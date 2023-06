Die Special Olympics World Games in Berlin sind am Samstagabend feierlich eingeläutet worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärte die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung um 23.08 Uhr offiziell für eröffnet. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz nahm an der Zeremonie vor rund 50.000 Zuschauern im Olympiastadion teil.

Zuvor hatten der US-Amerikaner Trent Hampton als Vertreter der Offiziellen, die Chinesin Gao Chengshuang als Vertreterin der Trainer und der deutsche Fußballer Ralf Andrasch als Vertreter der Athleten den Eid gesprochen. Die Flamme entzündete die deutsche Tennisspielerin Sophie Rensmann.

Rund 7000 Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung aus 190 Ländern treten bis zum 25. Juni in 26 Sportarten gegeneinander an. Die Weltspiele sind das größte Multisportevent in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München und finden erstmals überhaupt in der Bundesrepublik statt. Zu den Wettkämpfen werden rund 300.000 Besucherinnen und Besucher in der Bundeshauptstadt erwartet.