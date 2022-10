München - Um den Schach-Skandal zwischen Hans Niemann und Magnus Carlsen wird es nicht ruhig. Letzterer beschuldigte nun indirekt Niemanns Mentor Maxim Dlugy als Schummel-Komplizen. Der Großmeister wehrte sich mit einer längeren Erklärung gegen die Vorwürfe.

"Völlig absurd und verleumderisch" nannte Dlugy die Anschuldigungen.

"Es gibt keine plausible Methode, bei der ich als Komplize von Hans' angedeutetem Betrug in seinem Spiel mit Magnus auftreten könnte. Es gibt kein Gerät, es gibt keinen tatsächlichen Betrug und ich war in New York City, als das Spiel gespielt wurde", sagte der 56-Jährige in einem Statement, das auf "chessdom.com" veröffentlicht wurde.

Auch Dlugy vormals als Betrüger entlarvt

Dlugy führt in seiner Erklärung aus, dass ein Betrug mit technischen Hilfsmittel und einem Helfer, der Spielzüge einer Schach-Engine zum Spieler überträgt, angesichts der Sicherheitsmaßnahmen bei modernen Turnieren nach seinem Verständnis unmöglich sei. Auch Experten hätten keinen Hinweis auf Computerbetrug in Niemanns Partie gegen Carlsen gefunden, zudem habe der US-Amerikaner im Match zwei kleinere Fehler gemacht.

Der Norweger hatte ursprünglich in einem Interview am Rande des Generation Cups Dlugys Namen ins Spiel gebracht: "Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt von Niemanns Spiel. Sein Mentor Maxim Dlugy muss einen großartigen Job geleistet haben." Die Worte können wohl durchaus mit einem gewissen Zynismus gelesen werden.

Dlugy wurde 2017 von der Schachplattform "Chess.com" wegen Cheatings gesperrt und später bekanntlich Trainer von Niemann - der sich aktuell selbst den Cheat-Vorwürfen stellen muss.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.