Die Auswahl an Streaming-Anbietern in Deutschland ist groß – und jetzt müssen sich Sport-Anhänger auf einen neuen Streaming-Service einstellen: "Dyn", das von Christian Seifert - dem ehemaligen DFL-Geschäftsführer - gemeinsam mit dem Axel-Springer-Verlag gegründet wurde, soll am 23. August an den Start gehen.

Nun wurden auch die Preise bekanntgegeben: 12,50 Euro monatlich zahlen Kunden in einem Jahresabonnement. Für ein Abo, das monatlich kündbar ist, müssen Kunden 14,50 Euro auf den Tisch legen.

Bis Ende Juli gibt es zudem noch ein extra Angebot, welches das Monatsabo zu einem Preis von 10,50 Euro anbietet. Seifert erklärte: "Wir hätten den Preis höher ansetzen können. Machen wir aber zurzeit nicht".

Darüber hinaus schloss der 54-Jährige eine drastische Preissteigerung im Jahr 2024 aus.

Kein Fußball im Angebot

Dyn, das mit "MagentaTV" kooperiert, will den Fokus auf andere Sportarten abseits des Fußballs lenken. Basketball, Handball, Tischtennis, Volleyball und Hockey umfasst das Angebot.

Von den Netto-Abo-Erlösen sollen dabei zehn Prozent an die Nachwuchsförderung der jeweiligen Sportarten gehen.

Das Auftaktspiel des Streaming-Senders wird der Handball-Supercup zwischen dem deutschen Meister THW Kiel und dem Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen sein.