München - Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat nicht nur die Politik, sondern auch die Sportwelt schockiert und wird weitreichende Folgen haben. So sollte eigentlich das Champions-League-Finale in St. Petersburg stattfinden und auch einige andere Sportveranstaltungen sollten in einem der zwei Länder ausgetragen werden.

ran fasst die aktuellen Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg und ihren Sportbezug zusammen.

Update, 4. März, 20:15 Uhr: Eintracht Frankfurt hält an Russland-Sponsor fest

Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich dazu entschieden, sich trotz des Krieges in der Ukraine nicht vom russischen Sponsor Kaspersky Lab (Antivirus-Anbieter) zu trennen.

Zuletzt forderten die Hessen von Kaspersky Lab eine klare Distanzierung von der Entscheidung Wladimir Putins, die Ukraine anzugreifen. "Wir glauben, dass der friedliche Dialog das einzig mögliche Instrument ist, um Konflikte zu lösen. Krieg ist nicht gut, für niemanden. Wie der Rest der Welt sind wir geschockt von dem, was passiert", hieß es von Firmengründer Jewgeni Kasperski.

"Kaspersky Lab hat uns gegenüber deutlich gemacht, dass sie sich gegen Krieg aussprechen. Das ist in Anbetracht der Tatsache, dass es auch in Russland zahlreiche Mitarbeiter gibt, eine mutige Position", erklärte Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann der "Bild". Der Vertrag der Frankfurter mit Kaspersky Lab läuft noch bis 2023.

Update, 4. März, 20:00 Uhr: Wegen Ukraine-Solidarität - China zeigt wohl kein La-Liga-Spiel

Die spanische La Liga hat sich für den kommenden Spieltag dazu entschieden, durch verschiedene Maßnahmen ihre Solidarität mit der Ukraine auszudrücken. Dieser Vorgang hat nun laut "The Athletic" Konsequenzen in China. Dort werden nämlich dem Bericht nach aufgrund dieser Solidaritätsbekundungen in Richtung Ukraine vom chinesischen Rechteinhaber "iQIYI" keine Spiele von La Liga von diesem kommenden Spieltag gezeigt.

"Die 20 Klubkapitäne werden spezielle Armbinden in den ukrainischen Landesfarben tragen und die Fans werden ermutigt, sich vor jedem Spiel mit Spielern, Managern, Spieloffiziellen und Klubmitarbeitern in einem Moment des Gedenkens und der Solidarität zu vereinen", hieß es in der Ankündigung von La Liga.

China gilt als Verbündeter Russlands und ist entsprechend bislang nicht bereit gewesen, die ansonsten flächendeckenden Sanktionen nach der russischen Invasion in der Ukraine zu unterstützen.

Update, 4. März, 19:39 Uhr: Ukrainische Paralympic-Athleten demonstrieren gegen Krieg

Die ukrainischen Paralympic-Athleten, die in Kürze bei den Paralympics in Peking am Start sein werden, setzten vor der Eröffnungsfeier ein klares Zeichen.

Sie protestierten lautstark gegen den Einmarsch Russlands in ihr Heimatland. "Stoppt den Krieg. Frieden für die Ukraine" steht auf Transparenten, die die Athleten während ihres Protests in Händen halten.

Update, 4. März, 18:49 Uhr: Tuchel will trotz Abramowitsch-Abgang bei Chelsea bleiben

Trainer Thomas Tuchel bekannte sich trotz der Verkaufspläne des russischen Investors Roman Abramowitsch zum FC Chelsea.

"Aus meiner Perspektive passt Chelsea perfekt für mich. Ich liebe es, hier zu sein, ich liebe alles an dem Club und hoffentlich geht es so weiter", erklärte Tuchel auf einer Pressekonferenz der Londoner, "es ist jetzt eine Ungewissheit da, aber ist das für einen Fußballtrainer nicht immer so? Ich bin positiv und hoffe, dass die Dinge positiv ausgehen".

Abramowitsch, der als russischer Oligarch von den Wirtschaftssanktionen gegen sein Heimatland betroffen sein könnte, verkündete zuletzt, dass er den FC Chelsea verkaufen möchte. Bereits zuvor gab er die Führung des Premier-League-Klubs an einen Treuhänder ab.

Update, 4. März, 18:04 Uhr: Russischer Radprofi Siwakow wechselt Nation

Aufgrund des Krieges in der Ukraine hat der russische Radprofi Pawel Siwakow die Nation gewechselt. Statt für Russland fährt der 24-Jährige fortan unter französischer Flagge. Das teilte Siwakows Team Ineos-Grenadiers am Freitag mit, nachdem der Weltverband UCI die Genehmigung zu einem Nationenwechsel gab.

"Ich wollte schon länger als Franzose fahren und hatte den Antrag bei der UCI gestellt. Angesichts dessen, was gerade in der Ukraine passiert, wollte ich die Sache beschleunigen", erklärte Siwakow, "wie ich schon einmal gesagt habe, bin ich komplett gegen diesen Krieg und meine Gedanken sind bei der ukrainischen Bevölkerung." Siwakow wurde in Italien geboren und zog mit seinen Eltern im Alter von einem Jahr nach Frankreich.

Der Weltverband UCI hatte als Sanktion gegen den Krieg Russlands in der Ukraine russische und belarussische Teams von allen Rennen und Rundfahrten ausgeschlossen, darunter das Team Gazprom-Rusvelo.

The UCI have officially granted @PavelSivakov a change of nationality from Russian to French.https://t.co/kNxMvcS2fz pic.twitter.com/AD6xA45bAH — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) March 4, 2022

Update, 4. März, 17:17 Uhr: Tiraspol-Coach Vernydub zieht in den Krieg: "Ich habe keine Angst"

Noch im Herbst 2021 sorgte der ukrainische Trainer Yuriy Vernydub in der Champions League für eine Sensation. Er bezwang mit seinem Team als krasser Außenseiter Real Madrid. Nun entschied sich der 56-Jährige dazu, in sein Heimatland zurückzukehren, um die Ukraine gegen die russische Invasion zu verteidigen.

"Ich habe kein Problem damit, Feuerwaffen zu benutzen. Ich weiß, wie das geht", schrieb Vernydub in einem Beitrag für die britische "BBC", "noch habe ich meine Waffe nicht benutzt. Aber ich bin bereit. Immer. Jederzeit". Den Ausbruch des Krieges in der Ukraine erlebte Vernydub in Portugal. Dort war er mit seinem Team Sheriff Tiraspol zum Europa-League-Spiel in Braga. "Mein Sohn rief mich morgens um 4.30 Uhr an und erzählte, dass Russland uns angegriffen hat. Ich wusste, sofort, dass ich in die Ukraine zurückkehren und kämpfen würde", erklärte er.

Angst habe er nun keine, gegen Russland zu kämpfen, wie er in seinem Gastbeitrag versicherte, obwohl "meine Frau, meine Kinder und meine Enkel versucht haben, mich zu stoppen. Aber meine Frau kennt meinen Charakter. Wenn ich eine Entscheidung treffe, ändere ich diese nicht mehr". Nach wie vor glaubt Vernydub, dass die Ukraine sich im Krieg gegen Russland durchsetzen kann: "Ich kann an nichts anderes denken. Frieden wird es nur geben, wenn wir gewinnen."

Update, 4. März, 16:20 Uhr: Köln setzt mit Sondertrikot Zeichen gegen Krieg

Der 1. FC Köln tritt am Sonntag (17.30 Uhr) im Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim mit einem Sondertrikot mit der Aufschrift "Stop War" an. Der Klub ruft damit zur Beendigung des Angriffskrieges Russlands in der Ukraine auf.

Die FC-Sponsoren Rewe und DEVK gaben ihre Zustimmung und unterstützen die Aktion. Statt des Schriftzugs det Handelskette werden die FC-Profis mit "Stop War" auf der Brust auflaufen, das Ärmellogo des Versicherers wird durch das Peace-Symbol ersetzt.

Der #effzeh und die Partner @rewe_group sowie @DEVK_Zentrale werden beim Heimspiel am Sonntag gegen die @tsghoffenheim im Sondertrikot mit „STOP WAR“ und dem PEACE-Symbol antreten, um zu einer Beendigung des Krieges in der #Ukraine aufzurufen 👉 https://t.co/GlkGJnrAqi #KOETSG pic.twitter.com/6vQbygnaPA — 1. FC Köln (@fckoeln) March 4, 2022

Update, 4. März, 15:30 Uhr: Klitschkos besuchen Flüchtlinge in U-Bahn-Station

Die Brüder Wladimir und Vitali Klitschko, früher Box-Weltmeister, verteidigen derzeit ihre ukrainische Heimat von der Hauptstadt Kiew aus. Vitali ist Bürgermeister der Stadt und auch sein Bruder Wladimir ist an seiner Seite.

Nun veröffentlichten sie ein Video in den sozialen Medien, das sie zeigt, wie sie in einer U-Bahn-Station in Kiew sind, um dort Bewohner der Stadt zu besuchen, die dort vor den Angriffen der russischen Armee Schutz suchen.

Zudem postete Wladimir Klitschko ein weiteres Video, in dem er sich für die mittlerweile angekommenen Hilfslieferungen für seine Landsleute bedankt. "Freunde aus aller Welt, wir sehen euch und eure Unterstützung. Ihr seid toll! Helft uns weiter", schrieb Klitschko zu seinem Videopost von einem Lager mit Hilfslieferungen.

Update, 4. März, 13:30 Uhr: Mazepin muss FIA-Erklärung unterschreiben, um weiter fahren zu dürfen

Nikita Mazepin muss eine Verpflichtungserklärung unterschreiben, um weiter in der Formel 1 an den Start gehen zu dürfen.

Das teilte der Weltverband FIA am Freitag mit. Demnach müssen russische und belarussische Fahrer die Erklärung unterzeichnen, in der der militärische Angriff Russlands auf die Ukraine verurteilt wird. Des Weiteren muss der Teamkollege von Mick Schumacher beim Formel-1-Rennstall Haas laut Erklärung den Entscheidungen des Weltrats folgen und darf keine russischen Symbole in jeder Form verwenden. Der Automobil-Weltverband ließ sich zudem weitere Schritte offen.

Mazepin, der auch ledigich mit neutraler FIA-Flagge an den Start gehen dürfte, steht laut "Sky" ohnehin vor dem Aus bei Haas. Eine offizielle Bestätigung von Teamchef Günther Steiner bezüglich der Zukunft des 23-Jährigen blieb allerdings vorerst aus.

Update, 4. März, 10:00 Uhr: Ex-Bayern-Profi Tymoschtschuk in der Kritik

Trotz des russischen Angriffs auf seine ukrainische Heimat bleibt der ehemalige Bayern-Spieler Anatolij Tymoschtschuk in seiner Funktion bei Zenit St. Petersburg.

Im Gegensatz zu vielen anderen ukrainischen Sportlern äußerte sich der Co-Trainer von Zenit weder öffentlich noch trennte er sich vom russischen Klub. Das bringt Tymoschtschuk, der mit dem FC Bayern 2013 unter anderem die Champions League gewann, nun heftige Kritik ein.

In einem offenen und emotianalem Brief schrieb sein ehemaliger Mitspieler Yevgen Levchenko: "Tolya, wie kann das sein? Du kommst aus der Ukraine. Wie kannst du schweigen und weiter dort arbeiten?"

Update, 3. März, 23:55 Uhr: WWE zieht den Stecker - keine Übertragungen mehr in Russland

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat nun auch der Wrestling-Veranstalter WWE Konsequenzen gezogen.

Die World Wrestling Entertainment Inc zieht sich aus Russland zurück und beendete auch den bisherigen Vertrag mit Medienpartner Match TV, der erst seit 2020 lief. Damit werden keine WWE-Events wie "Raw", "SmackDown" und "NXT" mehr in Russland zu sehen sein.

"WWE hat seine Partnerschaft mit dem russischen Sender Match beendet und WWE Network in Russland mit sofortiger Wirkung geschlossen", heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens von CEO Vince McMahon.

Update, 3. März, 22:22 Uhr: Ex-Tennis-Profi Stachowski: "Welt, wir müssen uns vereinen, damit es aufhört"

Der ukrainische Ex-Tennisprofi Sergej Stachowski hat sich als Reservist in der Armee seiner Heimat eingetragen und ist nun schon in der Hauptstadt Kiew eingesetzt. Von dort postete der 36-Jährige ein Bild auf seinem Instagam-Account.

"Nie im Leben hätte ich erwartet, dass ich in Kiew eine kugelsichere Weste tragen muss. Es ist eine Katastrophe, wie Russland in die Ukraine einmarschiert ist, Städte bombardiert, unschuldige Menschen tötet", schrieb Stachowski, "Welt, wir müssen uns vereinen, damit es aufhört und Putin dorthin zu bringen, wo er hingehört, in den Gefängniskeller."

Update, 3. März, 21:30 Uhr: Haas trennt sich wohl von Mazepin

Wie "Sky" berichtet, hat sich Formel-1-Rennstall Haas vom russischen Fahrer Nikita Mazepin getrennt.

Zwar hatte die FIA am Mittwoch entschieden, dass russische und weißrussische Fahrer trotz des Kriegs in der Ukraine weiterhin an den Start gehen dürfen, aber nur unter neutraler Flagge. Haas trennt sich nun aber wohl trotzdem von Mazepin, der bislang Teamkollege von Mick Schumacher war. Der Schritt deutet darauf hin, dass der russische Hauptsponsor Uralkali bei Haas bald Geschichte sein dürfte - durch die Millionen war der junge Pilot vor einem Jahr an das Cockpit gekommen.

Als Ersatz für Mazepin wird Pietro Fittipaldi gehandelt. Der 25-jährige Brasilianer soll bereits bei den anstehenden Testfahrten in Bahrain ab dem 10. März ins Lenkrad greifen.

Update, 3. März, 20:08 Uhr: Auch russischer Paralympics-Verband legt Protest ein

Nach dem Ausschluss der russischen Paralympic-Sportlern für die Olympischen Spiele kündigte Sportminister Oleg Matyzin laut der russischen Nachrichtenagentur TASS eine Klage an, über die der CAS "noch vor der Eröffnungsfeier" der Paralympics in Peking am Freitag befinden solle.

Der vom Internationalen Paralympischen Komitee (IPC) auferlegte Bann sei "eine eklatante Verletzung der Athletenrechte", sagte Matyzin, überdies "eine Manipulation der Olympischen Charta und der Menschenrechte zur Verfolgung politischer Ziele". Die Klage solle sich "gegen die Diskriminierung von Sportlerinnen und Sportlern aufgrund ihrer Herkunft und gegen politischen Druck" richten.

Das IPC hatte erst am Donnerstagmorgen eine kaum mehr erwartete Kehrtwende vollzogen. Nachdem der Dachverband noch am Mittwoch beschlossen hatte, Russen und Belarussen als neutrale Athleten unter paralympischer Flagge starten zu lassen, folgte mit dem Komplettausschluss von 83 Sportlern und Sportlerinnen die Rolle rückwärts - weil die ursprüngliche Entscheidung für internationale Entrüstung gesorgt hatte.

Am Nachmittag meldete sich dann Russlands Fußballverband zu Wort: Auch gegen den Ausschluss von der WM im Winter in Katar und sämtlichen internationalen Wettbewerben soll Einspruch eingelegt werden.

Update, 3. März, 19:14 Uhr: Ukraine bat wohl um Verschiebung der WM-Playoffs

Der ukrainische Fußballverband soll laut der Nachrichtenagentur "Reuters" UEFA und FIFA um eine Verschiebung der WM-Playoffs angesucht haben.

Die Ukraine müsste nach jetzigem Stand am 24. März im Halbfinale der Playoffs in Glasgow gegen Schottland antreten. Fünf Tage später spielt der Sieger dieser Partie dann auswärts gegen den Gewinner der Paarung Wales gegen Österreich um ein Ticket für die WM-Endrunde 2022 in Katar.

Sollten die internationalen Fußballverbände UEFA und FIFA einer Verschiebung zustimmen, könnte es in weiterer Folge zu einigen Terminschwierigkeiten kommen. Erst im Juni ist wieder eine Länderspielpause und für diesen Zeitraum sind für Europas Nationalmannschaften eigentlich bereits zahlreiche Spiele in der UEFA Nations League angesetzt.

Update, 3. März, 18:18 Uhr: Russland legt Protest gegen WM-Ausschluss ein

Der russische Fußballverband reagierte mit einem Protest beim internationalen Sportgerichtshof (CAS) auf die Sanktionen der UEFA bzw. FIFA.

Wie der russische Fußballverband am Donnerstag mitteilte, hätten die Verbände UEFA und FIFA keine legale Grundlage für ihre Entscheidung gehabt, sowohl die Klub-Mannschaften als auch die Nationalmannschaften aus allen Wettbewerben auszuschließen. Ziel des Verbandes sei es, die Wiedereingliederung aller Herren- und Frauenteams in die entsprechenden Turniere zu erwirken. Vor allem geht es natürlich für Russlands Verband darum, an den Playoffs für die WM-Endrunde 2022 in Katar im März teilnehmen zu dürfen.

Mit Blick auf diese Playoff-Partien forderte Russland daher auch eine schnelle Entscheidung. Neben einer Wiedereingliederung der Teams hat Russlands Fußballverband das Ziel formuliert, vor dem CAS um Schadensersatz zu kämpfen. Bereits vor der Entscheidung über den Ausschluss Russlands kündigten Polen und die möglichen Gegner Schweden und Tschechien einen Boykott an, sollte Russland nicht aus dem Wettbewerb ausgeschlossen werden.

Update, 3. März, 17:52 Uhr: Forderung nach Sondertransfer-Periode

Durch den Angriffskrieg Russland auf die Ukraine und den daraus folgenden Sanktionen könnte es nun möglicherweise zu einer Sondertransfer-Periode kommen. Laut "The Guardian" hat der polnische Fußballverband PZPN einen entsprechenden Vorschlag an den Weltverband FIFA übermittelt.

Hintergrund dieses Vorstoßes sei, dass man mit einer solchen Sondertransfer-Periode Spielern der russischen Premier Liga die Möglichkeit für einen Klubwechsel einräumt. Wie bereits einige Trainer, unter anderem die Deutschen Markus Gisdol (zuvor Lok Moskau) und Daniel Farke, die ihre russischen Klubs bereits verlassen haben, soll durch eine Sondertransfer-Periode auch Spielern diese Möglichkeit gegeben werden, die nicht mehr für ihre russischen Vereine auflaufen möchten. Einige Spieler aus dem Ausland haben bereits ihre Verträge bei ihren russischen Klubs aufgelöst bzw. stillgelegt.

FIFA und UEFA haben russische Teams bzw. die Nationalmannschaft mittlerweile von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Die russische Liga lief hingegen zuletzt noch, obwohl der Angriff auf die Ukraine zu diesem Zeitpunkt bereits begonnen hatte.

Update, 3. März, 17:15 Uhr: DFL spendet eine Million Euro für humanitäre Hilfe in der Ukraine

Die deutsche Fußball-Liga (DFL) hat bekanntgegeben, dass sie eine Million Euro zur humanitären Unterstützung an die Ukraine spendet. Dies geht aus einem entsprechenden Beschluss des DFL-Präsidiums hervor.

In diese Spende fließen laut DFL sämtliche Einnahmen mit ein, die in der Saison 2021/22 noch durch den Vertrag mit dem russischen Medien-Unternehmen Match TV eingenommen werden. Von diesen Einnahmen wolle die DFL aufgrund des Angriffskrieges Russlands in der Ukraine zum jetzigen Zeitpunkt nicht profitieren und spendet die volle Summe daher an die Ukraine.

Auf eine vorzeitige, außerordentliche Kündigung des Vertrages mit Match TV verzichtet die DFL hingegen und begründet dies damit, dass durch die Live-Übertragungen der Bundesliga-Spiele "die Antikriegs-Aufrufe und Friedensappelle aus den deutschen Stadien auch weiter die russische Bevölkerung erreichen".

Wie es von der DFL aber weiter heißt, sei die Voraussetzung dafür, dass Match TV am kommenden Spieltag und darüber hinaus das von der DFL zur Verfügung gestellte Basissignal unverändert sende - inklusive Ukraine-bezogener Botschaften von Liga, Spielern, Klubs und Fans.

Die künftigen Live-Übertragungen der Bundesliga werden von der DFL laut Pressemitteilung intensiv auf mögliche Zensur vonseiten des russischen Senders geprüft. Sollte das TV-Basissignal durch Match TV wiederholt zensiert werden, würde dies laut DFL eine außerordentliche Kündigung des Vertrags zur Folge haben.

Auf ihren Social-Media-Kanälen und auf der Verbandshomepage änderte die DFL zudem die Farben des Bundesliga-Logos. Das bekannte Markenzeichen befindet sich nicht mehr wie üblich auf rotem, sondern auf blau-gelbem Untergrund, den Farben der Ukraine-Flagge.

Niemand sollte jemals im Krieg leben. Wir alle bei der Bundesliga stehen #GemeinsamFürDieUkraine 🇺🇦https://t.co/iRdtxqCyle — BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) March 3, 2022

Update, 3. März, 16:50 Uhr: Krasnodar stellt acht Spieler rund um Ex-Kölner Cordoba frei

Nur einen Tag nach der Vertragsauflösung des deutschen Trainers Daniel Farke sind beim russischen Erstligisten FK Krasnodar weitere Personalentscheidungen gefallen. Gleich acht Spieler wurden auf Bitten der Profis vom Klub freigestellt. Neben dem Ex-Köln Jhon Coroba betrifft dies weitere ausländische Spieler wie Wanderson (Brasilien), Kaio (Brasilien), Erik Botheim (Norwegen), Cristian Ramirez (Ecuador), Junior Alonso ( Paraguay), Viktor Claesson (Schweden) und Remy Cabella (Frankreich).

Die Spieler, die das Trainingsgelände Krasnodars bereits verlassen haben, werden sich laut Angaben des Klubs nun erst einmal selbst fithalten. Ihre Verträge wurden auch nicht aufgelöst, sondern nur ausgesetzt, behalten also weiterhin ihre Gültigkeit.

Der polnische Nationalspieler Grzegorz Krychowiak soll den Klub hingegen laut Informationen des Portals "transfermarkt.de" sofort verlassen haben.

Update, 3. März, 16:00 Uhr: UEFA sanktioniert auch Belarus

Nach den russischen Fußball-Mannschaften wurden nun auch die belarussischen Klub- und Nationalmannschaften sanktioniert. Wie die UEFA bekanntgab, beschloss das Exekutivkomitee mit sofortiger Wirkung, dass belarussische Klubmannschaften sowie die Nationalmannschaft ihre Heimspiele in UEFA-Wettbewerben an neutralen Spielorten austragen müssen.

Zudem entschied sich der europäische Fußballverband dafür, dass bei Heimspielen belarussischer Teams keine Zuschauer anwesend sein dürfen. Aufgrund der Unterstützung von Belarus beim russischen Angriffskrieg in der Ukraine werde die UEFA laut der Pressemitteilung vom Donnerstag weiter außerordentliche Sitzungen abhalten, um die sich ständig ändernde Faktenlage zu bewerten und gegebenenfalls weitere Entscheidungen zu treffen.

Update, 3. März, 14:30 Uhr: Schewtschenko bangt um in Kiew lebende Familie

Für Andrej Schewtschenko ist Russlands Präsident Wladimir Putin ein "Mörder". Der ukrainische Fußball-Nationalheld bangt um seine Familie. Er sagte der italienischen Zeitung "La Repubblica": "Ich habe versucht, meine Mutter und andere Angehörige dazu zu bringen, nach London zu kommen, aber sie wollen Kiew nicht verlassen. Das ist der ukrainische Geist."

Schewtschenko war Mitte Januar nach gerade einmal gut zwei Monaten als Trainer beim italienischen Erstligisten CFC Genua entlassen worden.

Update, 3. März, 12:41 Uhr: Vertrag gekündigt! Keine Formel 1 mehr in Russland

Entscheidung in der Formel 1: Die Königsklasse des Motorsports hat bestätigt, dass es in Zukunft keinen Grand Prix mehr in Russland geben wird. So wird der Vertrag mit Promoter Rosgonki komplett gekündigt.

Das bedeutet: Nicht nur das für 2022 geplante Rennen in Sotschi wird es nicht geben, auch der eigentlich geplante Umzug des Russland-GP nach St. Petersburg ab 2023 ist gänzlich vom Tisch. Auf absehbare Zeit wird der F1-Zirkus also nicht mehr in Russland gastieren.

Update, 3. März, 11:15 Uhr: Gelbe Socken! NBA-Team zeigt Solidarität mit Ukraine

Schöne Geste der New Orleans Pelicans. Die Spieler der NBA-Franchise trugen bei ihrer Partie gegen die Sacramento Kings gelbe Socken, um ihre Solidarität mit der Ukraine auszudrücken - und um "mehr Aufmerksamkeit" auf die Invasion des russischen Militärs zu lenken.

Der in Litauen geborene Center Jonas Valanciunas äußerte sich nach der Partie zur Aktion und verdeutlichte, dass "Krieg keine Lösung" ist. "Wir versuchen nur, mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Der Feind ist immer noch da draußen. Unschuldige Menschen sterben immer noch", formulierte der NBA-Profi.

Und weiter: "Die ganze Welt redet über Sanktionen, Unterstützung, Gebete - aber es muss etwas anderes getan werden, denn der Krieg geht weiter."

Head Coach Willie Green äußerte sich ebenfalls und sagte, das Team sei selbst auf die Idee mit den gelben Socken gekommen. "Achtsamkeit ist einer unserer Grundwerte. Wir sind uns einfach bewusst, was in der Welt vor sich geht. Die Jungs wollten etwas tun, um ihre Einigkeit zu zeigen."

Einen sportlichen Erfolg gab es für die Pelicans derweil auch. Sie besiegten die Kings mit 125:95.

Update, 3. März, 08:28 Uhr: Kehrtwende! Paralympics doch ohne Russland und Belarus

Die Paralympischen Spiele von Peking finden jetzt doch ohne Athleten aus Russland und Belarus statt. Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) machte am Donnerstag keine 24 Stunden nach seiner umstrittenen Entscheidung zur Zulassung der Sportler unter neutraler Flagge eine Rolle rückwärts. Zuvor hatten mehrere Teams und Athleten mit einem Boykott der Spiele gedroht.

"Wir vom IPC sind der festen Überzeugung, dass Sport und Politik sich nicht vermischen sollten", sagte Präsident Andrew Parsons: "Der Krieg ist jedoch ohne unser eigenes Verschulden zu diesen Spielen gekommen, und hinter den Kulissen nehmen viele Regierungen Einfluss auf unsere geschätzte Veranstaltung." Die eskalierende Situation habe das IPC "in eine einzigartige und unmögliche Lage gebracht".

Seit dem Beschluss zur Zulassung der russischen und belarussischen Sportler sei "die Situation in den Athletendörfern eskaliert und ist inzwischen unhaltbar geworden", begründete Parsons die Kehrtwende. Es gehe nun darum, "die Integrität dieser Spiele und die Sicherheit aller Teilnehmer zu wahren".

Update, 2. März, 22:45 Uhr: EA entfernt russische Nationalmannschaft aus FIFA-Serie

Auch der Spielehersteller EA Sports hat auf den Krieg in der Ukraine reagiert und wird die russische Nationalmannschaft aus der Fußball-Gaming-Serie FIFA 22 entfernen. Das gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt.

EA sei solidarisch mit den ukrainischen Bürgerinnen und Bürgern und rufe zu "Frieden und dem Ende des Einmarsches in die Ukraine auf", heißt es in einem Statement. Die Entfernung der russischen Nationalmannschaft erfolge zudem in Abstimmung mit "unseren Partnern FIFA und UEFA". Zudem prüfe EA "entsprechende Änderungen in anderen Bereichen des Spiels".

Update, 2. März, 19:40 Uhr: BVB entzieht Gerhard Schröder Ehrenmitgliedschaft

Borussia Dortmund handelt und entzieht dem ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder mit sofortiger Wirkung die Ehrenmitgliedschaft. Der Präsidiumsausschuss sei einstimmig zu dieser Entscheidung gekommen, die Vereinspräsident Dr. Reinhard Rauball dann Schröder in einem persönlichen Gespräch wissen ließ.

In der Pressemitteilung heißt es: "Die Übernahme von Führungspositionen in russischen Staatskonzernen durch ein BVB-Ehrenmitglied ist vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und des damit einhergehenden gravierenden Verstoßes gegen geltendes Völkerrecht nicht akzeptabel."

Schröder fungiert aktuell unter anderem als Aufsichtsratschef des russischen Mineralölunternehmens Rosneft.

Der BV. Borussia 09 e.V. Dortmund entzieht Gerhard Schröder mit sofortiger Wirkung die Ehrenmitgliedschaft.



👉 https://t.co/ljP7PhYcXP — Borussia Dortmund (@BVB) March 2, 2022

Update, 2. März, 19:30 Uhr: Chelsea-Besitzer Abramowitsch bestätigt Verkaufspläne

Der russische Oligarch Roman Abramowitsch wird den englischen Fußball-Topklub FC Chelsea verkaufen. Das bestätigte der 55-Jährige am Mittwochabend in einer offiziellen Mitteilung des Champions-League-Siegers. Mit dem Erlös werde er die Opfer des russischen Kriegs in der Ukraine unterstützen.

Nach dem Überfall Russlands auf das Nachbarland Ukraine war auch Klubbesitzer Abramowitsch in den Blickpunkt geraten. Er galt als einer von zahlreichen Oligarchen und Firmen, denen in Großbritannien Sanktionen drohen. Abramowitsch kündigte daraufhin zunächst an, die Führung des Vereins an Treuhänder abgegeben zu wollen.

Bei Chelsea stehen der deutsche Teammanager Thomas Tuchel sowie die Nationalspieler Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger unter Vertrag.

Update, 2. März, 18:25 Uhr: Ex-Schalke-Boss Tönnies bricht mit Putin

Der frühere Schalke-Boss Clemens Tönnies hat sich vom russischen Präsidenten Wladimir Putin distanziert.

"Ich habe mich wie viele andere in ihm getäuscht", schrieb der Fleischproduzent bei Posts in den sozialen Medien. Zudem nahm Tönnies auch Bezug zu Schalkes Trennung vom bisherigen Hauptsponsor Gazprom. "Schalke hat mit dem Gazprom-Ende alles richtig gemacht", so Tönnies.

Update, 2. März, 18:15 Uhr: Premier League spielt mit Kapitänsbinde in Ukraine-Farben

Die englische Premier League wird am kommenden Wochenende alle Kapitänsbinden in den ukrainischen Landesfarben blau und gelb halten.

Zuvor war unter anderem bereits Bayern-Stürmer Robert Lewandowski am vergangenen Spieltag gegen Eintracht Frankfurt mit einer Kapitänsbinde in den Ukraine-Farben aufgelaufen.

Update, 2. März, 18:10 Uhr: Schachtjor-Profi Kornienko hilft ukrainischer Armee

Der ukrainische Fußballprofi Viktor Kornienko ist nun ebenfalls Teil der Streitkräfte seines Landes, die sich gegen die Invasion Russlands wehren.

"Ich bin in der Ukraine, ich helfe den Streitkräften. Ehre der Ukraine. Damit wir russische F*cker vernichten können. Ehre der Ukraine", schrieb der 23 Jahre alte Linksverteidiger von Schachtjor Donetsk auf Instagram.

Here is Shakhtar & Ukraine NT full back Viktor Kornienko on IG:



‘I am in Ukraine 🇺🇦, I’m helping the Armed Forces. Glory to Ukraine. So that we can destroy russian f*ckers. Glory to Ukraine’



🇺🇦💙💛 pic.twitter.com/turINXD0Vx — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) March 2, 2022

Update, 2. März, 17:20 Uhr: Russland-Kapitän Dzyuba: "Ich bin Russe und darauf bin ich stolz"

Nach mehrmaliger Aufforderung ukrainischer Spieler, hat sich nun auch endlich Russlands Fußball-Nationalmannschafts-Kapitän Artem Dzyuba zum Einmarsch seines Landes in der Ukraine geäußert. "Ich bin Russe und darauf bin ich stolz, gegen jeden Krieg, aber ich verstehe nicht, warum sie jahrelang den Sport von der Politik getrennt haben und jetzt russische Athleten bestrafen", schrieb der Stürmer von Zenit St. Petersburg auf Instagram.

Zudem attackierte er in seinem langen Instagram-Post auch die ukrainischen Spieler: "Meine ukrainischen Kollegen leben in Palästen in England und dann beleidigen sie uns." Damit reagierte Dzyuba offenbar auf eine Instagram-Botschaft vom früheren Dortmunder Andriy Yarmolenko, der für den Londoner Premier-League-Klub West Ham United spielt. Dieser forderte vehement eine Reaktion von Russlands Nationalspielern und insbesondere Kapitän Dzyuba. (siehe Eintrag um 15:30 Uhr)

Update, 2. März, 16:55 Uhr: Heftige Kritik an russischem NHL-Star Owetschkin: "Feiger Speichellecker"

Russlands Eishockeystar Alexander Owetschkin muss sich nach seinen Aussagen zum Ukraine-Krieg heftige Kritik gefallen lassen.

Nicht nur nordamerikanische Medien zeigen wenig Verständnis für die Haltung des Stürmers vom NHL-Team Washington Capitals, zuvor hatte bereits die tschechische Torhüterlegende Dominik Hasek klare Worte gefunden.

"Bitte, keinen Krieg mehr. Wir müssen in Frieden leben", hatte Owetschkin zuletzt erklärt, von gezielter Kritik an Russland aber abgesehen. Er sei "kein Politiker", sagte der 36-Jährige und meinte über Wladimir Putin: "Er ist mein Präsident." Er habe "Familie in Russland", so Owetschkin. Die Lage sei "beängstigend. Wir können nichts tun."

Die "Montreal Gazette" ist der Auffassung, dass es "nicht wahr ist, dass Owetschkin nichts tun kann". Das Blatt forderte den Profi auf, "seine beträchtliche Kraft einzusetzen, um den Tyrannen von seinem Sockel zu stürzen".

Noch deutlicher wurde das Sportblogging-Netzwerk "SB Nation". "Zu sagen, dass er sich hilflos fühlt, ist ein unaufrichtiger Versuch, seine Bedeutung herunterzuspielen", heißt es dort. Als einer der international prominentesten Athleten Russlands könne er "sich anders ausdrücken. Er hat sich dagegen entschieden." Owetschkin, auf dessen Instagram-Profilbild er bis heute an Putins Seite zu sehen ist, sei ein "feiger Speichellecker".

Zuvor hatte Hasek, in der NHL zweimaliger Stanley-Cup-Sieger, den Russen bei Instagram scharf angegriffen. Owetschkin sei ein "Lügner" und "Hühnerscheiße" stand im Post, "jeder Erwachsene in Europa weiß genau, dass Putin ein wahnsinniger Killer ist und Russland einen Offensivkrieg gegen ein freies Land und dessen Menschen führt".

Die NHL müsse die Verträge "aller russischen Spieler sofort aussetzen. Jeder Athlet repräsentiert nicht nur sich selbst und seinen Verein, sondern auch sein Land und dessen Werte und Handlungen."

Der renommierte Spielerberater Dan Milstein, der rund 75 Prozent aller russischen und belarussischen NHL-Profis unter Vertrag hat, warnte unterdessen vor einer Stigmatisierung. "Die Diskriminierung und der Rassismus, mit denen diese Spieler derzeit konfrontiert sind, ist bemerkenswert", sagte Milstein in einem "ESPN"-Interview.

Man werde "30 Jahre zurückgeworfen", so der gebürtige Ukrainer: "Ich habe Spieler, die mich anrufen, Eltern, die mich anrufen. Sie sind besorgt, ob sie spielen können, ob sie in Sicherheit sind."

Update, 2. März, 16:10 Uhr: Ukrainer Rakitskiy verlässt Zenit St. Petersburg

Der ukrainische Verteidiger Yaroslav Rakitskiy hat seinen Vertrag beim russischen Fußball-Erstligisten Zenit St. Petersburg mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Der 32 Jahre Proi habe "aufgrund einer schwierigen Familiensituation um eine vorzeitige Auflösung seines Vertrags mit dem Verein gebeten", hieß es vonseiten Zenits.

"Ich bin Ukrainer! Frieden in der Ukraine! Stoppt den Krieg!", schrieb Rakitskiy bei Instagram. Der Routinier kam seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine für seinen Klub nicht mehr zum Einsatz. Sein Vertrag wäre noch bis zum Saisonende gelaufen.

Yaroslav Rakitskiy has requested an early end to his contract and this has been agreed by the club.



We sincerely wish all the best to Yaroslav, his friends and his family.



Details: https://t.co/OiaUCPaado pic.twitter.com/RUBE1t0eFZ — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) March 2, 2022

Update, 2. März, 15:30 Uhr: Ex-Dortmunder Yarmolenko kritisiert Schweigen der russischen Nationalspieler

Der frühere Dortmunder und ukrainische Nationalspieler Andriy Yarmolenko wandte sich in einer emotionalen Videobotschaft an die Öffentlichkeit und kritisierte dabei vor allem das Schweigen der russischen Nationalspieler.

"Ich bin Andriy Yarmolenko, ein ukrainischer Nationalspieler, ich bin in Sankt Petersburg geboren, aber in der Ukraine aufgewachsen und betrachte mich als 100 Prozent Ukrainer", begann der heutige Profi von West-Ham-United seine Botschaft, "ich habe eine Frage an die russischen Spieler. Leute, warum sitzt ihr wie Idioten da und sagt nichts?"

Dann fuhr der Nationalspieler der Ukraine fort in seiner kritischen Botschaft in Richtung der russischen Fußballstars: "In meinem Land töten sie Menschen, töten Frauen, töten Mütter, töten unsere Kinder. Aber ihr sagt nichts, ihr habt keine Kommentare abgegeben. Sagt mir bitte, was passieren wird, wenn ihr alle zusammen und vereint den Menschen zeigen, was wirklich in meinem Land passiert. Ich kenne viele von euch, ich bin mit vielen von Ihnen vertraut und ihr habt mir alle gesagt, ‚es sollte nicht so sein‘, dass euer Präsident falsch handelt. Also Leute, ihr habt Einfluss auf die Leute, zeigt das, ich bitte euch, bitte!"

Am Ende gibt es von Yarmolenko noch eine Anspielung in Richtung Russland-Kapitän Artem Dzyuba. "Ich weiß, dass einige von euch ihre Eier gerne vor der Kamera zeigen, aber jetzt ist es an der Zeit, ihre Eier im wirklichen Leben zu zeigen", fordert Yarmolenko vom Stürmer von Zenit St. Petersburg und spielte damit auf ein geleaktes Sexvideo des Russen an.

Von den russischen Stars sprach sich bislang nur Fedor Smolov (Dinamo Moskau) öffentlich gegen den Krieg seines Landes in der Ukraine aus.

Update, 2. März, 09:58 Uhr: Ukrainischer Biathlet im Krieg gegen Russland gefallen

Der ukrainische Biathlet Jewhen Malyschew ist im Krieg gegen Russland ums Leben gekommen. "Der Verband meldet den tragischen Tod eines Mitglieds der Junioren-Nationalmannschaft, Jewhen Malyschew. Wir sprechen seiner Familie, seinen Freunden und Angehörigen unser tiefstes Beileid aus", teilte der ukrainische Verband mit.

Auch die Internationale Biathlon-Union (IBU) drückte am Mittwoch "ihr tief empfundenes Beileid zum Verlust des ehemaligen ukrainischen Biathleten Jewhen Malyschew aus, der diese Woche im ukrainischen Militärdienst gestorben ist". Der Verband verurteile "erneut die russischen Angriffe auf die Ukraine und die Unterstützung durch Belarus und bekräftigt seine Hoffnung auf ein sofortiges Ende des Krieges".

Update, 1. März, 21:03 Uhr: Zwei ukrainische Fußballer wurden getötet

Die Spielervereinigung FIFPRO, die alle professionellen Fußballer weltweit vertritt, hat die Tode der beiden ukrainischen Fußballer Vitalii Sapylo (21 Jahre alt) und Dmytro Martynenko (25 Jahre alt) bestätigt.

Nachwuchstorwart Sapylo, der bei Karpaty Lviv spielte, wurde bei der Verteidigung Kiews im Kampf getötet. Der 21-Jährige wurde als Panzer-Kommandant eingesetzt. Martynenko kam zusammen mit seiner Mutter bei einer Bombenexplosion in ihrem eigenen Haus ums Leben. Er spielte zuletzt beim FC Gostomel.

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.



May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr — FIFPRO (@FIFPRO) March 1, 2022

