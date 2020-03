Ich wache auf. Meine Freundin kommt ins Zimmer. Sie sagt: "Steh auf!" Ich antworte: "Wozu denn noch?"

Tag 9 ohne Sport. Ich will nicht mehr. Ich bleibe liegen. Zwei Backpfeifen später stehe ich dann doch im Bad. Ich starre in den Spiegel. Ein verzweifeltes Paar Augen starrt zurück.

Ich habe mich seit neun Tagen nicht rasiert und lasse es auch heute bleiben. Ich darf ja eh nicht unter Leute.

Ich soll den Hund füttern. Also gut. Bis vor acht Tagen wusste ich nicht, dass wir einen Hund haben. Er scheint aber ganz okay zu sein.

Ein Blick in das Fernsehprogramm. Die pure Folter. Heute Abend hätte Mainz gegen Leipzig gespielt. Das Hinspiel habe ich noch belächelt. Jetzt würde ich meinen ältesten Sohn verkaufen, um die Partie zu sehen. Ein Glück für meinen Sohn, dass er noch nicht existiert.

9 Uhr. Beginn der Frühschicht. Mann, ich vermisse meine Kollegen. Vor allem Rainer. Rainer ist lustig. Allein schon, weil er Fan der Chicaco Bears ist. Und er riecht immer so gut.

Jetzt ist er nur noch eine Stimme am Telefon. Eine grantige noch dazu. Auch Rainer kann wohl nicht mehr.

Themensuche? Ja, geht klar. Irgendwas in den Corona-Ticker und irgendwas zu Tom Brady. Gekauft.

Ich tippe ein paar Buchstaben auf meiner komplett versifften Laptop-Tastatur. Wirklich bei der Sache bin ich aber nicht.

Ich weiß, dass erwachsene Menschen etwas drei Wochen ohne Essen überleben können. Aber wie lange überleben sie ohne Live-Sport?

Auf meinem Fensterbrett landet ein Schmetterling. Verrückte kleine Dinger. Ich taufe ihn Papillon. Ich frage mich, ob der Flügelschlag dieses Schmetterlings tatsächlich den Verlauf des Universums verändern kann. Wenn ja, dann flieg, Papillon! Mach, dass dieser Corona-Mist bald ein Ende findet!

Meine Freundin ist wieder im Zimmer. Auch sie arbeitet von zu Hause. Sie sollte sich auch mal wieder rasieren. Sie hat offenbar Essen gemacht. Aber ich bin nicht hungrig. Nur traurig.

Ich entdecke einen Schach-Livestream. Moment - gibt es etwa Hoffnung!?

Mir war nie klar, wie majestätisch Schach ist. Diese fein verarbeiteten Figuren. Diese adrett gekleideten Männer.

Als ein gewisser Ian Nepomniachtchi den c-Bauern eines gewissen Kirill Alekseenko schlägt, mache ich eine Ein-Mann-Laola und singe laut: "Ohne Ian Nepomniachtchi wär hier gar nix los!"

Ich glaube, ich drehe langsam durch.

Meine Freundin kommt ins Zimmer und fragt, was den um Himmels willen los sei. Ich antworte ihr, dass Ian Nepomniachtchi den c-Bauern von Kirill Alekseenko geschlagen hat und laut Computer nun minimal besser steht. Meine Freundin geht, ohne etwas zu sagen. Sie ist wohl kein Schach-Fan.

Meine Schicht ist vorbei. Ich habe Feierabend. Und bleibe reglos am Schreibtisch sitzen. Ich denke an München. Jetzt würde ich eigentlich in der U-Bahn nach Hause fahren.

Ich vermisse die U-Bahn. Die Verspätungen. Das Gedränge mit anderen müden, abgekämpften Menschen. Das Paradies!

Was gäbe ich dafür, jetzt von einer älteren Frau beschimpft zu werden, weil ich ihren Sitzplatz nicht schnell genug geräumt habe.

Stattdessen starre ich auf eine grüne Wiese in meinem 800-Seelen-Dorf, das erst im vergangenen Jahr schnelles Internet bekommen hat. Keine Menschen. Nur Kühe. Schöne Kühe.

Ich gehe ins Wohnzimmer, stolpere dabei fast über die Türme aus Klopapier, die sich hier neuerdings stapeln. Ich setze mich vor den Fernseher. Kein Leipzig. Kein Mainz. Kein Fußball. Aber immerhin "Harry Potter und der Stein der Weisen". Na gut. Dann halt das.

Hey, Moment mal, warum macht die Bundesliga Pause, aber die dürfen noch Quidditch spielen?

Meine Freundin setzt sich neben mich. Sie fragt: "Wie war dein Tag?" Ich antworte: "Aufregend."

Sie glaubt es mir sogar.

Kevin Obermaier

