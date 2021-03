München - Jeder Sport hat seine Legende. Der Basketball hat Michael Jordan. American Football hat Tom Brady. Und Bowling hat Pete Weber.

Der 58-Jährige hat der Nischensportart 41 Jahre seine Lebens gewidmet und dabei 37 Titel auf der Professional Bowlers Association (PBA) Tour gewonnen. Er galt schon in den 80er Jahren als einer der besten Spieler der Welt. Jetzt er hat seine Karriere beendet.

"Das war es. Ich danke all den Fans, die ich hatte. Ob ihr mich hasst oder mich liebt. Ihr habt zugesehen. Mehr konntet ihr nicht tun", sagt er in einem Video von "FloBowling".

Er ist der einzige Spieler, der die U.S. Open fünf Mal gewinnen konnte. Besonders in Erinnerung bleibt dabei seine Reaktion auf den Siegwurf zum fünften Titel. Das Video ging viral und wurde zum Meme.

"Yes! God damn it, yes! That is why i did it! I'm number 5, are you kidding me? That's right... Who do you think you are? I AM!!! Get it right!" - "Ja, ich habe es geschafft, verdammt nochmal! Ich habe den fünften Titel, willst du mich verarschen? Was glaubst du, wer du bist? Ich bin es!

Was Weber nach seiner Karriere macht, ist noch nicht bekannt. Mit seinen emotionalen Ausbrüchen sorgte er jedenfalls für einige Video-Highlights, die noch eine Weile in Erinnerung bleiben werden.

