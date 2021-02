Was für ein Matchup! Am Samstag kommt es in der ProSieben-Sendung "Schlag den Star" mit Ex-Fußball-Star Kevin Großkreutz und Handball-Legende Pascal Hens zum Duell der Superlative. In bis zu 15 Runden treten die beiden gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Auf ran.de könnt Ihr das Mega-Event ab 20:15 Uhr im kostenlosen Livestream verfolgen.