB durchringen können, jetzt gemeinsam zu handeln und die von den Gesundheitsexperten dringend empfohlenen Maßnahmen umzusetzen, kann auch Großes Gelingen.

Koordinierte Unterbrechungen der größten europäischen Fußball-Ligen und Absagen der Länderspiele würde den Druck auf die bislang ignoranten Groß-Verbände UEFA oder IOC erhöhen.

Eine Verschiebung der Fußball-EM 2020 um ein Jahr nach hinten nähme den nationalen Ligen den Druck, ihre Saisons jetzt zu Ende zu spielen. Sofortige Absagen wären möglich, weil man Partien evtl. im Sommer nachholen könnte. Die ersten Teams wie der FC Arsenal müssen derzeit eh schon pausieren, weil Spieler teilweise unter Quarantäne stehen.

"Die EURO 2020 startet am 12. Juni 2020 in Rom. Der geplante Zeitplan muss nicht geändert werden. Das Thema wird ständig überprüft", ließ die UEFA infolge aufkeimender Gerüchte über eine mögliche Verschiebung der EM kürzlich mitteilen. Ähnliches gibt der IOC in Bezug auf die Olympischen Sommerspiele von sich.

Wie viel dieser Satz mit der Realität zu tun hat, zeigt die Zukunft. Aber es soll bitte niemand anfangen zu jammern, wenn es nicht so kommt.

Richtet Euren Blick doch erst einmal auf die Gegenwart. Gemeinsam!

Ein Kommentar von ran-Redakteur Thomas Gaber

