7 Uhr. Mein Wecker klingelt. Du Miststück. Warum jetzt schon? Ich habe doch so schön geträumt. Von der Champions-League-Hymne. Vom Geruch eines frisch gemähten Fußballplatzes.

Von perfekt geformten Bällen. Nein, halt. Das war ein anderer Traum.

Tag 22 ohne Live-Sport. Oder ist es Tag 23? Ist ja eigentlich auch egal. Es ist jedenfalls ein weiterer, eintöniger Tag in dieser postapokalyptischen, sportlosen Welt.

Frühschicht. Mechanisch stehe ich auf.

Mittlerweile ohne fremde Hilfe. Meine Freundin ist ausgezogen. Beziehungspause. Haha, klar. Das hat ja schon bei Ross und Rachel super funktioniert.

Ich sei nicht mehr zu ertragen, hat sie gemeint, als sie den Hund und zwei Rollen des guten Dreilagigen packte und ging.

Auch wenn die Reaktion natürlich komplett übertrieben war, ganz unrecht hat sie wohl nicht. Ich stelle ja selbst gewisse Veränderungen an mir fest. Die offensichtlichen bei Aussehen und Geruch mal außen vor gelassen.

Weil Fußballtraining verboten ist, habe ich mir zum Beispiel angewöhnt, diverse Haushaltsgegenstände zum runden Leder umzufunktionieren, um wenigstens ein bisschen am Ball zu bleiben. Beim Klopapier war das ganz witzig. Auch als die Orange an die Wand klatsche, konnte sie noch ein wenig lachen.

Als einer ihrer Ohrringe für immer im Abfluss verschwand, nicht mehr. Obwohl das so ein geiler Schuss war.

Auch meine neu entwickelte Vorliebe für gewisse Internetseiten hat sicher nicht geholfen. Aber was willst du auch machen, wenn keine Sport-Livestreams mehr laufen? Ich schwöre, du landest ganz automatisch auf Seiten wie www.por-

Huch, was war das? Etwa die Klingel? Besuch!? Für mich!?

Ich gehe runter. Vielleicht ja meine Freundin, die mir sagen will, wie falsch sie doch lag. Vielleicht sogar mein geliebter Postbote, den ich sehr vermisse.

Ich mache auf. Kein Postbote. Meine Mutter. Auch okay. Sie bringt mir Rhabarberkuchen und frische Klamotten. Irgendjemand muss meine Wäsche jetzt ja machen. Danke und tschüss, ich muss wieder arbeiten.

Doch ich sehne den Feierabend herbei. Ich habe nämlich wieder angefangen zu puzzeln. Und bei meinem 1500-Teile-Meisterwerk der Golden Gate Bridge sind nur noch ein paar Stellen frei …

Nach acht Stunden an der Tastatur und zwölf Tassen Kaffee (lecker!) ist es endlich so weit. Mein Baby und ich - wieder vereint.

Ich bin nicht der Hellste. Nicht der Stärkste. Aber beim Puzzeln macht mir keiner was vor. Niemand kann mich stoppen. Auch nicht der einfarbige, blaue Himmel. Elegant wie eine Katze taste ich mich durch die einzelnen Teile - und: Toooooooor! Aus! Aus! Das Puzzle ist aus!

Huch, das war aufregend. Und endlich etwas Abwechslung. Aber, wie das so ist in diesen Tagen, lange hält das Gefühl nicht an.

Ich werde wieder traurig. Eigentlich war heute der vorletzte Tag des Kandidatenturniers angesetzt. Aber sogar Schach haben sie mir genommen. Diese Schweine.

Ich schalte die PlayStation an und lege ein altes FIFA ein. Ich lasse Computer gegen Computer antreten, um wenigstens etwas Sport zu sehen. 20 Minuten pro Halbzeit. Läuft.

Nach drei Buden von Carsten Jancker geht es mir besser.

Es ist 19 Uhr. Komm, noch 'ne Runde laufen. Schadet sicher nur ein wenig.

Auf dem Weg durch mein Dorf sehe ich einen meiner Fußballkollegen in seiner Garage stehen.

Vor acht Monaten auf Malle haben wir noch Tequila aus dem Bauchnabel des anderen geschlürft. Jetzt nicken wir uns höflich zu. Social Distancing at its best.

Meine besten Freunde sind längst zwei Männer namens Simon und Garfunkel.

"Hello darkness, my old friend." "Silence like a cancer grows." Herrlich!

Nach dreieinhalb Kilometern und ebenso vielen Beinahe-Zusammenbrüchen bin ich wieder zu Hause. Duschen? Ach, so sehr hab ich auch nicht geschwitzt. Ich gehe ins Bett.

Nicht, weil ich krass müde wäre, sondern weil das Bett in diesen Tagen meine Antwort auf alles ist.

Und weil morgen ein weiterer spannender Tag auf mich wartet.

Vorausgesetzt, ich kaufe mir ein neues Puzzle.

Kevin Obermaier

Hier geht es zu Teil 1 des Tagebuchs:

