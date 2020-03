Köln (SID) - Die Mixed-Martial-Arts-Liga UFC will sich von der Corona-Pandemie nicht aufhalten lassen. "Natürlich ändert sich stündlich alles", sagte UFC-Präsident Dana White bei ESPN: "Aber die Kämpfe werden auf jeden Fall stattfinden". Am Samstag hatten die USA die Reisebeschränkungen auch auf Irland und Großbritannien ausgeweitet, sodass die in London geplante Kampfnacht am 21. März nicht stattfinden kann.

"Wir suchen nach einem neuen Austragungsort, wahrscheinlich in den Vereinigten Staaten", so White. Das UFC-Trainingsgelände "Apex" in Las Vegas kommt für die Austragung nicht mehr in Frage, da die Sportlerkommission von Nevada alle Kampfsport-Events im Staat verbat. "Offensichtlich können wir im Apex keine Kämpfe mehr stattfinden lassen. Wir suchen einen neuen Ort. Wir werden nicht aufhören", so White.

Damit ist die UFC die einzige große Profisport-Organisation, die keine Pause einlegen will. NBA, MLB, NHL, NCAA, NASCAR, PGA, Bellator-MMA und viele Box-Promoter haben ihre Events zunächst verschoben. "So lange es nicht einen kompletten Shutdown im ganzen Land gibt und Menschen ihre Häuser nicht mehr verlassen dürfen, werden diese Kämpfe ausgetragen", sagte White.

Am Samstag fand eine UFC-Veranstaltung in Brasiliens Hauptstadt Brasilia statt. Fans durften nicht in die Halle, konnten den Kampf aber im Livestream verfolgen.