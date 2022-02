München - Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat nicht nur die Politik, sondern auch die Sportwelt schockiert und wird weitreichende Folgen haben. So sollte eigentlich das Champions-League-Finale in St. Petersburg stattfinden und auch einige andere Sportveranstaltungen sollte in einem der zwei Länder ausgetragen werden.

ran fasst die aktuellen Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg und ihren Sportbezug zusammen.

Update, 28. Februar, 20:51: Trainer von Sheriff Tiraspol kämpft in der Ukraine

Yuriy Vernydub (Mi.), Trainer des Champions-League-Teilnehmers Sheriff Tiraspol, kehrte nach Ausbruch des Krieges in sein Heimatland Ukraine zurück, um sich an der Verteidigung des Landes zu beteiligen.

Sheriff Tiraspol manager Yuriy Vernydub is primed and ready!



He defeated Real Madrid in the autumn



Now he’s joined the territorial defence effort too 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/8OsY7kOHST — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 28, 2022

Mit seinem moldawischen Klub Sheriff Tiraspol, der sich erstmals für die Gruppenphase der Champions League qualifizieren konnte, gewann Vernydub unter anderem sensationell gegen Real Madrid.

Update, 28. Februar, 19:47: FIFA und UEFA schließen Russland aus

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat die Partnerschaft mit dem russischen Großsponsor Gazprom beendet. "Die Entscheidung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft", teilte die UEFA am Montag mit. Der Vertrag sollte ursprünglich bis 2024 laufen und soll rund 40 Millionen Euro pro Jahr eingebracht haben.

Bereits zuvor hatte Zweitligist Schalke 04 seine Partnerschaft mit seinem umstrittenen Hauptsponsor beendet. Der Vertrag der finanziell klammen Knappen mit Gazprom lief noch bis 2025. In der 2. Liga sollten vom russischen Gaslieferanten neun Millionen jährlich fließen, bei einem Aufstieg wäre die Summe wohl auf 15 Millionen Euro pro Saison angestiegen.

Update, 28. Februar, 18:35: FIFA und UEFA schließen Russland aus

Der Fußball-Weltverband FIFA und die Europäische Fußball-Union UEFA schließen russische Mannschaften bis auf Weiteres von ihren Wettbewerben aus. Damit findet die WM in diesem Winter ohne Russland statt. Diese Entscheidung unter dem Eindruck des russischen Krieges gegen die Ukraine teilten beide Verbände nahezu zeitgleich mit.

Russland hätte in den WM-Playoffs am 24. März gegen Polen antreten sollen. Der polnische Verband hatte allerdings bereits ausgeschlossen, zu diesem Spiel anzutreten.

Direkt betroffen von dem Entschluss ist RB Leipzig. Die Spiele der "Roten Bullen" gegen Spartak Moskau im Achtelfinale der Europa League wurden abgesagt. Spartak war die einzig verbliebene russische Mannschaft in einem Europapokal-Wettbewerb.

Auswirkungen hat die Entscheidung auch auf die EM der Frauen im Juli in England. Russland wäre dort Gruppengegner der Niederlande sowie von Schweden und der Schweiz gewesen. Letztere hatten zuvor neben zahlreichen anderen Verbänden einen Boykott russischer Spiele angekündigt.

Update, 28. Februar, 15:55: IOC empfiehlt Ausschluss des russischen und belarussischen Sports

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat sich unter steigendem Druck zu einer harten Haltung gegen Russland durchgerungen und empfiehlt seinen Mitgliedsverbänden den Ausschluss russischer Sportlerinnen und Sportler bei internationalen Veranstaltungen. Dies gilt auch mit Blick auf Athletinnen und Athleten aus Belarus, wie das IOC mitteilte. Fast zeitgleich schloss sich der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) den weltweiten Forderungen nach ebendiesen Maßnahmen an.

Mit Blick "auf den extrem schweren Verstoß gegen den Olympischen Frieden und andere Verstöße gegen die Olympische Charta durch Russlands Regierung in der Vergangenheit" entzog das IOC zudem zahlreichen Regierungsmitgliedern den Olympischen Orden - darunter auch Staatspräsident Wladimir Putin. Zudem richtete das IOC einen Solidaritäts-Fond für die "olympische Gemeinschaft" der Ukraine ein.

"Um die Integrität weltweiter Sportveranstaltungen zu schützen empfiehlt die IOC-Exekutive, dass internationale Sportverbände und -veranstalter die Teilnahme russischer und belarussischer Athleten und Offizieller an internationalen Wettbewerben nicht erlauben", hieß es in der Mitteilung.

Dies sei das Ergebnis weiterer Diskussionen vom Montag. Die olympische Bewegung befinde sich in einem "Dilemma", hieß es weiter: Es gelte grundsätzlich, "im Sinne der Fairness, Athleten nicht für Entscheidungen ihrer Regierung zu bestrafen". Während nun aber Sportler aus Russland und Belarus weiterhin an Wettbewerbern teilnehmen könnten, "werden Athleten aus der Ukraine daran gehindert, weil ihr Land angegriffen wird".

Das IOC habe sich daher "schweren Herzens" für seine Empfehlung entschieden. "In diesem Zusammenhang" habe das IOC "insbesondere die Paralympischen Spiele betrachtet", die am kommenden Freitag in Peking beginnen. Sollte in einigen Fällen die Umsetzung kurzfristig oder aus rechtlichen Gründen nicht möglich sein, solle sichergestellt werden, dass die Sportler als "neutrale Athleten" antreten. Dies hatte das IOC zuvor bereits gefordert.

Der DOSB schloss sich indes den Ausschluss-Forderungen an. "Weltweite Sanktionen auf allen gesellschaftlichen Feldern sind umso wirksamer, je mehr gesellschaftliche Akteure sich daran beteiligen", teilte der Dachverband mit: "Auch der Sport muss seiner Verantwortung nachkommen und entsprechende Einschränkungen in Kauf nehmen."

Update, 28. Februar, 12:41: RB Leipzig kampflos gegen Spartak Moskau in der EL weiter

Wie "Bild" berichtet wird Spartak Moskau, der letzte verbleibende russische Klub im europäischen Wettbewerb, von der Europa League ausgeschlossen. Damit erhält der eigentliche Gegner, RB Leipzig, ein Freilos und steht kampflos im Viertelfinale.

"Wir stehen weiterhin in einem engen Austausch mit den Verbänden und haben vollstes Vertrauen in die Uefa und ihre Entscheidung. Wir gehen davon aus, dass die Spiele abgesagt werden", so Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff.

Die Spiele hätten eigentlich am 10. und 17. März stattfinden sollen. Einen Nachrücker soll es nicht geben.

Update, 28. Februar, 11:16: FC Schalke 04 und "Gazprom" gehen getrennte Wege

Nachdem der FC Schalke 04 am vergangenen Wochenende bereits ohne Trikotwerbung des russischen Sponsors "Gazprom" auflief und stattdessen mit dem Schriftzug "Schalke 04" spielte, beendete die Blau-Weiße Vereinsführung die Partnerschaft nun dauerhaft. Das gab der Klub auf der Website bekannt.

"Der Vorstand und Aufsichtsrat von S04 befinden sich dazu mit Vertretern des aktuellen Hauptsponsors in Gesprächen, weitergehende Informationen dazu werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben", so die Mitteilung auf der Website der "Knappen".

Die Partnerschaft zwischen dem #S04 und #GAZPROM wird vorzeitig beendet.



Die Partnerschaft zwischen dem #S04 und #GAZPROM wird vorzeitig beendet.

Alle weiteren Informationen auf

"Die vollständige finanzielle Handlungsfähigkeit des Vereins bleibt von dieser Entscheidung unberührt", wird in der Mitteilung klargestellt. Ein neuer Partner und Trikotsponsor soll zeitnah vorgestellt werden.

Update, 28. Februar, 11:01: Bundesliga setzt Zeichen für Frieden

Bei den Spielen des 24. Spieltags in der ersten und 2. Liga gab es einige Zeichen gegen den Angriffskrieg von Wladimir Putin und der russischen Föderation und für den anhaltenden Frieden in Europa. HIER im Video:

Update, 28. Februar, 10:44: Schalker Trikot ohne Gazprom sorgt für Fan-Ansturm

Am vergangenen Samstag verzichtete der FC Schalke 04 beim Auswärtsspiel beim Karlsruher SC auf seinem Trikot auf die Werbung des russischen Gaslieferanten "Gazprom". Stattdessen zierte das Leibchen die Aufschrift "Schalke 04".

Nachdem der Klub das Trikot im Online-Shop zum Verkauf freigab, gab es einen regelrechten Ansturm. Für 69,99 Euro konnte das weinrote Jersey erworben werden, Schalke sprach von einer "begrenzten Stückzahl". Wie viele davon verkauft wurden, ist nicht bekannt.

Update, 28. Februar, 08:03: Trainer von Shachtjor Donezk vor Ausreise

Roberto De Zerbi, Trainer des ukrainischen Serienmeisters Schachtjor Donezk, ist auf dem Weg außer Landes. Wie "Sky Italia" berichtet hat er Kiew verlassen und ist in einen Zug gestiegen, der ihn an die polnische Grenze bringen soll. Mit dabei ist sein Trainerteam.

De Zerbi, seit 2021 im Amt und zuvor Trainer bei US Sassuolo, hatte aus Kiew von Explosionen berichtet, der italienische Verbandschef Gabriele Gravina setzte sich persönlich bei den Behörden für die Rückkehr De Zerbis und des Teams eingesetzt. Die 13 Brasilianer, die bei Schachtjor spielen, waren mit ihren Familien am Samstag per Zug in Richtung Rumänien aufgebrochen.

Update, 27. Februar, 23:45: Russische Fußball-Teams vor komplettem Ausschluss? Polen veweigert Playoff-Spiel weiter

Nach Informationen der "Bild" droht Russlands Fußball der Rauswurf aus allen internationalen Wettbewerben. So würden FIFA und UEFA eine Ächtung der Sportnation planen und dafür den Zusammenschluss mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) suchen. Hinter den Kulissen sollen entsprechende Gespräche laufen.

Demnach dürfte die Nationalmannschaft nicht an den Playoffs zur WM in Katar teilnehmen, RB Leipzig müsste im Achtelfinale der Europa League nicht gegen Spartak Moskau antreten.

Polens Fußballverbandsboss Cezary Kulesza betont bereits, dass die Auswahl nicht daran denke, im Playoff-Halbfinale gegen Russland aufzulaufen. "Die heutige Entscheidung der FIFA ist total inakzeptabel", schrieb er auf Twitter zu den beschlossenen Sanktionen (siehe Eintrag von 20:31): "Wir sind nicht daran interessiert, an diesem Spiel teilzunehmen. Unsere Haltung bleibt bestehen: Polens Nationalteam wird NICHT gegen Russland SPIELEN, unabhängig vom Namen von dessen Team."

Today's FIFA decision is totally unacceptable. We are not interested in participating in this game of appearances. Our stance remains intact: Polish National Team will NOT PLAY with Russia, no matter what the name of the team is.

Update, 27. Februar, 20:31: FIFA schließt russisches Team nicht aus

Keine Heimspiele, keine Flagge, keine Hymne: Der Fußball-Weltverband FIFA hat nach dem russischen Angriff auf die Ukraine erste Sanktionen verhängt. Es werden keine internationalen Spiele in Russland mehr ausgetragen, Heimspiele finden auf neutralem Boden statt. Zudem wird bei Spielen der Nationalmannschaft die Hymne nicht mehr gespielt, auch die russische Fahne wird nicht zu sehen sein.

Zudem darf die Nationalmannschaft nicht mehr unter dem Namen Russlands ihre Spiele bestreiten. Sie läuft künftig unter dem Namen ihres Verbandes RFU auf. Das gab die FIFA am Sonntagabend bekannt. Die Entscheidung sei einstimmig und in enger Abstimmung mit der Europäischen Fußball-Union (UEFA) getroffen worden. Zudem behält sich die FIFA vor, weitere Sanktionen zu verhängen. Ein Ausschluss Russlands aus den WM-Play-offs erfolgte nicht.

Die FIFA verurteilte gleichzeitig noch einmal die "russische Gewalt bei der Invasion" und brachte ihre "tiefste Solidarität" mit allen betroffenen Menschen zum Ausdruck. Zudem forderte der Weltverband "die Wiederherstellung des Friedens und die sofortige Aufnahme eines konstruktiven Dialogs".

Update, 27. Februar, 17:30: Russlands Biathleten boykottieren restliche Weltcupsaison

Die russischen Biathletinnen und Biathleten werden den Rest der Saison nicht mehr an Weltcup-Wettbewerben teilnehmen. Das gab der nationale Verband RBU auf seiner Webseite bekannt. Grund für den Boykott ist die Entscheidung des Weltverbandes IBU, russische und weißrussische Athletinnen und Athleten aufgrund des russischen Einmarsches in die Ukraine nur noch unter neutraler Flagge starten zu lassen.

Die RBU nannte die Entscheidung "rechtswidrig, unvernünftig und kategorisch inakzeptabel". Es handele sich um eine "direkte Diskriminierung unseres Landes und unserer Athleten", die nicht den olympischen Prinzipien entspreche. Daher werde man weder im Weltcup noch im zweitklassigen IBU-Cup antreten. Russland kündigte an, seine Rechte vor Gericht zu verteidigen.

Am Samstag hatte die IBU sowohl die russische als auch die belarussische Flagge und Hymne für den Rest der Weltcup-Saison verboten: "Es dürfen keine russischen oder belarussischen Nationalflaggen, Symbole oder Embleme gezeigt werden." Die Anzüge müssten "in neutralen Farben und Mustern gehalten sein", auch dürften "keine nationalen Embleme oder Flaggen" gezeigt werden, erklärte die IBU.

Das ukrainische Biathlon-Team hatte die IBU bereits darüber informiert, an keinem der verbleibenden Weltcup-Wettbewerbe teilzunehmen. Der Weltverband habe aber beschlossen, "die ukrainische Flagge bei den Veranstaltungen zu hissen, um das ukrainische Team zu ehren".

Update, 27. Februar, 14:45: Der französische Fußball-Verband FFF will sich für einen Ausschluss von Russland von der WM-Endrunde in Katar einsetzen

Der französische Fußball-Verband FFF will sich für einen Ausschluss von Russland von der WM-Endrunde in Katar (21. November bis 18. Dezember) einsetzen. Diese Ankündigung machte Verbandschef Noel Le Graet am Sonntag in der Zeitung "Le Parisien" und reagierte damit auf den Angriff Russlands auf die Ukraine. "Die Welt des Sports und insbesondere des Fußballs kann nicht neutral bleiben. Ich werde mich sicherlich nicht gegen einen Ausschluss Russlands aussprechen", sagte Le Graet.

Die französische Nationalmannschaft ist WM-Titelverteidiger in Katar, wobei der Titel 2018 in Russland errungen wurde. Die russische Auswahl ist noch nicht für die Weltmeisterschaft 2022 qualifiziert, sondern muss sich über die WM-Play-offs ein Ticket sichern.

Update, 27. Februar, 13:32: Russischer Schach-Großmeister Karjakin verteidigt Putin und verhöhnt Opfer

Der russische Schach-Großmeister Sergey Karjakin sorgt mit skandalösen Aussagen zum Angriff Russlands auf die Ukraine für negatives Aufsehen. Karjakin, 2016 2016 WM-Herausforderer von Superstar Magnus Carlsen, verhöhnte zahlreiche Opfer des Krieges und bezeichnete die Ukraine als Auslöser für den aktuellen Krieg.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine machte Karjakin keine Hehl aus seiner Haltung, der Schach-Großmeister gilt als persönlicher Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin. "Wenn ihr glaubt, dass Fakten Propaganda sind, dann ist das eure Sache. Ich wünsche Euch alles Gute. Ich gehe jetzt zum Strand", verhöhnte er unter anderem die Opfer des Krieges in der Ukraine in einem Tweet.

If you think that facts are propaganda, it is really up to you.

All the best to you all, I go to the beach!😉

Natürlich blieben die skandalösen Aussagen und Tweets Karjakins in der Welt des Schachsports nicht unkommentiert. "Das kommt nicht überraschend. Er ist schon lange eine wichtige Person für Putins Regime", sagte er der norwegische Schach-Profi Atle Grönn der Onlinezeitung "Nettavisen" zu den Aussagen Karjakins, "er hat viele Grenzen überschritten und wird wahrscheinlich nie mehr zu den großen Turnieren im Ausland eingeladen werden."

Update, 27. Februar, 12:45: Polen, Schweden und Tschechien boykottieren Russland-Spiele

Breite Boykott-Front gegen Russland in den WM-Play-offs: Der polnische, der schwedische und der tschechische Fußballverband wollen angesichts des weiteren Vorrückens russischer Truppen in der Ukraine nicht zu WM-Quali-Spielen gegen Russland antreten. Das teilten die Verbände am Wochenende mit.

Nachdem Polen und Schweden schon am Samstag Boykott-Vollzug vermeldet hatten, zog am Sonntag auch der tschechische Verband nach und kündigte an, zu einem möglichen Duell gegen die Russen nicht antreten zu wollen.

Das Spiel der Polen auf dem Weg zur WM 2022 in Katar ist für den 24. März in Moskau angesetzt. "Genug der Worte, es ist Zeit, zu handeln", schrieb der polnische Verbands-Präsident Cezary Kulesza: "Aufgrund der Aggression Russlands in der Ukraine plant Polen nicht, gegen die russische Mannschaft anzutreten. Das ist die einzig richtige Entscheidung."

"The Czech FA executive committee, staff members and players of the national team agreed it's not possible to play against the Russian national team in the current situation, not even on the neutral venue.



We all want the war to end as soon as possible."

Der Sieger des Duells zwischen Russland und Polen sollte anschließend auf Tschechien oder Schweden treffen, die sich in der Runde davor gegenüberstehen.

Der Weltverband FIFA bezog bislang nicht Stellung. Man verurteile "den Einsatz von Gewalt durch Russland", mit Blick auf die WM-Qualifikation wolle die FIFA aber "die Situation weiter beobachten".

Update, 27. Februar, 12:35: Volleyball-Weltverband trägt keine Nations-League-Turniere in Russland aus

Der Volleyball-Weltverband FIVB hat am Sonntag die Verlegung von zwei Runden der Nations League bekannt gegeben. Die beiden Turniere sollten ursprünglich in Russland stattfinden, die neuen Gastgeber stehen noch nicht fest.

"Als Reaktion auf die sich verschlechternde Situation in der Ukraine hat die FIVB den russischen Verband heute darüber informiert, dass die beiden Nations-League-Turniere im Juni und Juli mit sofortiger Wirkung verlegt werden", teilte der Verband mit.

Eine Entscheidung über die WM, die vom 26. August bis 11. September in Russland stattfinden soll, ist noch nicht gefallen. Man werde weiterhin die Situation genau beobachten und andere Events in Russland wie die Männer-WM genau im Auge behalten, hieß es weiter.

Update, 27. Februar, 12:25: Nach Jokerit zieht sich auch Riga aus der KHL zurück

Als Konsequenz des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat sich Dinamo Riga dem finnischen Spitzenklub Jokerit Helsinki angeschlossen und sich aus der russisch geführten Eishockey-Profiliga KHL zurückgezogen. Das gab der lettische Klub am Sonntag bekannt.

"In einer solchen Zeit der militärischen und humanitären Krise sehen wir keine Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit der Kontinental Hockey League", heißt es in einer Mitteilung des Klubs.

Jokerits Vereinschef Jari Kurri hatte den Rückzug bereits am Freitag bekannt gegeben. Jokerit hätte am 1. März in den Playoffs gegen Spartak Moskau antreten sollen.

"Die Welt macht gerade wirklich schwierige Zeiten durch. Alle unsere Gedanken sind bei den Menschen, die unter der Situation leiden", wurde der frühere NHL-Stürmer Kurri in einer Mitteilung zitiert. "Wir hoffen, dass bald eine friedliche Lösung der Situation gefunden werden kann." Der Entscheidung gingen laut Jokerit Gespräche mit der KHL-Spitze voraus.

Update, 27. Februar, 10:45: Judo-Weltverband suspendiert Putin als Ehrenpräsident

Der Judo-Weltverband IJF hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorerst den Titel als Ehrenpräsident und Botschafter des Verbandes entzogen. Die IJF gab die Suspendierung Putins am Sonntag als Reaktion auf den Angriff auf die Ukraine bekannt.

Putin ist seit seiner Kindheit Judo-Liebhaber, betrieb den Sport selbst aktiv und ist Träger des 8. Dan. IJF-Präsident Marius Vizer gilt als persönlicher Freund des Kremlchefs. Putin sorgte unter anderem dafür, dass die WM 2014 nach Russland vergeben wurde.

Update, 27. Februar, 10:00: Einziger Ukrainer im deutschen Profifußball gibt Startelfdebüt

Erst in der vergangenen Transferperiode wechselte Danilo Sikan auf Leihbasis von Schachtjor Donezk zu Hansa Rostock in die 2. Bundesliga. Gegen Nürnberg feierte der einzige ukrainische Profi im deutschen Profifußball nun sein Startelfdebüt.

"Wir haben am Freitag noch einmal intensiv mit ihm gesprochen. Ich glaube, für ihn ist es das Beste, sich abzulenken, das zu machen, was er wirklich gut kann und was seine Leidenschaft ist", sagte Hansa-Trainer Jens Härtel gegenüber dem "NDR". Der Übungsleiter überließ jedoch seinem Schützling die Entscheidung, ob er gegen Nürnberg auflaufen wollte, betonte aber: "Das hilft ihm, die Situation ein Stück weit auszublenden."

🇺🇦 Der Angriff Russlands auf die #Ukraine hat uns alle tief erschüttert. Wir verurteilen jede Art von Krieg! Der Sport steht für Miteinander, Fairplay und Solidarität 🤝 Unser Mitgefühl gilt allen unschuldigen Menschen, denen wir - wie auch Danylo Sikan - zur Seite stehen. #hansa pic.twitter.com/OgJRV31I1A — F.C. Hansa Rostock (@HansaRostock) February 26, 2022

Hansa Rostock verlor gegen den 1. FC Nürnberg mit 0:2. In der Vorwoche kam Sikan noch als Joker in die Partie und erzielte den 1:1-Endstand bei Aufstiegsaspirant Darmstadt 98.

Update, 26. Februar, 20:42: Chelsea-Besitzer Abramowitsch gibt Kontrolle an Treuhänder ab

In der Debatte über Vereinsbesitzer Roman Abramowitsch bei Champions-League-Sieger FC Chelsea nach Russlands Einmarsch in die Ukraine hat der russische Oligarch Konsequenzen gezogen. "Ich habe Treuhändern der wohltätigen Stiftung von Chelsea die Verantwortung und Fürsorge für den FC Chelsea übertragen", teilte der milliardenschwere Geschäftsmann am Samstagabend in einer Erklärung auf der Homepage des englischen Klub-Weltmeisters mit.

Offen blieb am Tag vor dem Ligapokal-Finale der Mannschaft von Teammanager Thomas Tuchel am Sonntag im Wembleystadion gegen den FC Liverpool, ob Abramowitsch sich dauerhaft oder nur vorübergehend aus dem operativen Geschäft der Blues zurückzieht. Beim Londoner Klub stehen auch die Nationalspieler Kai Havertz, Antonio Rüdiger und Timo Werner unter Vertrag.

"In meinen fast 20 Jahren als Eigentümer des FC Chelsea habe ich meine Rolle immer als Hüter des Klubs gesehen, dessen Aufgabe es ist, sicherzustellen, dass wir so erfolgreich sind, wie wir es heute sein können, um gleichzeitig für die Zukunft zu planen und ebenso eine positive Rolle in der Gesellschaft zu spielen. Ich habe Entscheidungen immer im besten Interesse des Klubs getroffen. Diesen Werten bleibe ich verpflichtet", erläuterte Abramowitsch seinen Entschluss und stärkte das Vertrauen in die ausgewählten Treuhänder: "Ich glaube, dass sie derzeit am besten in der Lage sind, sich um die Interessen des Vereins, der Spieler, des Personals und der Fans zu kümmern."

Schon vor Abramowitschs Erklärung hatte Tuchel Auswirkungen der Debatte über den Geldgeber auf den Verein eingeräumt. "Wir sollten nicht so tun, als sei dies kein Thema. Die Situation für mich und meine Mitarbeiter, die Spieler ist schrecklich", sagte der deutsche Coach.

Für den Klub bringe es eine große "Unsicherheit", so Tuchel, "viel schlimmer ist es aber für die wirklich betroffenen Menschen. Unsere besten Wünsche, unsere Gedanken sind bei ihnen, das ist das absolut Wichtigste".

Nach der Invasion russischer Truppen in die Ukraine ist im britischen Parlament bereits nicht nur über Chelseas Klub-Besitzer diskutiert worden.

Abramowitsch ist einer von zahlreichen Oligarchen und Firmen, denen Sanktionen drohen. Im Parlament wurde bereits vorgeschlagen, seine Konten einzufrieren und Besitztümer inklusive Chelsea zu beschlagnahmen.

Statement from Club Owner Roman Abramovich.

Update, 26. Februar, 19:34: FIFA schweigt zu Boykott-Plänen von Polen, Schweden und Tschechien

Auf den polnischen Vorstoß hin, die Playoff-Spiele der WM-Qualifikation gegen Russland zu boykottieren, gab es am Samstag zunächst keine Reaktion, überhaupt zeigt sich der Weltverband FIFA bislang sehr zögerlich in der Causa Russland.

So hatten neben Polen auch die Verbände aus Schweden und Tschechien schon am vergangenen Donnerstag zunächst klargestellt, dass sie in den WM-Play-offs keine Spiele auf russischem Boden bestreiten werden. Die Polen und Schweden gingen am Samstag nun noch einen Schritt weiter.

"Genug der Worte, es ist Zeit zu handeln", teilte Verbandspräsident Cezary Kulesza mit. Ein Boykott des wichtigen Qualifikations-Spiels sei "die einzig richtige Entscheidung".

So sieht es auch Lewandowski, der schon am Freitag Gespräche mit der Mannschaft und mit Kulesza angekündigt hatte: "Ich kann mir nicht vorstellen, zu einem Spiel gegen das russische Team anzutreten, während sich die Aggression in der Ukraine fortsetzt."

PZPN hatte angekündigt, mit den Kollegen aus Schweden und Tschechien an einer gemeinsamen Position zu arbeiten, um sie der FIFA mitzuteilen. Denn auch diese Verbände sind Teil des Play-off-Spielplans, einer von beiden würde auf den Sieger des Duells zwischen Russland und Polen treffen, Schweden zeigte nun ebenfalls klare Kante. Die FIFA schweigt derzeit noch dazu.

Die UEFA indes würde mit der Trennung von Gazprom wirtschaftlich durchaus ein Opfer bringen. Die seit zehn Jahren bestehende Zusammenarbeit läuft noch bis 2024, die EM-Endrunde in Deutschland eingeschlossen. Schätzungen zufolge kassierte die UEFA bislang zwischen 40 und 48 Millionen Euro pro Jahr von dem Gaskonzern.

Update, 26. Februar, 18:20: Schachtjor-Profi Solomon berichtet über Flucht nach Polen

Der israelische Profi Manor Solomon von Schachtjor Donetsk konnte sich nach eigenen Angaben auf Instagram mittlerweile bis nach Polen absetzen und ist somit in Sicherheit. In seinem Post schilderte der 22-Jährige die chaotischen Umstände seiner 15-stündigen Fahrt in die Nähe der polnischen Grenze.

Er sei vom Fahrer eines Freundes dorthin gefahren worden, auf dem Weg Richtung Grenze sah er, dass "alle Tankstellen gesprengt worden" seien. "Verkehrsregeln waren eine Empfehlung", schilderte Solomon die Zustände auf den Straßen in Richtung des sicheren Polens. "Mein Herz ist bei den israelischen und ukrainischen Bürgern, die immer noch im Land festsitzen, und natürlich bei allen meinen Mitspielern, passt auf euch auf", schrieb der Nationalspieler auf Instagram.

Tatsächlich harren weiterhin zahlreiche Schachtjor-Mitspieler Solomons in der Ukraine aus. Die brasilianischen Spieler des Klubs, unter ihnen etwa Winterneuzugang David Neres, befinden sich teilweise samt ihren Familien und Kindern seit Tagen in einem Hotel in Kiew und richteten von dort aus bereits mehrere Appelle in Richtung Behörden ihres Heimatlandes, sie endlich aus der Ukraine rauszuholen.

Ein besonders furchteinflößendes Video postete der Brasilianer Dentinho von nächtlichen Kämpfen aus Kiew, das von einem Fenster eines Hochhauses aus gefilmt wurde. Das Videomaterial dürfte allerdings nicht von Dentinho persönlich stammen. Der Vertrag des 33-Jährigen bei Schachtjor Donetsk lief nämlich bereits Ende 2021 aus und zuletzt postete er hauptsächlich Bilder aus der brasilianischen Heimat.

Update, 26. Februar, 14:37: Schalke reist mit "neuem" Bus an

Nachdem die "Königsblauen" bereits angekündigt hatten, dass sie jegliche "Gazprom"-Schriftzüge vom Trikot entfernen würden, reiste der Klub zum Auswärtsspiel nach Karlsruhe mit einem "neuen" Bus an.

Über Twitter veröffentlichte der Verein zu dem noch ein Statement und appellierte erneut an den Frieden.

Mit großer Sorge blickt der #S04 in diesen Tagen auf die dramatischen Geschehnisse in Osteuropa. Unsere Gedanken gelten den Menschen in der #Ukraine.



Wir möchten heute erneut an den Frieden appellieren. Denn dafür steht der Sport: für Frieden und Gemeinschaft.

Update, 26. Februar, 13:55: Yastremska nach Frankreich geflüchtet

Die ukrainische Tennisspielern Dayana Yastremska verkündete am Freitag, dass in Absprache mit ihrer Familie die Ukraine verlassen hat. Zuvor verbrachte sie laut eigenen Aussagen mehrere Nächte in einer Tiefgarage, um vor Luftangriffen in Sicherheit zu sein.

Während ihre kleine Schwester mit Yastremska, der aktuellen Nummer 130 der WTA-Weltrangliste, nun nach Frankreich ausreiste, blieben die Eltern der 21-Jährigen in der Ukraine. Mittlerweile meldete sich die Tennisspielerin via Twitter aus Frankreich.

Tired, but my sister and I are safe! Thank you France❤️🥺 Ukraine stay strong💙💛🇺🇦🙏🏼😓 We miss you home, mother and dad 🥺🥺🥺❤️

Update, 26. Februar, 13:55: Wladimir Klitschko mit emotionalem Appell

Der frühere Box-Weltmeister Wladimir Klitschko hat sich über die sozialen Medien an die Öffentlichkeit gewandt. In seiner Ansprache forderte der Ukrainer, der sich derzeit in seiner Heimat befindet, um diese vor den russischen Angriffen zu verteidigen, vor allem Europa auf, einzugreifen und Hilfeleistung zu stellen.

"Ihr müsst jetzt damit beginnen, zu handeln und die russische Aggression zu stoppen", forderte Klitschko und verdeutliche noch einmal die Dringlichkeit seines Appells um internationale Hilfe, um unter anderem auch eine humanitäre Katastrophe in der Ukraine zu verhindern: "In einer Stunde oder morgen ist es es zu spät."

Wladimir Klitschkos Bruder Vitali, früher ebenfalls Box-Weltmeister, ist heute Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew und verteidigt seine Heimat ebenfalls aktiv an der Front gegen Russland.

Update, 26. Februar, 12:51: UEFA trennt sich wohl von "Gazprom"

Die europäische Fußball-Union UEFA steht offenbar vor einer Trennung von Großsponsor Gazprom. Nach Informationen der englischen "Times" wird bereits an einer Auflösung des noch bis 2024 laufenden Vertrags gearbeitet. Mit einer endgültigen Entscheidung, so das Blatt, sei sehr bald zu rechnen.

Die Scheidung der UEFA vom russischen Gasgiganten wäre die bislang einschneidendste Reaktion auf den Überfall russischer Truppen auf das Nachbarland Ukraine. Die seit zehn Jahren bestehende Zusammenarbeit war erst 2021 um weitere drei Jahre verlängert worden, die EM-Endrunde 2024 in Deutschland eingeschlossen.

Update, 26. Februar, 12:34: Schwierige Situation beim FC Chelsea

Die ungewisse Zukunft des russischen Klub-Eigentümers Roman Abramowitsch hat nach Ansicht von Teammanager Thomas Tuchel Auswirkungen auf den FC Chelsea.

"Wir sollten nicht so tun, als sei dies kein Thema. Die Situation für mich und meine Mitarbeiter, die Spieler ist schrecklich", sagte er vor dem Endspiel des Ligacups gegen den FC Liverpool am Sonntag in Wembley.

Für den Klub bringe es eine große "Unsicherheit", so Tuchel, "viel schlimmer ist es aber für die wirklich betroffenen Menschen. Unsere besten Wünsche, unsere Gedanken sind bei ihnen, das ist das absolut Wichtigste."

Nach der Invasion russischer Truppen in die Ukraine wird im britischen Parlament nicht nur über Chelseas Klub-Besitzer diskutiert. Abramowitsch ist einer von zahlreichen Oligarchen und Firmen, denen Sanktionen drohen. Im Parlament wurde bereits vorgeschlagen, seine Konten einzufrieren und Besitztümer inklusive Chelsea zu beschlagnahmen.

Update, 26. Februar, 10:24: Lewandowski und Co. wollen nicht gegen Russland spielen

Eigentlich sollte die polnische Nationalmannschaft im Halbfinale der WM-Playoffs auf Russland treffen. Nun gab Cezary Kulesza, Präsident des polnischen Fußballverbandes, über Twitter bekannt, dass Polen nicht zu diesem Spiel antreten wird. Angesetzt war die Partie für den 24. März in Moskau. Superstar Robert Lewandowski begrüßte diese Entscheidung.

Er teilte den Tweet von Kulesza und erklärte: "Es ist die richtige Entscheidung! Ich kann mir nicht vorstellen eine Partie gegen die russische Nationalmannschaft zu spielen, während der Krieg in der Ukraine weiter geht. Die russischen Fußballer und Fans sind dafür nicht verantwortlich, aber wir können nicht so tun, als wäre nichts passiert."

It is the right decision! I can't imagine playing a match with the Russian National Team in a situation when armed aggression in Ukraine continues. Russian footballers and fans are not responsible for this, but we can't pretend that nothing is happening.

Der Sieger des Duells wäre im Finale auf Tschechien oder Schweden getroffen. Der polnische Verband soll sich aber bereits mit den Verbänden ausgetauscht haben. Wie sich die Situation entwickelt, ist noch nicht klar.

Update, 25. Februar, 23:45: Russischer NHL-Star Owetschkin spricht sich gegen Krieg aus

Der russische Eishockey-Superstar Alexander Owetschkin hat sich am Freitag gegen den von seinem Heimatland begonnenen Krieg in der Ukraine ausgesprochen. "Bitte, keinen Krieg mehr. Wir müssen in Frieden leben", sagte der NHL-Profi der Washington Capitals nach einer Trainingseinheit. Owetschkin ist als glühender Anhänger von Russlands Präsident Waldimir Putin bekannt.

"Natürlich ist es eine schwierige Situation. Ich habe viele Freunde in Russland und der Ukraine, und es ist schwer, den Krieg zu sehen", sagte Owetschkin, der hofft, "dass der Krieg bald vorbei ist". Die Eltern, Frau und Kinder des 36-Jährigen sollen sich momentan in Russland befinden.

Trotz seiner Haltung zu Putin betonte Owetschkin, er sei "kein Politiker", sagte aber: "Er ist mein Präsident".

Sportlich hatte Owetschkin erst vor wenigen Wochen mit seinem 750. Treffer in der NHL einen Meilenstein erreicht.

Update, 25. Februar, 22:15: Fittipaldi wäre wohl Mazepin-Ersatz bei Haas

Während Haas seine Beziehung zum russischen Titelsponsor Uralkali prüfen will und unklar bleibt, ob man inmitten der anhaltenden Ukraine-Krise weiter zusammenarbeiten wird, steht auch die Zukunft von Nikita Masepin auf dem Spiel.

Der Russe stieß zusammen mit Uralkali in der Formel-1-Saison 2021 zu Haas. Sein Vater, der russische Oligarch Dmitri Masepin, ist Miteigentümer von Uralkali und hat die Rennkarriere seines Sohnes von Beginn an großzügig mitfinanziert.

Angesichts des Einmarschs von Russland in die Ukraine ging Haas am Freitag, dem letzten Testtag in Barcelona, ohne das Branding und die Farben von Uralkali auf die Strecke. Masepin nahm wie geplant an der Vormittagssession teil, doch Teamchef Günther Steiner gab zu, dass die Zukunft des Russen "geklärt werden muss".

Sollte es zu einem Ausfall von Masepin kommen, wäre für einen Ersatz schnell gesorgt, wie Steiner im Gespräch mit 'Speed City Broadcasting' betont. Das Team würde auf Reservefahrer Pietro Fittipaldi zurückgreifen: "Wenn Nikita aus dem einen oder anderen Grund nicht fahren könnte, würde der erste Anruf an Pietro gehen."

Update, 25. Februar, 20:45: Tennisspielerin Yastremska verlässt die Ukraine

Die ukrainische Tennisspielerin Dayana Yastremska hat auf ihrem Instagram-Account darüber informiert, dass sie in Abstimmung mit ihren Eltern ihr Heimatland aufgrund des Krieges gegen Russland verlassen hat. Yastremska, aktuell auf Platz 130 in der WTA-Weltrangliste, verließ die Ukraine zusammen mit ihrer jüngeren Schwester, während die Eltern weiterhin im Land blieben.

"Nachdem ich zwei Nächte in der Tiefgarage verbracht hatte, trafen meine Eltern die Entscheidung, mich und meine kleine Schwester um jeden Preis aus der Ukraine zu schicken", schilderte die 21-jährige Yastremska die Entscheidung ihrer Familie auf Instagram, "Mama, Papa, wir lieben euch sehr, passt auf euch auf."

Update, 25. Februar, 19:45: Allianz Arena in Blau und Gelb - München solidarisiert sich mit der Ukraine

Die Stadt München hat seine Solidarität mit der Ukraine bekundet. Die Allianz Arena, Heimstätte des FC Bayern München, erleuchtet daher in den ukrainischen Landesfarben blau und gelb. München und die ukrainische Hauptstadt Kiew sind Partnerstädte.

Allianz Arena in Farben der Ukraine: Der FC Bayern unterstützt die Stadt München bei ihren Zeichen für Frieden und Solidarität mit der Ukraine sowie der Partnerstadt Kiew.

Update, 25. Februar, 19:40: Abramowich-Tochter - "Putin will einen Krieg mit der Ukraine"

Die Tochter von Chelsea-Besitzer Roman Abramowich hat den Angriff Russlands auf die Ukraine verurteilt.

"Putin will einen Krieg mit der Ukraine", postete Sofia Abramowich auf Instagram. Damit ist die Russin eine von mittlerweile zahlreichen Prominenten, die sich öffentlich gegen Putin stellte und dessen Einmarsch in Russland stark kritisierte.

Abramovich's daughter on Instagram. One more reason to leave Chelsea out of this.

Update, 25. Februar, 19:25: EuroLeague plant vorerst keine Reisen nach Russland

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine sollen bis auf Weiteres keine ausländischen EuroLeague-Teams in Russland antreten müssen. Das sieht ein Vorschlag der europäischen Basketball-Königsklasse vor, die Zustimmung der Gesellschafter steht noch aus. Vertreter der 18 teilnehmenden Klubs um Bayern München und Alba Berlin hatten am Freitag eine Online-Konferenz abgehalten.

Die russischen Klubs Zenit St. Petersburg, Unics Kasan und ZSKA Moskau sollen ihre Heimspiele künftig auf neutralem Boden austragen. Das trifft aber nicht auf die "nationalen" Duelle St. Petersburg gegen Kasan (22. März) und St. Petersburg gegen ZSKA (1. April) zu, diese gehen nach derzeitigem Stand wie geplant über die Bühne. Fest steht, dass das für diesen Sonntag angesetzte Spiel zwischen ZSKA und dem FC Barcelona abgesagt wurde.

"Die Entscheidungen wurden getroffen, um die Integrität und Kontinuität des Wettbewerbs zu schützen und es den Teams zu ermöglichen, weiterhin auf dem Platz anzutreten und den Sport von politischen Aktionen zu isolieren", hieß es in der EuroLeague-Mitteilung.

Im Namen ihrer Vereine verurteile die Liga "alle Kriegshandlungen, wie sie leider in der Ukraine geschehen, aufs Schärfste. Die Klubs bleiben vereint in ihrem Ziel, die Kraft des Basketballs zu nutzen, um Gemeinschaften zu vereinen."

Update, 25. Februar, 19:00: "No war please" - Tennisstar Rublew mit Friedens-Botschaft

Der russische Tennisstar Andrej Rublew positionierte sich nach einem Sieg gegen den Polen Hubert Hurkacz beim ATP-Turnier in Dubai ganz klar. Rublew schrieb auf die Kamera-Linse "No war please" (kein Krieg bitte) und sendete damit eine Botschaft des Friedens.

Erst vor wenigen Tagen gewann Rublew den Doppelwettbewerb beim ATP-Turnier im französischen Marseille an der Seite des Ukrainers Denys Moltschanow.

Update, 25. Februar, 18:30: Schachgroßmeister Tillitschejew will nicht mehr unter russischer Flagge spielen

Der russische Schachgroßmeister Wjatscheslaw Tillitschejew hat sich laut "dpa" dazu entschieden künftig bei Turnieren nicht mehr unter der russischen Flagge antreten zu wollen.

Damit ist Tillitschejew einer der ersten russischen Sportler, der sich öffentlich so klar vom Vorgehen seines Heimatlandes distanziert.

Update, 25. Februar, 18:10: Boykott gegen Spartak Moskau für Poulsen kein Thema

Für Yussuf Poulsen vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig ist ein möglicher Boykott der brisanten Achtelfinal-Partie in der Europa League gegen Spartak Moskau kein Thema. "Sie haben sich sportlich qualifiziert. Die UEFA ist der Entscheidungsträger. Wenn die UEFA nichts anderes entscheidet, als dass wir auf neutralem Platz spielen sollen, dann ist das so. Wir können da nichts machen, dann müssen wir das Spiel spielen", sagte Poulsen in einer Medienrunde am Freitag.

Leipzig, das Real Sociedad aus San Sebastian am Donnerstag in der Zwischenrunde souverän ausgeschaltet (3:1) hatte, beginnt mit einem Heimspiel gegen den Ex-Klub von Trainer Domenico Tedesco am 10. März. Das Rückspiel am 17. März spielen die Sachsen "bei" Spartak aufgrund des Angriffs Russlands auf die Ukraine auf neutralem Platz, das hatte das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Freitagmorgen entschieden.

Dass das Auswärtsspiel woanders stattfindet, sei "eine gute Idee. Diese Entscheidung hat die UEFA getroffen. Wo das dann ist, werden wir sehen. Für uns ist das nichts Neues, diese Situation hatten wir schon vergangene Saison wegen Corona", meinte Poulsen.

Update, 25. Februar, 17:20: City-Star Zinchenko bei Friedensdemo in Manchester

Manchester Citys Star Oleksandr Zinchenko nahm an einer Mahnwache in Manchester teil. Dort demonstrierten die Menschen nach dem Angriff Russlands in der Ukraine für den Frieden.

Der ukrainische Fußballprofi Zinchenko kritisierte den russischen Einmarsch in sein Heimatland bereits am Tag zuvor und hat Russland-Präsident Vladimir Putin über Instagram einen "schmerzhaften Tod" gewünscht.

Oleksandr Zinchenko was part of a vigil held in Manchester's city centre, protesting against the Russian invasion of Ukraine.

Update, 25. Februar, 16:30: Werder Bremen bangt um ukrainischen Ex-Trainer Skripnik

Bundesliga-Absteiger Werder Bremen sorgt sich um das Wohlergehen seines langjährigen Profis und Ex-Trainers Viktor Skripnik. Der 52-Jährige ist seit Sommer 2019 Coach des ukrainischen Erstligisten Sorja Luhansk. Der Klub bestreitet allerdings schon seit Jahren seine Heimspiele in Saporischschja im Westen des vom seinem Nachbarn Russland überfallenen Landes.

Wie Clemens Fritz, Leiter Profifußballer beim Zweitliga-Tabellenführer am Freitag bestätigte, gibt es derzeit keinen Kontakt zu Skripnik, der mit den Hanseaten 2004 das Double gewann und von 2014 bis 2016 Chefcoach bei den Norddeutschen war.

"Das zeigt, wie nahe der Konflikt dann doch auf persönlicher Ebene an Werder Bremen herankommt", sagte Vereinspräsident Hubertus Hess-Grunewald dem Internet-Portal Deichstube.

In Juri Maximow ist ein weiterer ehemaliger Werder-Spieler als Trainer in der mittlerweile gestoppten ukrainischen Liga beschäftigt, der 53-Jährige betreute zuletzt die Mannschaft von Worskla Poltawa.

Update, 25. Februar, 15:45: IOC fordert Absage aller Sportevents in Russland

Die IOC-Exekutive hat alle internationalen Verbände aufgefordert, in Russland oder Belarus geplante Sportveranstaltungen zu verlegen oder abzusagen. In einem Statement vom Freitag verurteilte das Internationale Olympische Komitee zudem erneut "scharf" den Bruch des Olympischen Friedens durch die russische Regierung und die Regierung von Belarus. Die internationalen Sportföderationen sollten dem "Rechnung tragen und der Sicherheit der Athleten absolute Priorität einräumen".

Darüber hinaus rief die IOC-Exekutive unter Führung des deutschen Präsidenten Thomas Bach dazu auf, bei internationalen Sportveranstaltungen, "die nicht bereits Teil der jeweiligen Sanktionen der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) gegen Russland sind", keine russische oder belarussische Nationalflagge zu zeigen und nicht die russische oder belarussische Hymne zu spielen.

Update, 25. Februar, 15:10: Manchester United beendet Partnerschaft mit "Aeroflot"

Der englische Rekordmeister Manchester United hat aufgrund des Einmarsches russischer Truppen in die Ukraine die Sponsoring-Partnerschaft mit der russischen Fluggesellschaft Aeroflot beendet. Dies gab der Klub am Freitag bekannt.

"Wir teilen die großen Sorgen unserer Fans in der ganzen Welt", schrieb United. Seit 2013 war Aeroflot offizielle Fluggesellschaft der "Red Devils".

Update, 25. Februar, 14:33 Uhr: Zenit St. Petersburg veröffentlicht Statement

Der Basketballklub Zenit St. Petersburg hat in einem Statement dazu aufgerufen, dass russische Teams weiterhin an der Euroleague-Saison teilnehmen dürfen und Politik und Sport nicht zu vermengen. Dass der Klub selbst eine enge Verbindung zum russischen Staat hat, verschweigt das Statement jedoch: Zenit St. Petersburg gehört dem russischen Staatskonzern "Gazprom", der gleichzeitig Hauptsponsor des Teams ist.

🏀 Our Statement



Basketball should be out of Politics.
#EveryGameMatters

Update, 25. Februar, 13:10 Uhr: FIA streicht Russland-GP aus dem Rennkalender

Die FIA hat den Großen Preis von Russland in Sotschi aus dem Rennkalender 2022 gestrichen. Aus einem Statement geht hervor, dass diese Entscheidung in Zusammenarbeit mit der Formel 1 und den Teams getroffen wurde. "Wir beobachten die Entwicklungen in der Ukraine mit Trauer und Bestürzung. Unter den derzeitigen Umständen ist es unmöglich, den Großen Preis von Russland durchzuführen", so der Weltverband.

A statement on the Russian Grand Prix

Der Russland-GP war ursprünglich für den 25. September geplant. Noch ist unklar, ob das Rennen ersetzt wird. In den vergangenen Stunden war über ein mögliches Rennen in der Türkei spekuliert worden.

Update, 25. Februar, 10:30 Uhr: Alexander Zinchenko wünscht Putin "schmerzhaften Tod"

Alexander Zinchenko, Spieler vom amtierenden englischen Meister Manchester City, hat Russland-Präsident Vladimir Putin über Instagram einen "schmerzhaften Tod" gewünscht.

Der Post des Ukrainers, der seit 2016 bei Manchester City unter Vertag steht, wurde mittlerweile wieder entfernt.

Update, 24. Februar, 22:30 Uhr: Barca und Neapel setzen Zeichen gegen Krieg

Vor dem Europa-League-Spiel zwischen dem SSC Neapel und dem FC Barcelona haben beide Teams ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine. Beide Teams rückten vor dem Anpfiff gemeinsam hinter einem Transparent mit der Aufschrift "Stop War" (Stoppt den Krieg) zusammen.

Update, 24. Februar, 20:45 Uhr: Bayern-Star Thomas Müller reagiert via Instagram

FCB-Angreifer Thomas Müller hat sich via "Instagram" zur Lage in der Ukraine geäußert und seine Ungläubigkeit ob der Entwicklungen und des russischen Angriffs geteilt.

In seiner Story postete der deutsche Nationalspieler ein Bild aus der Partie gegen Dynamo Kiew und schrieb dazu: "Vor nur drei Monaten haben wir in Kiew gespielt. Ich kann immer noch nicht glauben, was gerade passiert." Zudem versah der 32-Jährige den Post mit den Hashtags #stopwar und #stillshocked.

Update, 24. Februar, 20.00 Uhr: Haas entfernt Russland-Lackierung vom Auto

Der Formel-1-Rennstall Haas reagiert auf den Ukraine-Krieg. "Das Haas-F1-Team wird seinen VF-22 am dritten und letzten Tag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in einer komplett weißen Lackierung ohne Uralkali-Branding einsetzen", verkündete das Team in einem Statement.

An der Fahrerplanung wird sich indes nichts ändern. Schumachers Teamkollege Nikita Mazepin wird am Freitagmorgen für das Team auf die Strecke gehen.

Update, 24. Februar, 19:30 Uhr: FIFA gibt offizielle Stellungnahme ab - Noch keine Entscheidung bezüglich WM-Playoffs

In einer offiziellen Stellungnahme hat sich die FIFA um Präsident Gianni Infantino zu Wort gemeldet und den russischen Angriff kritisiert.

"Die FIFA verurteilt den Einsatz von Gewalt Russlands in der Ukraine und jede Art von Gewalt zur Lösung von Konflikten. Gewalt ist nie die Lösung. Die FIFA ruft alle Parteien dazu auf, mit einem konstruktiven Dialog wieder für Frieden zu sorgen. Die FIFA bekundet zudem ihre Solidarität mit den von diesem Konflikt betroffenen Menschen", so der Wortlaut.

Und weiter: "Hinsichtlich des Fußballs in der Ukraine und Russland wird die FIFA die Lage weiterverfolgen und mit Blick auf die anstehenden Qualifikationsspiele für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 zu gegebener Zeit weitere Informationen bekannt geben."

Zuvor hatten der polnische, tschechische und schwedische Verband in einem Brief angekündigt, Playoff-Partien nicht auf russischem Boden austragen zu werden und die FIFA zur Präsentation "alternativer Lösungen" aufgefordert.

Update, 24. Februar, 17:30 Uhr: Schweden, Polen und Tschechien wollen WM-Playoffs nicht in Russland ausspielen

Die Verbände von Schweden, Polen und Tschechien weigern sich, die Playoffs zur Weltmeisterschaft 2022 auf russischem Boden auszutragen. Ein entsprechendes Schreiben teilte der polnische Verband auf "Twitter".

In dem Brief an FIFA-Generalsekretärin Fatima Samoura fordern die Verbände die FIFA dazu auf, "alternative Lösungen" aufzuzeigen.

Das WM-Playoff-Spiel der Polen ist ursprünglich für den 24. März in Russland geplant, zudem müsste bei einem Sieg der "Sbornaja" auch der Gewinner der Partie Schweden gegen Tschechien nach Russland reisen.

Update, 24. Februar - 17.00 Uhr: Ukrainischer Fußball-Verband fordert Ausschluss russischer Mannschaften

Der ukrainische Fußball-Verband fordert einen Ausschluss russischer Mannschaften von internationalen Wettbewerben, wie das UAF-Exekutivkomitee in einer Stellungnahme bekanntgab.

Ein entsprechender Appell soll an FIFA und UEFA gerichtet werden. Betroffen wäre neben den russischen Vereinsmannschaften auch die Nationalmannschaft.

Update, 24. Februar - 16:00 Uhr: Barca-Basketballer reisen nicht zum EuroLeague-Spiel nach St. Petersburg

Wie der FC Barcelona offiziell mitteilte, werden die Basketballer vorerst nicht nach Russland reisen, um dort das EuroLeague-Spiel gegen St. Petersburg zu bestreiten. Am Sonntag stünde zudem das Match gegen ZSKA Moskau an.

Der ursprünglich für Donnerstag geplante Flug wurde abgesagt, ob die Reise nach Russland jedoch komplett gestrichen oder nachgeholt wird, ist noch nicht entschieden.

Für Freitag ist zudem ein Treffen von Vertretern der 18 EuroLeague-Klubs angesetzt, bei dem über das weitere Vorgehen beraten werden soll.

Update: 24. Februar - 14:00 Uhr: Schalke entfernt Gazprom-Schriftzug von Trikots

Der FC Schalke 04 hat den Schriftzug von Sponsor Gazprom von den Trikots entfernt und wird stattdessen mit dem Vereinsnamen auf der Brust auflaufen. Das gab der Zweitligist am Donnerstag bekannt.

"Über weitere Schritte wird der Verein zu gegeben Zeit informieren", heißt es zudem in einer Stellungnahme auf der Website. Auch eine Trennung vom russischen Großkonzern scheint alles andere als ausgeschlossen.

Update, 24. Februar - 13:50 Uhr: UEFA entzieht St. Petersburg Champions-League-Finale

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) wird dem russischen St. Petersburg am Freitag das Champions-League-Finale entziehen.

Aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine soll diese Entscheidung bei einer Sondersitzung des Exekutivkomitees getroffen werden. Das Endspiel der Königsklasse ist derzeit am 28. Mai in St. Petersburg vorgesehen.

Update, 24. Februar - 13:25 Uhr: Vettel will nicht nach Russland

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) will nach dem russischen Angriff auf die Ukraine nicht beim geplanten Rennen in Sotschi (25. September) starten. Er sei "schockiert" über den "furchtbaren" Einmarsch in der Ukraine, sagte der 34-Jährige bei einer Pressekonferenz am Donnerstag bei den Testfahrten in Barcelona: "Ich sollte nicht gehen, ich werde nicht gehen."

Sichtlich bewegt und "traurig" sprach Vettel über den Krieg. "Menschen werden aus dummen Gründen getötet", sagte der Aston-Martin-Pilot, Russland habe eine "sehr seltsame und verrückte Führung". Deshalb wolle er nicht in Russland fahren. "Meine Entscheidung ist gefallen", sagte Vettel.

Derweil hat die Formel noch keine Entscheidung über das Rennen in Sotschi getroffen. "Die Formel 1 beobachtet die sehr unklaren Entwicklungen genau wie viele andere und hat zum jetzigen Zeitpunkt keinen weiteren Kommentar zu dem für September geplanten Rennen", hieß es in einer Stellungnahme der Rennserie: "Wir werden die Situation weiterhin sehr genau beobachten."

Seit 2014 fährt die Formel 1 in Sotschi, der russische Präsident Wladimir Putin hat sich stets sehr stark für den Großen Preis auf dem Gelände des Olympiaparks an der Schwarzmeer-Küste eingesetzt. Ab dem nächsten Jahr soll die Königsklasse in St. Petersburg fahren.

Update, 24. Februar - 12:51 Uhr: IOC verurteilt Bruch des "Olympischen Friedens" durch Russland

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat "mit Nachdruck" den Bruch des Olympischen Friedens "durch die russische Regierung" verurteilt. Der "Olympic Truce" habe sieben Tage vor Beginn der Olympischen Spiele begonnen, er ende sieben Tage nach der Schlussfeier der Paralympics (4. bis 13. März), betonte das IOC. Eine entsprechende UN-Resolution sei von der UN-Generalversammlung am 2. Dezember 2021 im Konsens aller 193 UN-Mitgliedstaaten angenommen worden.

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine zeigte sich das IOC "tief besorgt über die Sicherheit der Olympischen Gemeinschaft in der Ukraine". Es sei eine Task Force eingerichtet worden, "um die Situation genau zu beobachten und die humanitäre Hilfe für die Mitglieder der Olympischen Gemeinschaft in der Ukraine nach Möglichkeit zu koordinieren".

IOC-Präsident Thomas Bach bekräftige am Donnerstag seinen Aufruf zum Frieden, den er bereits in seinen Reden bei der Eröffnungsfeier und der Abschlussfeier der Olympischen Spiele zum Ausdruck gebracht hatte: "Beachten Sie Ihr Engagement für diesen Olympischen Frieden, geben Sie dem Frieden eine Chance."

Bereits nach den Winterspielen im russischen Sotschi 2014 hatte Russland den Olympischen Frieden missachtet. Unmittelbar nach der Schlussfeier (23. Februar) begannen auf Anweisung von Staatspräsident Wladimir Putin die Vorbereitungen zur Annexion der Krim.

Update, 24. Februar - 12:35 Uhr: DOSB und DBS empfehlen, Wettkämpfe "in Russland und den Kriegsgebieten auszusetzen"

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der Deutsche Behindertensportverband (DBS) "verurteilen den Angriff Russlands auf die Ukraine auf das Schärfste".

In einer gemeinsamen schriftlichen Stellungnahme empfehlen DOSB-Präsident Thomas Weikert und DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher "unseren Mitgliedsorganisationen, die Teilnahme an Wettkämpfen und Trainingsmaßnahmen in Russland und den Kriegsgebieten auszusetzen". Zudem fordern die beiden Spitzensportverbände Russland auf, "die kriegerischen Handlungen einzustellen".

Auch die Deutsche Fußball Liga (DFL) verurteilte den russischen Angriff "auf das Schärfste". Die Sorge der DFL gelte "den betroffenen Menschen" vor Ort, schrieb der Ligaverband in einer Stellungnahme: "Die DFL ist in dieser Angelegenheit mit den nationalen und internationalen Verbänden in Kontakt."

Update, 24. Februar - 12:20 Uhr: UEFA beruft Sondersitzung

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine eine Sondersitzung des Exekutivkomitees angesetzt. Am Freitag (10.00 Uhr) trifft sich das Gremium, "um die Situation zu bewerten und alle notwendigen Entscheidungen zu treffen", teilte der Kontinentalverband am Donnerstag mit.

Das Champions-League-Finale ist derzeit am 28. Mai im russischen St. Petersburg vorgesehen. Eine Verlegung des Endspiels hatte die UEFA am Dienstag nach der Zuspitzung in der Ukraine zunächst offen gelassen. Der russische Staatskonzern Gazprom gehört zu den größten Sponsoren der UEFA.

Update, 24. Februar - 12:12 Uhr: Ukrainische Premier League setzt Spielbetrieb aus

Die ukrainische Premier League hat ihren Spielbetrieb nach dem militärischen Angriff Russlands vorerst unterbrochen. "Aufgrund der Verhängung des Kriegsrechts wurde die Meisterschaft der Ukraine ausgesetzt", hieß es in einem kurzen Statement auf der Website der obersten Fußballliga des Landes. Zunächst soll die Unterbrechung laut Medienberichten für 30 Tage gelten.

Update, 24. Februar - 12:05 Uhr: Spieler äußern sich zum Krieg

Nein zum Krieg": Russlands Nationalspieler Fedor Smolow hat den Einmarsch der Truppen von Wladimir Putin in die Ukraine verurteilt. Der 32 Jahre alte Stürmer von Dynamo Moskau schrieb "Nein zum Krieg" vor einem schwarzen Hintergrund bei Instagram und ließ seiner Botschaft ein gebrochenes Herz und eine ukrainische Flagge folgen. Smolow war damit der erste Spieler der "Sbornaja", der den Angriff Russlands auf die Ukraine kritisierte.

Update, 24. Februar - 11:30 Uhr: FIS beobachtet Situation in Russland

Nach dem Angriff von Russland auf die Ukraine hat beim Deutschen Skiverband (DSV) eine große Betriebsamkeit eingesetzt. Grund sind die für das kommende Wochenende im russischen Sunny Valley geplanten Weltcup-Rennen der Skicrosser. Er stehe in "regelmäßigem Austausch" mit der DSV-Mannschaft, dem russischen Organisationskomitee, dem Internationalen Ski-Verband FIS sowie anderen Verbänden, sagte der Sportliche Leiter Heli Herdt dem SID.

