Köln - Schach-Weltmeister Magnus Carlsen wird zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem US-Amerikaner Fabiano Caruana und dem Russen Ian Nepomnijatschtschi. Der Sportwettenanbieter bwin zahlt für einen Erfolg beim laufenden Kandidatenturnier in Jekaterinenburg für beide Aspiranten das 3,00-Fache aus. Setzt sich am Ende der Franzose Maxime Vachier-Lagrave durch, winkt das 5,50-Fache des Einsatzes.

Der Sieger des Turniers in Jekaterinenburg fordert im Dezember 2020 den Champion aus Norwegen heraus. Nach sechs von 14 Runden führt Nepomnijatschtschi mit 4,5 Punkten das achtköpfige Feld an. Mit jeweils 3,5 Zählern folgen Vachier-Lagrave und Caruana auf den Plätzen zwei und drei. Topfavorit für die WM-Krone Ende des Jahres aber bleibt Carlsen mit der Quote 1,4, gefolgt von Caruana mit Quote 5,00.

