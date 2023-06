Die Special Olympics World Games rücken immer näher. Die 16. internationalen Sommerspiele der weltweit größten Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung finden vom 17. bis 25. Juni in Berlin statt.

Die Weltspiele werden das größte Multisportevent in Deutschland seit Olympia 1972 in München. ran liefert die wichtigsten Infos zu dem Event.

Special Olympics World Games: Wer nimmt teil?

7000 Athletinnen und Athleten aus 190 Ländern gehen in 26 Sportarten an den Start. Deutschland stellt mit 415 Athleten die größte Delegation. Die Veranstalter erwarten etwa 300.000 Besucher bei den Wettkämpfen in der Hauptstadt.

Special Olympics World Games: Welche Sportarten sind das?

Die Athleten treten bei den Spielen in folgenden Sportarten gegeneinander an: Badminton, Basketball, Basketball 3x3, Beachvolleyball, Boccia, Bowling, Freiwasserschwimmen, Fußball, Futsal, Geräteturnen, Golf, Handball, Hockey, Judo, Kraftdreikampf, Kanu, Kraftdreikampf, Leichtathletik, Radsport, Reiten, Rhythmische Sportgymnastik, Roller Skating, Schwimmen, Segeln, Tennis, Tischtennis und Volleyball.

Special Olympics World Games: Wie lautet das Motto?

Das Motto der Spiele wurde gemeinsam mit den Athleten entwickelt. Da es um das Miteinander und das gemeinsame Überwinden von Grenzen geht, da man zusammen etwas Großes bewegen kann und zusammen stark ist, lautet es #ZusammenUnschlagbar.

Das Maskottchen der Spiele heißt "Unity". Der Name steht stellvertretend für die größte inklusive Sportveranstaltung der Welt und soll den Gedanken der sportlichen Teilhabe von Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung sichtbar machen.

Special Olympics World Games: Gibt es eine olympische Fackel?

Ja, die Fackel wurde eigens für die Weltspiele angefertigt und enthält Elemente des Logos wie den Berliner Bären, das Brandenburger Tor, den Fernsehturm und ein Herz. Christiane Krajewski, Präsidentin von Special Olympics Deutschland, sprach bei der Präsentation von einem "besonderen Meilenstein" auf dem Weg zu den World Games. "Die Fackel ist ein Symbol für die Kraft und die Vision von Special Olympics, Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung mehr Aufmerksamkeit und Teilhabe zu verschaffen", sagte sie.

Am 7. Juni wird in Athen die Flamme entzündet, drei Tage vor der Eröffnung beginnt ein Fackellauf durch Berlin und Brandenburg mit rund 100 internationalen Läuferinnen und Läufern.

Special Olympics World Games: Was läuft im TV?

Das Organisationskomitee (LOC) wird als Host Broadcaster 400 Stunden Programm von den Special Olympics produzieren. Die Eröffnungszeremonie im Berliner Olympiastadion am 17. Juni wird live im rbb, bei Sky und im Internet bei sportdeutschland.tv gezeigt.

Die Abschlussfeier am 25. Juni am Brandenburger Tor übertragen das ZDF und Sky. Sportdeutschland.tv und Sky zeigen zudem ausgewählte Wettkämpfe live. ProSiebenSat1 ist Medienpartner der Spiele.

Special Olympics World Games: Wo finde ich einen Zeitplan?

Den gibt es auf der offiziellen Seite der Spiele.

Special Olympics World Games: Was ist ein Ziel der Veranstaltung?

Eiskunstlauf-Idol Katharina Witt wünscht sich, dass die Special Olympics World Games tiefe Spuren in der deutschen Gesellschaft hinterlassen. Sie hoffe, dass sich durch die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung "viele Synergien" ergeben, sagte die 57-Jährige in der "Welt am Sonntag", "dass sie zum großen Zugewinn für die Inklusion in Deutschland werden und massiv Barrieren in den Köpfen abbauen".

Der zweimaligen Olympiasiegerin Witt, nationale Botschafterin der Special Olympics und Mitglied des Weltspiele-Komitees, imponiert vor allem die "Lebensfreude" behinderter Menschen: "Da gibt es kein Hadern mit dem, was passiert ist, sondern diesen gelebten Überlebenswillen, weiter ein vollwertiges Leben leben zu können. Daran sollten sich die Meckerer und Unzufriedenen um uns herum, die kein gesundheitliches Handicap haben, ein Beispiel nehmen."