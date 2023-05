Die Zahl der erfolgreich absolvierten Deutschen Sportabzeichen ist nach dem Corona-Tief wieder stark angestiegen. Wie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) mitteilte, wurde das Abzeichen für sportliche Leistungen im Breitensport im Jahr 2022 fast eine halbe Millionen Mal verliehen. Damit stieg die Quote um 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr an.

DOSB-Vorstand Sportentwicklung Michaela Röhrbein freut sich über die Entwicklung: "Der organisierte Sport und das Deutsche Sportabzeichen bringen und halten millionenfach Menschen in Bewegung und leisten damit einen unverzichtbaren Beitrag zur Gesunderhaltung und Lebensfreude unserer Gesellschaft". Unter den erfolgreichen Absolventen befinden sich 360.000 Kinder und Jugendliche.

Vor der Pandemie war die Auszeichnung durchschnittlich 800.000 Mal pro Jahr verliehen worden, ehe die Zahlen in den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 auf 380.000 und 360.000 fielen. Auch in diesem Jahr findet die Sportabzeichen-Tour mit acht Stopps in Deutschland wieder statt.