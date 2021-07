Tokio (SID) - Der Tropensturm "Nepartak" zieht an der Olympiastadt Tokio vorbei und wird das japanische Festland in der Nacht zu Mittwoch nördlich der Millionen-Metropole erreichen. Die Ausläufer sorgen in Tokio für Regenfälle, zudem werden Windböen bis zu 108 km/h erwartet. Am Mittwoch könnte der Regen heftiger werden, warnte der Sprecher der japanischen Regierung, Katsunobu Kato.

Bis Dienstagmittag mussten nur in wenigen Sportarten die Zeitpläne geändert werden, die Surfer freuten sich sogar über die höheren Wellen am Strand von Tsurigasaki, die ersten Olympiasieger der Geschichte sollen bereits am Dienstag ermittelt werden. Probleme mit dem Regen hatten die Triathletinnen am Morgen vor allem auf der Radstrecke, der Start war 15 Minuten nach hinten verschoben worden.

Die Ruder-Wettbewerbe waren bereits frühzeitig für zwei Tage unterbrochen worden und sollen am Mittwoch fortgesetzt werden. Auch das Bogenschießen war beeinträchtigt, während die Tennisprofis durch den Regen Geduld brauchen. Nur der Center Court des Ariake Tennis Parks kann überdacht werden.

Der Sturm soll in der Region Miyagi auf Land treffen, in der ebenfalls einige olympische Wettbewerbe stattfinden, die allerdings nicht beeinträchtigt würden, wie ein Sprecher des Organisationskomitees erklärte. Sogar Zuschauer sollen zu den Events in Miyagi und der benachbarten Präfektur Ibaraki kommen.

Dennoch ergriffen die Behörden Vorsichtsmaßnahmen, einige Zugverbindungen im Norden wurden vorübergehend eingestellt. In der Stadt Atami, wo nach Starkregen Anfang Juli bei einem Erdrutsch 21 Menschen ums Leben gekommen waren, wurden erste Evakuierungsschritte eingeleitet.

Die Taifunsaison in Japan dauert von Mai bis Oktober, mit den Höhepunkten im August und September. "Nepartak" war bereits der achte Tropensturm in diesem Jahr. 2019 hatte der Taifun Hagibis Japan während der Rugby-WM getroffen, mehr als 100 Menschen verloren damals ihr Leben.