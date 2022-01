München - Endlich ist es wieder soweit: Am Samstag (ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und ran.de) steigt eine neue Ausgabe von Schlag den Star.

Dieses Mal treten Bundesliga-Star Max Kruse von Union Berlin und Schauspieler Frederick Lau gegeneinander an.

Kruse schickt im Vorfeld bereits eine Kampfansage an den bekennenden BVB-Fan Lau: "Eins kann ich dir sagen, Frederick: das wird kein Freundschaftsspiel." Lau kontert: "Dich hau' ich weg – für alle Ruhrpott-Assis und West-Berlin." Letzteres natürlich in Anspielung auf Kruses Klub, der im Osten der Hauptstadt beheimatet ist.

In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegner bei Schlag den Star im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt als Moderator durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Am Samstag, 30. Januar, ab 20:15 Uhr LIVE auf ProSieben und ran.de!

