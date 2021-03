München/El Tunco - Drama in El Salvador! Surferin Katherine Diaz wurde von einem Blitz getroffen und getötet. Das teilte der Surfverband des Landes auf Facebook mit.

Bereits am vergangenen Freitag hatte sich das Unglück am Strand von El Tunco an der Pazifikküste des mittelamerikanischen Landes ereignet.

Laut der Zeitung "La Prensa Grafica" hatte die 22-Jährige auf dem Surfbrett trainiert. Nach der Einheit wollte die Sportlerin aus dem Wasser steigen, doch dazu kam es nicht mehr.

Surferin vom Blitz getroffen

Ein Unwetter zog auf, Diaz und weitere Personen wurden überrascht, die Sportlerin schließlich von einem Blitz getroffen. Diaz war sofort tot. Auch die Wiederbelebungsversuche der herbeigeeilten Rettungskräfte brachten keinen Erfolg.

"Der Himmel war klar und es war ein unvorhergesehenes Unwetter, das auch nicht viel Elektrizität mit sich zu bringen schien", wird ein Augenzeuge von der Zeitung "AS" zitiert.

Die International Surfing Association zeigte sich via Twitter geschockt: "Mit schwerem Herzen hat die ISA die Nachricht vom Tod von Katherine Diaz aufgenommen. Katherine verkörperte die Freude und die Energie, die das Surfen so besonders und wichtig für uns macht. Sie war eine globale Botschafterin des Sports."

Diaz bereits beigesetzt

Der Surfverband von El Salvador schrieb voller Trauer. "Eine großartige Sportlerin, die unser Land repräsentiert hat, hat uns verlassen. Wir sehen uns wieder, große Kämpferin. El Salvador trauert."

Im Alter von neun Jahren hatte Diaz, inspiriert von ihrer Bruder José Diaz, dem heutigen Verbandspräsidenten, mit dem Surfen begonnen. Sie absolvierte bereits verschiedene internationale Wettkämpfe.

An den Olympischen Spielen im Sommer in Tokio, wo erstmals auch im Surfen Medaillen vergeben werden, wollte die 22-Jährige unbedingt teilnehmen. Am Sonntag wurde Diaz beigesetzt.

