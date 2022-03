München - Angesichts der Invasion russischer Truppen erfährt die Ukraine weltweit überwältigende Solidaritätsbekundungen in nie geahnten Ausmaßen. Derzeit befinden sich Millionen Zivilisten auf der Flucht - viele von ihnen haben abgesehen von ihrem Leben und ihren Liebsten alles verloren. Umso dringender sind sie auf Hilfe angewiesen.

Die kam nun auch aus Stephanskirchen bei Rosenheim. In dem 10.000-Einwohner-Ort lebt der ehemalige DTM-Champion Martin Tomczyk mit seiner Ehefrau Christina Surer und den beiden gemeinsamen Kindern.

Im Gespräch mit ran schildert der 40-Jährige die spontane Hilfsaktion, bei der binnen kürzester Zeit mehr als 10.000 Pakete zusammenkamen.

6000 Pakete in Stephansirchen "nur durch Mundpropaganda"

Initiator der Aktion war ein Nachbar der Familie mit Benzin im Blut: der zweifache Karateweltmeister Stefan Heilmaier, der gemeinsam mit seiner Frau Nicole eine Pferderanch betreibt. Nacheinander stießen Surer und Tomczyk dazu - und wenig später verselbständigte sich die privat angelegte Spendenaktion.

6000 Pakete wurden in Stephanskirchen gesammelt - "nur durch Mundpropaganda", wie der langjährige Rennfahrer betont. Hinzu kamen noch einmal ähnlich viele aus dem Allgäu. Tomczyks Aufgabe bestand vor allem darin, den Transport auf die Beine zu stellen.

Gemeinde unterstützt mit Spritkosten und Fahrzeug

"Ich habe in einem Aufruf über Instagram Fahrer gesucht, wir haben dann auch Fahrzeuge angemietet", verrät er: "Am Ende hatten wir zu viele Autos und zu viele Fahrer für die Pakete, weil der Zuspruch wahnsinnig toll war."

Unterstützung gab es auch von der Gemeinde Stephanskirchen, die Spritkosten übernommen und ein Fahrzeug gestellt habe. "So ist alles relativ schnell, innerhalb von zwei, drei Tagen auf die Beine gestellt worden", fasst Tomczyk zusammen, der das Engagement als "gigantisch" bezeichnet.

Tomczyk und Co. müssen in Österreich keine Maut zahlen

Letztlich stand eine stattliche Fahrzeugkolonne parat: "Ein 40-Tonner, zehn 7,5-Tonner, mehrere 3,5-Tonner und Sprinter". Alles in allem rund zwei Dutzend Transporter. Die wurden beladen und so startete am Sonntag in aller Frühe die Tour von Stephanskirchen nach Bratislava.

Auch die Helfer erfuhren auf ihrem Weg Solidarität. "Die österreichische Regierung hat es uns da sehr leicht gemacht, mit der Mautbefreiung, was auch nicht so einfach ist, sonntags die Möglichkeit zu bekommen, ohne Maut durchzufahren", schickt Tomczyk einen Dank an das Nachbarland.

Entladen der Pakete im Bratislava dauert vier Stunden

In der slowakischen Hauptstadt angekommen, hatten die bayerischen Spenden-Auslieferer alle Hände voll zu tun. Vier Stunden dauerte das Entladen. Die Pakete aus dem Allgäu mussten in eine weitere Lagerhalle gebracht werden, "weil da schon gar nicht mehr so viel Platz war".

Und was wurde an die Helfer vor Ort übergeben? "Viele Windeln, Klamotten, Hygieneartikel, aber auch viele Medikamente, die wir dann natürlich gesondert abgelegt haben, um sie den Ärzten zukommen zu lassen." Die gezielte Weitergabe an die jeweiligen Flüchtlingslager übernimmt nun eine Hilfsorganisation.

"Pakete dorthin, wo sie am nötigsten gebraucht werden"

Das ist auch dem gebürtigen Rosenheimer sehr wichtig, der - an die Spender gewandt - hervorhebt: "Wir haben uns dort ein Bild gemacht, dass die Pakete auch an die richtige Organisation dort unten gehen, dass die Pakete auch dort ankommen, wo sie am nötigsten gebraucht werden."

Angesichts der immensen Nächstenliebe ist Tomczyk schier überwältigt: "Weil es keine offizielle Spendenaktion war, durften die Leute reintun, was sie wollten. Sie haben es aber meistens sehr schön beschildert auf den Paketen."

Kinder verzieren Pakete und schreiben Botschaftend darauf

Ans Herz gehen ihm vor allem die Botschaften der Kleinen: "Sehr viele Pakete sind mit Liebe gemacht worden, die haben die Kinder verziert und 'Peace' oder 'NoWar' draufgeschrieben und Zeichnungen dazu gemacht - das berührt einen dann schon."

Nachdem er alle Formalitäten bezüglich der Gebühren in der Slowakei erledigt hatte, erreichte Tomczyk - ganz ungewohnt - als letzter das Ziel in der Heimat. Gegen 2:30 Uhr am Montagmorgen war er wieder zu Hause. Geschafft, aber glücklich.

Denn er schlief ein in dem Wissen, an diesem Wochenende seinen kleinen Beitrag für eine bessere Welt geleistet zu haben. Wie Tausende weitere mit ihm.

Marcus Giebel

Übersicht der Spendenaktionen

Wir verweisen auf unseren Plattformen für die Notkatastrophenhilfe von "Aktion Deutschland Hilft". Unter den folgenden Daten könnt auch ihr hier spenden:

Aktion Deutschland Hilft e.V.

DE62 3702 0500 0000 1020 30

BIC: BFSWDE33XXX

Bank für Sozialwirtschaft

Stichwort: Nothilfe Ukraine

https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/spenden/

"Aktion Deutschland Hilft" ist ein Zusammenschluss von 23 deutschen Hilfsorganisationen, darunter action medeor, ADRA, Arbeiter-Samariter-Bund, AWO International, CARE Deutschland, Habitat for Humanity, HELP - Hilfe zur Selbsthilfe, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst, World Vision Deutschland, Der Paritätische (darüber aktiv: arche Nova, Bundesverband Rettungshunde, Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners, Hammer Forum, Handicap International, Help Age Deutschland, Kinderverband Global-Care, LandsAid, SODI und Terra Tech) www.aktion-deutschland-hilft.de

Außerdem rufen zu Spenden auf:

Ärzte der Welt e.V.

IBAN: DE06 1203 0000 1004 3336 60

BIC: BYLADEM1001

Deutsche Kreditbank

Stichwort: Ukraine

aerztederwelt.org

Humedica

IBAN: DE35 7345 0000 0000 0047 47

BIC: BYLADEM1KFB

Sparkasse Kaufbeuren

Stichwort: Ukraine

humedica.org

Save the Children e.V.

IBAN: DE92 1002 0500 0003 292912

BIC: BFSWDE33BER

Bank für Sozialwirtschaft

Stichwort: Nothilfe Kinder Ukraine

savethechildren.de

SOS-Kinderdörfer weltweit

IBAN: DE22 4306 0967 2222 2000 00

BIC: GENODEM1GLS

GLS Gemeinschaftsbank

Stichwort: Humanitäre Hilfe Ukraine

sos-kinderdoerfer.de

UNICEF

IBAN: DE57 3702 0500 0000 3000 00

BIC: BFSWDE33XXX

Bank für Sozialwirtschaft

Stichwort: Ukraine

unicef.de

UNO-Flüchtlingshilfe e.V.

IBAN: DE78 3705 0198 0020 0088 50

BIC: COLSDE33

Sparkasse KölnBonn

Stichwort: Nothilfe Ukraine

uno-fluechtlingshilfe.de

Unterkunft für Flüchtlinge

Es wurde auch eine Seite eingerichtet, auf der nach Unterkünften für Flüchtlinge gesucht werden kann. In verschiedenen Sprachen - neben deutsch und englisch auch ukrainisch und russisch - lassen sich hier Aufnahmemöglichkeiten suchen oder anbieten.

unterkunft-ukraine.de

