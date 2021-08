Gelsenkirchen (SID) - Robert Ebner (Ottelmannshausen) hat zum siebten Mal die Deutsche Meisterschaft im Sportholzfällen gewonnen. Der 36-Jährige setzte sich bei der DM der Stihl Timbersports Athleten im Gelsenkirchener Amphitheater am Samstagabend in unterschiedlichen Disziplinen knapp vor dem Titelverteidiger Danny Martin durch. Ebner benötigte im Finale nur 4,87 Sekunden, um mit einer Rennmotorsäge drei Scheiben von einem senkrecht verankerten Baumstamm zu sägen und stellte damit einen Weltrekord auf.

Als deutscher Meister darf Ebner nun an der Stihl Timbersports Weltmeisterschaft am 2. Oktober in München teilnehmen. Dort treffen die nationalen Meister aus Australien, Kanada, Neuseeland und den USA sowie die besten acht europäischen Landesmeister aufeinander.