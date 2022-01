Allgemein

Sa., 20:15 Uhr LIVE auf Pro7: Schlag den Star - Kruse vs. Lau

In bis zu 15 Runden treten Fußball-Star Max Kruse und Schauspieler Frederick Lau im direkten Duell gegeneinander an. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Am Samstag um 20:15 Uhr live auf ProSieben und hier im Stream auf ran.de. Clips und Relive zur Sendung gibt es anschließend auf Joyn und prosieben.de.