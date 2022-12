München - Zwei Tage vor dem Fußball-WM-Finale in Katar wird der Weltmeister im Autoball in Hannover gekürt.

Am 16. Dezember gibt es auf ProSieben die TV Total Autoball WM 2022 zu sehen. Dabei versuchen Promis in Autos einen überdimensionalen Ball ins gegnerische Tor zu befördern. Die Spielzeit in diesen 1-gegen-1-Duellen beträgt fünf Minuten, im Finale sind es acht Minuten.

Wann findet die TV Total Autoball WM 2022 statt?

Das Finale der TV Total Autoball WM 2022 findet am 16. Dezember 2022 statt. Ab 20:15 Uhr überträgt ProSieben live aus Hannover.

Wo findet die TV Total Autoball WM 2022 statt?

Das Finale der TV Total Autoball WM 2022 wird in der ausverkauften ZAG Arena in HANNOVER ausgetragen.

Übertragung: Wo sehe ich die TV Total Autoball WM live im TV und Livestream?

Übertragen wird die TV Total Autoball WM 2022 von ProSieben. Ab 20:15 Uhr könnt ihr das Event live im Free-TV sehen. Zudem bietet Joyn einen Livestream an.

Gibt es eine Wiederholung der Autoball WM?

Ja, auf Joyn wird die Sendung noch eine Zeit lang verfügbar sein.

Wer sind die Teilnehmer bei der TV Total Autoball WM 2022?

Für Deutschland geht Moderator Sebastian Pufpaff an den Start. Brasilien wird durch Sängerin Fernanda Brandao vertreten. Für Italien tritt Food-Influencer Stefano Zarrella aufs Gaspedal, dessen Bruder Giovanni die ersten beiden Auflagen der TV Total Autoball Weltmeisterschaften gewinnen konnte. Ex-Nationalspieler Patrick Owomoyela vertritt Nigeria, Rapper Eko Fresh die Türkei.

Zudem kämpfen noch Ex-Fußball-Profi Rurik Gislason (Island) und Tuning-Spezialist Jean Pierre "JP" Kraemer (Bahamas) um den WM-Titel im Autoball, ebenso der achtfache Ralley-Weltmeister Sebastien Ogier (Frankreich), der zudem der Ehemann von Moderatorin Andrea Kaiser ist.

Wer moderiert die TV Total Autoball WM 2022 statt?

Steven Gätjen und Andrea Kaiser werden die TV Total Autoball WM 2022 moderieren. Kommentiert wird das Event von Robert "Robby" Hunke.

Wer gewann bislang den Titel bei der TV Total Autoball WM?

Bei der bislang letzten TV Total Autoball WM 2014 setzte sich Giovanni Zarella (Italien) im Finale mit 2:1 gegen Stefan Raab (Deutschland) durch.

Vier Jahre zuvor gewann ebenfalls Giovanni Zarella im Finale gegen Stefan Raab die TV Total Autoball WM, damals hauchdünn mit 7:6 nach Elfmeterschießen.