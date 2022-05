Köln (SID) - Die Sender-Gruppe Eurosport verspricht einen frischen Blick auf die Sportnachrichten der Woche in einem neuen Format. In der plattformübergreifenden wöchentlichen Serie "The Power of Sport" sollen Geschichten aus einem anderen Winkel erzählt werden - Premiere ist am Mittwoch um 19.00 Uhr bei Eurosport 1, discovery+ und den digitalen Plattformen von Eurosport Premiere.

"Neben ungewöhnlichen Einblicken in die laufenden Sportevents werden in jeder Sendung interessante Persönlichkeiten aus dem Sport in einem vertiefenden Interview vorgestellt", heißt es in der Pressemitteilung. Neben einem Ausblick auf kommende Events soll auf die bedeutendsten Sportmomente der Vergangenheit zurückgeschaut werden. Insgesamt sind 18 halbstündige Folgen geplant.