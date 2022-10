München - In einem Interview mit dem Magazin "Stern" hat sich die deutsche Großmeisterin Elisabeth Pähtz im Schach-Skandal um Hans Niemann und die Betrugsvorwürfe gegen den US-Amerikaner positioniert.

Demnach sieht sie den 19-Jährigen nicht allein in der Schuld, sondern übt auch Kritik an Magnus Carlsen. Der norwegische Weltmeister hatte sich nach einer Niederlage gegen Niemann Anfang September ohne weitere Ausführungen von einem Turnier zurückgezogen.

Pähtz: "Carlsen hätte sich sofort erklären müssen"

"Aber Carlsen hätte sich dann auch sofort erklären müssen. Es war unnötig, noch eine Partie anzufangen und dann hinzuschmeißen und Hans Niemanns Ruf noch weiter zu beschädigen. Carlsen hat sich nicht geschickt verhalten. Das hat dem Schach mehr geschadet als genutzt", so die 37-Jährige.

Als die beiden Großmeister wenige Tage nach Carlsens Niederlage bei einem Online-Turnier erneut aufeinandertrafen, beendete Carlsen die Partie nach nur einem Zug - ein Zeichen des Protests, das nicht nur bei Pähtz auf Unverständnis stieß. So warf die Internationale Meisterin Jovanka Houska dem amtierenden Weltmeister beispielsweise vor, eine "Hexenjagd" zu betreiben.

Allerdings würden laut Prähtz durchaus manche Statistiken gegen den "exzentrischen Charakter" Niemann sprechen, für den sie trotzdem warme Worte findet: "Ich wünsche ihm, dass er das alles mental und emotional gut durchsteht. Unabhängig davon, ob er betrogen hat oder nicht." Öffentliches Mobbing habe kein Mensch verdient.

Schach-Skandal: Niemann spielt aktuell die US-Meisterschaften

Sie selbst kennt Niemann von internationalen Turnieren, beschreibt ihn als "extrovertiert mit gesunder Arroganz", welche es beim Schach aber auch "braucht, um wirklich gut zu sein".

Aktuell ist der Newcomer bei den US-Meisterschaften am Start, gewann jüngst gegen Christopher Yoo. Im Anschluss an die Begegnung gab er ein kurzes Statement ab, ehe er dem Interviewer weitere Nachfragen verwehrte. "Tut mir leid, das war's. Sie können das interpretieren, wie Sie wollen. Das ist alles, was ich sagen möchte. Das war so ein schönes Spiel, das muss ich nicht beschreiben", so Niemann.

