Limburg (SID) - Für DOSB-Präsident Thomas Weikert ist die Empfehlung des IOC an die internationalen Fachverbände in der Russland-Frage "keine Überraschung". Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) habe "von Beginn an für den Ausschluss der russischen und belarussischen Athleten plädiert", sagte Weikert dem SID am Mittwoch: "Wir wissen, dass wir eine Mindermeinung vertreten und werden jetzt sehen, wie alle damit umgehen." Einen möglichen ukrainischen Boykott nannte er "spekulativ. Ich hoffe, dass er nicht kommt."

Eine Propaganda-Show Russlands bei einer möglichen Teilnahme an den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Paris will Weikert nicht zulassen. "Wir werden das beobachten und wir werden zusammen mit dem IOC darauf achten, dass eine Propaganda, wenn russische und belarussische Athleten und Athletinnen teilnehmen, genau nicht passiert", sagte er.