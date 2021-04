Köln (SID) - Der siebenmalige Weltmeister Stephen Hendry ist bei der kommenden Snooker-WM in Sheffield nicht am Start. Der 52-jährige Schotte unterlag am Mittwochabend in der zweiten Runde der WM-Qualifikation dem Chinesen Xu Si mit 1:6.

Hendry hatte erst vergangenen März nach neunjähriger Pause sein Comeback im Snooker gefeiert. Die WM beginnt am 17. April.