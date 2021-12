Köln (SID) - Zwei Wochen nach seiner erfolgreichen Titelverteidigung spielt der norwegische Schach-Weltmeister Magnus Carlsen um seine weiteren WM-Kronen. Bei den Schnell- und Blitzschachturnieren in Warschau (ab 26. Dezember) gilt Carlsen erneut als Favorit - 2019 hatte er zum wiederholten Male beide Turniere gewonnen und hielt damit erstmals alle WM-Titel gleichzeitig.

Carlsen (31) trifft in Polen auch auf das französisch-iranische Wunderkind Alireza Firouzja. Der 18-Jährige gehört ebenso zum Teilnehmerfeld wie der Russe Jan Nepomnjaschtschi, den Carlsen zuletzt im klassischen Schach bei der WM in Dubai klar bezwungen hatte.

In Warschau sind bei den Männer- und Frauen-Turnieren auch deutsche Spieler und Spielerinnen am Start. Die Veranstaltung ist insgesamt mit einem Preisgeld von einer Million Euro dotiert. Die Schnellschach-WM endet am 28. Dezember, die Blitz-WM am 30. Dezember.

Carlsen hatte zuletzt angedeutet, 2022 nicht mehr zur Titelverteidigung im klassischen Schach anzutreten - außer, er treffe auf Firouzja. "Diejenigen, die erwarten, dass ich zur nächsten Weltmeisterschaft antrete, werde ich wahrscheinlich enttäuschen müssen", sagte Carlsen in einem Podcast-Interview.

Firouzja ist der jüngste Gipfelstürmer des Schachs, in der Weltrangliste des Weltverbandes FIDE steht er auf Platz zwei - nur Carlsen ist besser. Außerdem ist der gebürtige Iraner der jüngste Spieler, der die Elo-Zahl von 2800 geknackt hat.