Sheffield - Vorteil für Mark Selby im Finale der Snooker-Weltmeisterschaft.

Der dreimalige Weltmeister (2014, 2016, 2017) führt gegen Shaun Murphy, Champion von 2005, nach den ersten beiden von maximal vier Sessions mit 10:7 Frames. Sieger des Best-of-35-Schlagabtausches ist, wer zuerst 18 Frames gewinnt.

Murphy hatte nach der ersten Session noch mit 5:3 vorne gelegen.

Titelverteidiger Ronnie O'Sullivan war bereits im Achtelfinale mit 12:13 an Anthony McGill gescheitert. Damit vergab O'Sullivan die Chance, durch einen siebten Triumph mit Rekordweltmeister Stephen Hendry gleichzuziehen.

Die Entscheidung im altehrwürdigen Crucible Theatre in Sheffield, WM-Austragungsort seit 1977, fällt traditionell am ersten Montag im Mai, einem Feiertag in Großbritannien. Im vergangenen Jahr hatte das Turnier wegen der Corona-Pandemie ausnahmsweise erst im August stattgefunden.

Die diesjährige Snooker-WM stellt ein Pilotprojekt der britischen Regierung für die Zulassung von Zuschauern bei Indoor-Sportveranstaltungen dar. Im Finale ist das Theater erstmals seit 2019 wieder komplett gefüllt - knapp 1.000 Fans können das Endspiel live verfolgen.