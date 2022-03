München - Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat nicht nur die Politik, sondern auch die Sportwelt schockiert und wird weitreichende Folgen haben. So sollte eigentlich das Champions-League-Finale in St. Petersburg stattfinden und auch einige andere Sportveranstaltungen sollte in einem der zwei Länder ausgetragen werden.

ran fasst die aktuellen Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg und ihren Sportbezug zusammen.

Update, 2. März, 21:14 Uhr: EA entfernt russische Nationalmannschaft aus FIFA-Serie

Auch der Spielehersteller EA Sports hat auf den Krieg in der Ukraine reagiert und wird die russische Nationalmannschaft aus der Fußball-Gaming-Serie FIFA 22 entfernen. Das gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt.

EA sei solidarisch mit den ukrainischen Bürgerinnen und Bürgern und rufe zu "Frieden und dem Ende des Einmarsches in die Ukraine auf", heißt es in einem Statement. Die Entfernung der russischen Nationalmannschaft erfolge zudem in Abstimmung mit "unseren Partnern FIFA und UEFA". Zudem prüfe EA "entsprechende Änderungen in anderen Bereichen des Spiels".

Update, 2. März, 19:40 Uhr: BVB entzieht Gerhard Schröder Ehrenmitgliedschaft

Borussia Dortmund handelt und entzieht dem ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder mit sofortiger Wirkung die Ehrenmitgliedschaft. Der Präsidiumsausschuss sei einstimmig zu dieser Entscheidung gekommen, die Vereinspräsident Dr. Reinhard Rauball dann Schröder in einem persönlichen Gespräch wissen ließ.

In der Pressemitteilung heißt es: "Die Übernahme von Führungspositionen in russischen Staatskonzernen durch ein BVB-Ehrenmitglied ist vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und des damit einhergehenden gravierenden Verstoßes gegen geltendes Völkerrecht nicht akzeptabel."

Schröder fungiert aktuell unter anderem als Aufsichtsratschef des russischen Mineralölunternehmens Rosneft.

Update, 2. März, 19:30 Uhr: Chelsea-Besitzer Abramowitsch bestätigt Verkaufspläne

Der russische Oligarch Roman Abramowitsch wird den englischen Fußball-Topklub FC Chelsea verkaufen. Das bestätigte der 55-Jährige am Mittwochabend in einer offiziellen Mitteilung des Champions-League-Siegers. Mit dem Erlös werde er die Opfer des russischen Kriegs in der Ukraine unterstützen.

Nach dem Überfall Russlands auf das Nachbarland Ukraine war auch Klubbesitzer Abramowitsch in den Blickpunkt geraten. Er galt als einer von zahlreichen Oligarchen und Firmen, denen in Großbritannien Sanktionen drohen. Abramowitsch kündigte daraufhin zunächst an, die Führung des Vereins an Treuhänder abgegeben zu wollen.

Bei Chelsea stehen der deutsche Teammanager Thomas Tuchel sowie die Nationalspieler Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger unter Vertrag.

Update, 2. März, 18:25 Uhr: Ex-Schalke-Boss Tönnies bricht mit Putin

Der frühere Schalke-Boss Clemens Tönnies hat sich vom russischen Präsidenten Wladimir Putin distanziert.

"Ich habe mich wie viele andere in ihm getäuscht", schrieb der Fleischproduzent bei Posts in den sozialen Medien. Zudem nahm Tönnies auch Bezug zu Schalkes Trennung vom bisherigen Hauptsponsor Gazprom. "Schalke hat mit dem Gazprom-Ende alles richtig gemacht", so Tönnies.

Update, 2. März, 18:15 Uhr: Premier League spielt mit Kapitänsbinde in Ukraine-Farben

Die englische Premier League wird am kommenden Wochenende alle Kapitänsbinden in den ukrainischen Landesfarben blau und gelb halten.

Zuvor war unter anderem bereits Bayern-Stürmer Robert Lewandowski am vergangenen Spieltag gegen Eintracht Frankfurt mit einer Kapitänsbinde in den Ukraine-Farben aufgelaufen.

Update, 2. März, 18:10 Uhr: Schachtjor-Profi Kornienko hilft ukrainischer Armee

Der ukrainische Fußballprofi Viktor Kornienko ist nun ebenfalls Teil der Streitkräfte seines Landes, die sich gegen die Invasion Russlands wehren.

"Ich bin in der Ukraine, ich helfe den Streitkräften. Ehre der Ukraine. Damit wir russische F*cker vernichten können. Ehre der Ukraine", schrieb der 23 Jahre alte Linksverteidiger von Schachtjor Donetsk auf Instagram.

Update, 2. März, 17:20 Uhr: Russland-Kapitän Dzyuba: "Ich bin Russe und darauf bin ich stolz"

Nach mehrmaliger Aufforderung ukrainischer Spieler, hat sich nun auch endlich Russlands Fußball-Nationalmannschafts-Kapitän Artem Dzyuba zum Einmarsch seines Landes in der Ukraine geäußert. "Ich bin Russe und darauf bin ich stolz, gegen jeden Krieg, aber ich verstehe nicht, warum sie jahrelang den Sport von der Politik getrennt haben und jetzt russische Athleten bestrafen", schrieb der Stürmer von Zenit St. Petersburg auf Instagram.

Zudem attackierte er in seinem langen Instagram-Post auch die ukrainischen Spieler: "Meine ukrainischen Kollegen leben in Palästen in England und dann beleidigen sie uns." Damit reagierte Dzyuba offenbar auf eine Instagram-Botschaft vom früheren Dortmunder Andriy Yarmolenko, der für den Londoner Premier-League-Klub West Ham United spielt. Dieser forderte vehement eine Reaktion von Russlands Nationalspielern und insbesondere Kapitän Dzyuba. (siehe Eintrag um 15:30 Uhr)

Update, 2. März, 16:55 Uhr: Heftige Kritik an russischem NHL-Star Owetschkin: "Feiger Speichellecker"

Russlands Eishockeystar Alexander Owetschkin muss sich nach seinen Aussagen zum Ukraine-Krieg heftige Kritik gefallen lassen.

Nicht nur nordamerikanische Medien zeigen wenig Verständnis für die Haltung des Stürmers vom NHL-Team Washington Capitals, zuvor hatte bereits die tschechische Torhüterlegende Dominik Hasek klare Worte gefunden.

"Bitte, keinen Krieg mehr. Wir müssen in Frieden leben", hatte Owetschkin zuletzt erklärt, von gezielter Kritik an Russland aber abgesehen. Er sei "kein Politiker", sagte der 36-Jährige und meinte über Wladimir Putin: "Er ist mein Präsident." Er habe "Familie in Russland", so Owetschkin. Die Lage sei "beängstigend. Wir können nichts tun."

Die "Montreal Gazette" ist der Auffassung, dass es "nicht wahr ist, dass Owetschkin nichts tun kann". Das Blatt forderte den Profi auf, "seine beträchtliche Kraft einzusetzen, um den Tyrannen von seinem Sockel zu stürzen".

Noch deutlicher wurde das Sportblogging-Netzwerk "SB Nation". "Zu sagen, dass er sich hilflos fühlt, ist ein unaufrichtiger Versuch, seine Bedeutung herunterzuspielen", heißt es dort. Als einer der international prominentesten Athleten Russlands könne er "sich anders ausdrücken. Er hat sich dagegen entschieden." Owetschkin, auf dessen Instagram-Profilbild er bis heute an Putins Seite zu sehen ist, sei ein "feiger Speichellecker".

Zuvor hatte Hasek, in der NHL zweimaliger Stanley-Cup-Sieger, den Russen bei Instagram scharf angegriffen. Owetschkin sei ein "Lügner" und "Hühnerscheiße" stand im Post, "jeder Erwachsene in Europa weiß genau, dass Putin ein wahnsinniger Killer ist und Russland einen Offensivkrieg gegen ein freies Land und dessen Menschen führt".

Die NHL müsse die Verträge "aller russischen Spieler sofort aussetzen. Jeder Athlet repräsentiert nicht nur sich selbst und seinen Verein, sondern auch sein Land und dessen Werte und Handlungen."

Der renommierte Spielerberater Dan Milstein, der rund 75 Prozent aller russischen und belarussischen NHL-Profis unter Vertrag hat, warnte unterdessen vor einer Stigmatisierung. "Die Diskriminierung und der Rassismus, mit denen diese Spieler derzeit konfrontiert sind, ist bemerkenswert", sagte Milstein in einem "ESPN"-Interview.

Man werde "30 Jahre zurückgeworfen", so der gebürtige Ukrainer: "Ich habe Spieler, die mich anrufen, Eltern, die mich anrufen. Sie sind besorgt, ob sie spielen können, ob sie in Sicherheit sind."

Update, 2. März, 16:10 Uhr: Ukrainer Rakitskiy verlässt Zenit St. Petersburg

Der ukrainische Verteidiger Yaroslav Rakitskiy hat seinen Vertrag beim russischen Fußball-Erstligisten Zenit St. Petersburg mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Der 32 Jahre Proi habe "aufgrund einer schwierigen Familiensituation um eine vorzeitige Auflösung seines Vertrags mit dem Verein gebeten", hieß es vonseiten Zenits.

"Ich bin Ukrainer! Frieden in der Ukraine! Stoppt den Krieg!", schrieb Rakitskiy bei Instagram. Der Routinier kam seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine für seinen Klub nicht mehr zum Einsatz. Sein Vertrag wäre noch bis zum Saisonende gelaufen.

Update, 2. März, 15:30 Uhr: Ex-Dortmunder Yarmolenko kritisiert Schweigen der russischen Nationalspieler

Der frühere Dortmunder und ukrainische Nationalspieler Andriy Yarmolenko wandte sich in einer emotionalen Videobotschaft an die Öffentlichkeit und kritisierte dabei vor allem das Schweigen der russischen Nationalspieler.

"Ich bin Andriy Yarmolenko, ein ukrainischer Nationalspieler, ich bin in Sankt Petersburg geboren, aber in der Ukraine aufgewachsen und betrachte mich als 100 Prozent Ukrainer", begann der heutige Profi von West-Ham-United seine Botschaft, "ich habe eine Frage an die russischen Spieler. Leute, warum sitzt ihr wie Idioten da und sagt nichts?"

Dann fuhr der Nationalspieler der Ukraine fort in seiner kritischen Botschaft in Richtung der russischen Fußballstars: "In meinem Land töten sie Menschen, töten Frauen, töten Mütter, töten unsere Kinder. Aber ihr sagt nichts, ihr habt keine Kommentare abgegeben. Sagt mir bitte, was passieren wird, wenn ihr alle zusammen und vereint den Menschen zeigen, was wirklich in meinem Land passiert. Ich kenne viele von euch, ich bin mit vielen von Ihnen vertraut und ihr habt mir alle gesagt, ‚es sollte nicht so sein‘, dass euer Präsident falsch handelt. Also Leute, ihr habt Einfluss auf die Leute, zeigt das, ich bitte euch, bitte!"

Am Ende gibt es von Yarmolenko noch eine Anspielung in Richtung Russland-Kapitän Artem Dzyuba. "Ich weiß, dass einige von euch ihre Eier gerne vor der Kamera zeigen, aber jetzt ist es an der Zeit, ihre Eier im wirklichen Leben zu zeigen", fordert Yarmolenko vom Stürmer von Zenit St. Petersburg und spielte damit auf ein geleaktes Sexvideo des Russen an.

Von den russischen Stars sprach sich bislang nur Fedor Smolov (Dinamo Moskau) öffentlich gegen den Krieg seines Landes in der Ukraine aus.

Update, 2. März, 14:20 Uhr: Daniel Farke verlässt FC Krasnodar

Daniel Farke verlässt den russischen Erstligisten FC Krasnodar und reagiert so auf die russische Invasion in der Ukraine. Nach Markus Gisdol zieht also der nächste deutsche Fußball-Trainer seine Konsequenzen aus dem Krieg und beendet sein Engagement beim russischen Arbeitgeber.

Farke heuerte erst im Januar bei Krasnodar an und stand aufgrund der Winterpause bei keinem einzigen Ligaspiel an der Seitenlinie.

Mit Sandro Schwarz gibt es noch einen weiteren deutschen Trainer in der russischen Premier Liga. Der Coach von Dinamo Moskau möchte jedoch seinen "Trainerstab und die Spieler nicht allein lassen", wie er jüngst verkündete. Schwarz ist seit Oktober 2020 in Moskau aktiv.

Der Deutsche Marvin Compper übernahm interimsweise den Posten von Gisdol bei Lokomotiv Moskau.

Update, 2. März, 09:58 Uhr: Ukrainischer Biathlet im Krieg gegen Russland gefallen

Der ukrainische Biathlet Jewhen Malyschew ist im Krieg gegen Russland ums Leben gekommen. "Der Verband meldet den tragischen Tod eines Mitglieds der Junioren-Nationalmannschaft, Jewhen Malyschew. Wir sprechen seiner Familie, seinen Freunden und Angehörigen unser tiefstes Beileid aus", teilte der ukrainische Verband mit.

Auch die Internationale Biathlon-Union (IBU) drückte am Mittwoch "ihr tief empfundenes Beileid zum Verlust des ehemaligen ukrainischen Biathleten Jewhen Malyschew aus, der diese Woche im ukrainischen Militärdienst gestorben ist". Der Verband verurteile "erneut die russischen Angriffe auf die Ukraine und die Unterstützung durch Belarus und bekräftigt seine Hoffnung auf ein sofortiges Ende des Krieges".

Update, 1. März, 23:21 Uhr: Ukrainische FIFA-Schiedsrichterin berichtet über gefährlichen Kriegsalltag

Die ukrainische Schiedsrichter-Assistentin Maryna Striletska muss derzeit hilflos in der Ostukraine den Angriff der russischen Armee auf ihr Heimatland miterleben. "Ich und meine Familie sitzen zu Hause, wir haben bereits unseren sechsten Tag hinter uns gebracht", sagte die 38-Jährige der englischen Zeitung "Mirror" über ihre Situation in der Ostukraine, "manchmal gibt es Explosionen, wir können Panzer mit den darin befindlichen Granaten explodieren hören".

Im Oktober 2021 schrieben Striletska als Assistentin von Schiedsrichterin Kateryna Monzul und die zweite Schiedsrichter-Assistentin Svitlana Grushko Geschichte. Erstmals in einem internationalen Spiel der Männer waren ausschließlich Frauen im Schiedsrichterteam. Damals leitete das ukrainische Trio die Partie zwischen Andorra und England (0:5).

Während Striletska im Osten der Ukraine den derzeitigen Angriff Russlands miterlebt, sind ihre Kolleginnen Monzul und Grushko im Westen des Landes. "ch bin ständig mit ihnen in Kontakt, aber dort, wo sie sind, ist es im Moment ruhiger", erklärte Striletska. Ihr eigene Situation ist hingegen sehr angespannt: "Die Eindringlinge sind überall um uns herum, wir konnten nicht entkommen. Jetzt ist es ruhig in meinem Dorf, aber in Nachbardörfern wird gekämpft und wir können die Explosionen und Bomben dort hören."

Update, 1. März, 21:03 Uhr: Zwei ukrainische Fußballer wurden getötet

Die Spielervereinigung FIFPRO, die alle professionellen Fußballer weltweit vertritt, hat die Tode der beiden ukrainischen Fußballer Vitalii Sapylo (21 Jahre alt) und Dmytro Martynenko (25 Jahre alt) bestätigt.

Nachwuchstorwart Sapylo, der bei Karpaty Lviv spielte, wurde bei der Verteidigung Kiews im Kampf getötet. Der 21-Jährige wurde als Panzer-Kommandant eingesetzt. Martynenko kam zusammen mit seiner Mutter bei einer Bombenexplosion in ihrem eigenen Haus ums Leben. Er spielte zuletzt beim FC Gostomel.

Update, 1. März, 20:55 Uhr: Russe Mazepin darf starten, Russland-Grand-Prix abgesagt

Der Automobil-Weltverband FIA hat am Dienstagabend in einer Sondersitzung seines Motorsport-Weltrats entschieden, den Grand Prix von Russland in Sotschi 2022 abzusagen, russische Rennfahrer aber weiterhin in der Formel-1-Weltmeisterschaft an den Start gehen zu lassen.

Nikita Masepin (Haas) ist aktuell der einzige russische Pilot im Feld - und zumindest seitens der FIA muss er sein Cockpit nicht räumen. Allerdings darf er nicht mehr unter russischer Flagge antreten, denn die ist ab sofort (ebenso wie die Nationalhymne) bei allen FIA-sanktionierten Veranstaltungen verboten.

Ob Masepin weiterhin Formel 1 fahren wird, bleibt dennoch offen. Denn selbst wenn ihm seitens der FIA keine Steine in den Weg gelegt werden, könnte ihm sein amerikanischer Arbeitgeber, das Haas-Team, die Zusammenarbeit aufkündigen. Haas war am Dienstagabend auf Anfrage nicht zu einer Stellungnahme bereit.

Masepin und andere russische und belarussische Rennfahrer in anderen FIA-Motorsportserien dürfen demnach weiterhin teilnehmen, allerdings nur noch unter neutraler FIA-Flagge. Russische und belarussische "Nationalteams", wie es in der Aussendung der FIA heißt, werden hingegen ab sofort aus allen FIA-Wettbewerben ausgeschlossen.

Außerdem hat die FIA nach einem zunächst schwammig formulierten Statement der Formel 1 nun endgültig entschieden, den Grand Prix von Russland, der am 25. September in Sotschi stattgefunden hätte, wegen "höherer Gewalt" abzusagen. In Russland oder Belarus sind bis auf weiteres keine FIA-sanktionierten Motorsportveranstaltungen mehr gestattet.

Die FIA reagiert damit auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. FIA-Präsident Mohammed bin Sulyaem erklärt: "Wir verurteilen die russische Invasion der Ukraine und sind in Gedanken bei all jenen, die an den Folgen dessen, was gerade in der Ukraine passiert, zu leiden haben."

Ob Mazepin trotz der grundsätzlichen Starterlaubnis der FIA aber 2022 tatsächlich für das Haas-Team an den Start geht, ist noch offen. Sein US-amerikanischer Arbeitgeber könnte die Zusammenarbeit mit dem Russen aufkündigen.

Update, 1. März, 19:30 Uhr: Russische und weißrussische Tennisstars weiter spielberechtigt, aber nicht mehr unter eigener Flagge

Die internationalen Tennisverbände haben am Dienstagabend ihre Entscheidungen im Bezug auf die russischen und weißrussischen Spieler und Spielerinnen bekanntgegeben. Demnach dürfen die Profis aus beiden Ländern weiterhin an internationalen Turnieren teilnehmen, also auch an den 2022 noch anstehenden Grand-Slam-Turnieren. Allerdings werden die Akteure beider Länder nicht dem Namen ihrer National sowie der jeweiligen Flagge ihrer Heimatländer spielen.

Zudem sagten WTA und ATP ihr für Oktober geplantes Turnier in der russischen Hauptstadt Moskau ab, ebenso alle weiteren, geplanten Turniere in Russland und Weißrussland.

Update, 1. März, 19:03 Uhr: Ministerpräsident Wüst fordert Hilfe für Schalke nach Gazprom-Trennung

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat potenzielle Sponsoren dazu aufgerufen, Schalke 04 nach der Trennung vom russischen Staatsunternehmen Gazprom zu unterstützen. "Ein Zweitligist, der einem so großen Sponsor den Rücken kehrt, das nötigt mir Respekt ab. Das wird keine leichte Situation sein, sagte der CDU-Politiker am Dienstag während einer Pressekonferenz.

"Ich lade alle, die eh immer schon mal Sponsor eines Zweitligisten sein wollten, ein, Schalke jetzt zu unterstützen", sagte Wüst: "Das ist eine gute Gelegenheit und hat sicherlich einen doppelten Werbewert, wenn man es in dieser Situation tut."

Aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine hatte Schalke sich von Gazprom losgesagt. Auf die Frage, ob er die 31,5 Millionen Euro umfassende Landesbürgschaft für Schalke gefährdet sehe, sagte Wüst: "Über alles, was das Land betrifft, werden wir zu gegebener Zeit beraten."

Medienberichten zufolge steht der Klub für das Hauptsponsoring vor einer Einigung mit dem Wohnungsunternehmen Vivawest. Mit Gazprom waren vertraglich neun Millionen Euro für eine Zweitligasaison vereinbart.

Update, 1. März, 17:20 Uhr: Ex-Klitschko-Gegner Povetkin befürwortet Russlands Angriffskrieg

Der frühere Gegner von Wladmir Klitschko (l.), der Russe Alexandr Povetkin (re.), stellte sich auf die Seite seines russischen Präsidenten Wladimir Putin und befürwortete den Angriff auf die Ukraine. "In der Wahrheit liegt Macht. Dieser berühmte Satz von Sergey Bodrov (einem verstorbenen Schauspieler; Anm. d. R.) spiegelt die Essenz dessen wider, was in der Ukraine passiert", schrieb Povetkin auf seinem Instagram-Profil zu einem Post, bei dem der Ex-Boxer mit einer russischen Flagge posiert.

"Wir haben all die Jahre für die Wahrheit gekämpft, während die Slawen im Donbass ausgerottet wurden. Deshalb unterstütze ich seine Entscheidung, sich für die einfachen Menschen einzusetzen, gegen den Nationalsozialismus zu kämpfen, Parasiten, egal wer sie sind", befürwortete Povetkins den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und beendete seinen Post folgend: "Jeder Krieg hat ein Ende. Hoffen wir, dass auch dieser in den nächsten Tagen endet."

Im Oktober 2013 traf Klitschko bei seiner Pflichtverteidigung der drei WM-Titel in Moskau auf Povetkin und gewann deutlich nach Punkten.

Update, 1. März, 16:45 Uhr: NHL beendet Geschäftsbeziehungen nach Russland

Die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL hat als Reaktion auf den Ukraine-Krieg ihre Geschäftsverbindungen nach Russland gestoppt. "Die National Hockey League verurteilt den Einmarsch Russlands in der Ukraine und drängt auf eine schnellstmögliche friedliche Lösung", teilte die Liga in einem Statement mit. Daher werde man nicht nur die Beziehungen zu russischen Geschäftspartnern aussetzen, sondern auch die eigenen russischsprachigen Online-Auftritte vorerst pausieren.

Auch die Option, Russland als Austragungsort für künftige NHL-Wettbewerbe zu wählen, sei nun kein Thema mehr, hieß es weiter. Zugleich beteuerte die Liga ihre Unterstützung für russische Profis, die "im Namen ihrer Klubs und nicht im Rahmen Russlands spielen". Diese Spieler und ihre Familien befänden sich "in einer äußerst schwierigen Lage".

Zuvor hatte am Montag das Internationale Olympische Komitee (IOC) angesichts der Invasion in die Ukraine empfohlen, russische und belarussische Athletinnen und Athleten nicht mehr an internationalen Wettkämpfen teilnehmen zu lassen. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) schloss sich den Forderungen an.

Update, 1. März, 16:23 Uhr: Evertons Ukrainer Mykolenko teilt gegen Russland-Kapitän Dzyuba aus

Der Krieg zwischen der Ukraine und Russland spaltet nicht zuletzt die Sportwelt der beiden Länder. Der Ukrainer Vitalii Mykolenko vom FC Everton attackierte etwa die russische Nationalmannschaft um Kapitän Artem Dzyuba in den sozialen Netzwerken.

"Du schweigst mit deinen Teamkollegen. Friedliche Zivilisten werden in der Ukraine getötet. Du wirst für den Rest deines Lebens und das deiner Kinder in deinem Kerker eingesperrt sein. Und Ich würde mich freuen", schrieb Mykolenko in Richtung Dzyubas, der in seiner russischen Heimat bei Zenit St. Petersburg unter Vertrag steht.

Erst am Montag entschieden sich UEFA und FIFA, die russischen Klubmannschaften sowie die Nationalmannschaft bis auf Weiteres aus allen internationalen Wettbewerben auszuschließen.

Update, 1. März, 12:55 Uhr: Ukrainischer Tennis-Verband fordert Rauswurf von Medwedew und Co. bei Grand Slams

Während in vielen Sportarten russische Teams und Sportler bereits ausgeschlossen wurden, ist im Tennis deren Zukunft noch offen.

In einem Schreiben an den internationalen Tennisverband (ITF) fordert der ukrainische Tennisverband, dass alle russischen und belarussischen Tennisspieler aus dem Verband geworfen werden.

Dies hätte zur Folge, dass der neue Weltranglistenerste Daniil Medwedew bei keinem der Grand-Slam-Turniere antreten dürfte. "Er (Medwedew; Anm. d. Red.) sollte nicht bei den French Open, den US Open und in Wimbledon spielen", teilte Sewa Kewlysch, Präsident des ukrainischen Verbands, in einer Stellungnahme mit.

"Lasst Medwedew auf der ATP Tour spielen, aber Grand Slams sind ITF-Events, und wenn du bei denen nicht spielen kannst, kannst du niemals Nummer eins sein. Es würde ihnen Schande bringen, wenn sie jetzt aus dem Wettbewerb geworfen werden."

Medwedew dürfte bei einem Rauswurf aus der ITF nur noch Masters-Turniere und kleinere Events im Rahmen der ATP-Serie spielen, sofern die ATP nicht auch noch durchgreift.

Update, 1. März, 12:00 Uhr: Gisdol tritt bei Lok Moskau zurück

Markus Gisdol ist nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine als Trainer von Lokomotive Moskau zurückgetreten. "Fußballtrainer ist für mich der schönste Job der Welt. Ich kann meiner Berufung aber nicht in einem Land nachgehen, dessen Staatsführer einen Angriffskrieg mitten in Europa verantwortet", sagte der 52-Jährige der "Bild": "Das geht mit meinen Werten nicht überein."

Der langjährige Bundesligacoach hatten den Posten beim Tabellensiebten erst im Oktober angetreten. "Ich kann nicht in Moskau auf dem Trainingsplatz stehen, die Spieler trainieren, Professionalität einfordern und ein paar Kilometer weiter werden Befehle erteilt, die großes Leid über ein gesamtes Volk bringen. Das ist meine persönliche Entscheidung und hiervon bin ich absolut überzeugt", sagte Gisdol.

Update, 1. März, 10:07 Uhr: Voronin berichtet von Flucht aus Moskau

Der ehemalige ukrainische Bundesliga-Profi Andrey Voronin hat seinen Job als Co-Trainer bei Dynamo Moskau gekündigt - aufgrund des Krieges in seiner Heimat Ukraine.

Nun äußert sich der frühere Stürmer über den Konflikt. "Ich habe Nachrichten aus der ganzen Welt von ehemaligen Mitspielern, von anderen Sportlern. Von Russen auch, die mir schreiben: 'Es tut uns leid. Das sind nicht wir'", sagte er in der "Bild".

Bis zur Invasion war der 42-Jährige Co-Trainer von Dynamo Moskau, kündigte dann aber: "Wir kamen noch mit einer Linien-Maschine vor der kompletten Sperrung aus Moskau raus."

Seit Tagen gehe es ihm richtig schlecht, sagte Woronin. Es sei alles so unwirklich wie ein Film. "Aber ein Horrorfilm. Ich habe kaum noch Worte."

Update, 1. März, 8:04 Uhr: NHL stoppt alle Beziehungen zu Russland

Die NHL hat als Reaktion auf den Ukraine-Krieg ihre Geschäftsverbindungen nach Russland gestoppt. "Die National Hockey League verurteilt den Einmarsch Russlands in der Ukraine und drängt auf eine schnellstmögliche friedliche Lösung", teilte die Liga in einem Statement mit. Daher werde man nicht nur die Beziehungen zu russischen Geschäftspartnern aussetzen, sondern auch die eigenen russischsprachigen Online-Auftritte vorerst pausieren.

Auch die Option, Russland als Austragungsort für künftige NHL-Wettbewerbe zu wählen, sei nun kein Thema mehr, hieß es weiter. Zugleich beteuerte die Liga ihre Unterstützung für russische Profis, die "im Namen ihrer Klubs und nicht im Rahmen Russlands spielen". Diese Spieler und ihre Familien befänden sich "in einer äußerst schwierigen Lage".

Update. 1. März, 7:59 Uhr: Eingebürter Fußballer spendet nach Flucht an Ukraine

Nach seiner geglückten Flucht aus der Ukraine hat der brasilianische Fußballprofi Junior Moraes laut heimischer Medien umgerechnet 47.600 Euro für humanitäre Hilfe in der Kriegsregion gespendet. Der 34 Jahre alte Angreifer von Schachtjor Donezk war vor drei Jahren im osteuropäischen Land eingebürgert worden und bestritt elf Länderspiele (ein Tor) für seine neue Heimat.

Moraes, der in der Ukraine auch für Metalurg Donezk und Dynamo Kiew spielte, war am Montag vor dem russischen Einmarsch mit seiner Familie und weiteren brasilianischen Spielern von Kiew in die benachbarte Republik Moldau geflohen. Aufgrund seiner doppelten Staatsbürgerschaft lief er nach der vom ukrainischen Präsidenten erlassenen Mobilmachung Gefahr, an Kampfaktionen teilnehmen zu müssen.

Update, 1. März, 7:21 Uhr: IIHF schließt Russland und Belarus aus

Der Eishockey-Weltverband IIHF hat bis auf Weiteres wegen des Ukraine-Kriegs Teams aus Russland und Belarus auf Klub- und Nationalmannschaftsebene ausgeschlossen. Das teilte die IIHF nach einer Council-Sitzung am Montagabend mit. Zudem wurde Russland die Ausrichtung der Junioren-WM 2023 in Nowosibirsk und Omsk entzogen. Die WM 2023 in St. Petersburg ist vorerst nicht betroffen.

"Die IIHF ist keine politische Instanz und kann keinen Einfluss auf die Entscheidungen über den Krieg in der Ukraine nehmen", sagte IIHF-Präsident Luc Tardif: "Wir haben jedoch eine Sorgfaltspflicht gegenüber all unseren Mitgliedern und Teilnehmern und müssen daher alles tun, um sicherzustellen, dass wir unsere Veranstaltungen in einem sicheren Umfeld für alle Teams, die am IIHF-Weltmeisterschaftsprogramm teilnehmen, durchführen können."

Zuvor hatte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) die Forderung der baltischen Verbände nach einer Suspendierung Russlands im Weltverband IIHF unterstützt. "Wir haben uns der Initiative der baltischen Staaten angeschlossen", sagte DEB-Präsident Franz Reindl: "Solange dieser unfassbare Krieg nicht aufhört, kann auch der Sport nicht einfach weitermachen."

Lettlands Verband hatte in Absprache mit seinen Nachbarn nach dem russischen Angriff auf die Ukraine an die IIHF appelliert, den russischen und den belarussischen Eishockeyverband sowie deren Funktionäre zu suspendieren. Gleichzeitig sagte Lettland die geplanten Länderspiele vor der WM im Mai gegen Russland und Belarus ab.

Update, 28. Februar, 21:14: EHF schließt Teams aus Russland und Belarus aus

Die Europäische Handballföderation (EHF) schließt wegen des Ukraine-Kriegs Teams aus Russland und Belarus auf Klub- und Nationalmannschaftsebene aus. Der Verband teilte am Montagabend nach einer Sitzung seines Exekutivkomitees mit, dass diese Maßnahme "ab sofort" und "bis auf Weiteres" gelte.

Für Andreas Michelmann ist dies das "folgerichtige Signal". Der Präsident des Deutschen Handballbundes (DHB) betonte: "Für einen sportlichen Austausch gibt es angesichts des russischen Überfalls auch von belarussischem Boden auf die Ukraine keinerlei Basis. Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine und all denen, die auf der Flucht vor diesem sinnlosen und verbrecherischen Krieg sind." Es sei "nicht auszudenken, dass Spieler, die wir noch vor kurzem bei der Europameisterschaft im Januar sehen konnten, sich inzwischen als Soldaten gegenüberstehen."

Die EHF betonte in ihrem Statement, "dass es weder Akzeptanz noch Verständnis für die russische Invasion in der Ukraine gibt. Dies gilt auch für alle Parteien, die an einer solchen Gewalttat aktiv beteiligt sind oder diese unterstützen." Auch verzichtet der Verband vorerst auf Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen aus Russland und Belarus.

Zuvor hatte die EHF bereits für diese Woche geplante Spiele mit Beteiligung russischer und belarussischer Mannschaften abgesagt. Betroffen sind Partien der Champions League und der European League bei den Männern sowie die EM-Qualifikationsspiele der Frauen zwischen Griechenland und Belarus. Die Partien der deutschen Qualifikationsgruppe waren für den 2. März im griechischen Chalkida und den 6. März in Minsk angesetzt.

Die für den 4. und 5. März geplanten Frauen-Qualispiele zwischen Tschechien und der Ukraine finden nicht wie geplant statt. In der Qualifikation für die Männer-WM 2023 werden beide Play-off-Duelle zwischen Finnland und der Ukraine als "Double-Header" bei den Nordeuropäern ausgetragen (16. und 20. März).

Update, 28. Februar, 20:51: Trainer von Sheriff Tiraspol kämpft in der Ukraine

Yuriy Vernydub (Mi.), Trainer des Champions-League-Teilnehmers Sheriff Tiraspol, kehrte nach Ausbruch des Krieges in sein Heimatland Ukraine zurück, um sich an der Verteidigung des Landes zu beteiligen.

Update, 28. Februar, 19:47: UEFA trennt sich von Gazprom

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat die Partnerschaft mit dem russischen Großsponsor Gazprom beendet. "Die Entscheidung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft", teilte die UEFA am Montag mit. Der Vertrag sollte ursprünglich bis 2024 laufen und soll rund 40 Millionen Euro pro Jahr eingebracht haben.

Bereits zuvor hatte Zweitligist Schalke 04 seine Partnerschaft mit seinem umstrittenen Hauptsponsor beendet. Der Vertrag der finanziell klammen Knappen mit Gazprom lief noch bis 2025. In der 2. Liga sollten vom russischen Gaslieferanten neun Millionen jährlich fließen, bei einem Aufstieg wäre die Summe wohl auf 15 Millionen Euro pro Saison angestiegen.

Update, 28. Februar, 18:35: FIFA und UEFA schließen Russland aus

Der Fußball-Weltverband FIFA und die Europäische Fußball-Union UEFA schließen russische Mannschaften bis auf Weiteres von ihren Wettbewerben aus. Damit findet die WM in diesem Winter ohne Russland statt. Diese Entscheidung unter dem Eindruck des russischen Krieges gegen die Ukraine teilten beide Verbände nahezu zeitgleich mit.

Russland hätte in den WM-Playoffs am 24. März gegen Polen antreten sollen. Der polnische Verband hatte allerdings bereits ausgeschlossen, zu diesem Spiel anzutreten.

Direkt betroffen von dem Entschluss ist RB Leipzig. Die Spiele der "Roten Bullen" gegen Spartak Moskau im Achtelfinale der Europa League wurden abgesagt. Spartak war die einzig verbliebene russische Mannschaft in einem Europapokal-Wettbewerb.

Auswirkungen hat die Entscheidung auch auf die EM der Frauen im Juli in England. Russland wäre dort Gruppengegner der Niederlande sowie von Schweden und der Schweiz gewesen. Letztere hatten zuvor neben zahlreichen anderen Verbänden einen Boykott russischer Spiele angekündigt.

Update, 28. Februar, 15:55: IOC empfiehlt Ausschluss des russischen und belarussischen Sports

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat sich unter steigendem Druck zu einer harten Haltung gegen Russland durchgerungen und empfiehlt seinen Mitgliedsverbänden den Ausschluss russischer Sportlerinnen und Sportler bei internationalen Veranstaltungen. Dies gilt auch mit Blick auf Athletinnen und Athleten aus Belarus, wie das IOC mitteilte. Fast zeitgleich schloss sich der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) den weltweiten Forderungen nach ebendiesen Maßnahmen an.

Mit Blick "auf den extrem schweren Verstoß gegen den Olympischen Frieden und andere Verstöße gegen die Olympische Charta durch Russlands Regierung in der Vergangenheit" entzog das IOC zudem zahlreichen Regierungsmitgliedern den Olympischen Orden - darunter auch Staatspräsident Wladimir Putin. Zudem richtete das IOC einen Solidaritäts-Fond für die "olympische Gemeinschaft" der Ukraine ein.

"Um die Integrität weltweiter Sportveranstaltungen zu schützen empfiehlt die IOC-Exekutive, dass internationale Sportverbände und -veranstalter die Teilnahme russischer und belarussischer Athleten und Offizieller an internationalen Wettbewerben nicht erlauben", hieß es in der Mitteilung.

Dies sei das Ergebnis weiterer Diskussionen vom Montag. Die olympische Bewegung befinde sich in einem "Dilemma", hieß es weiter: Es gelte grundsätzlich, "im Sinne der Fairness, Athleten nicht für Entscheidungen ihrer Regierung zu bestrafen". Während nun aber Sportler aus Russland und Belarus weiterhin an Wettbewerbern teilnehmen könnten, "werden Athleten aus der Ukraine daran gehindert, weil ihr Land angegriffen wird".

Das IOC habe sich daher "schweren Herzens" für seine Empfehlung entschieden. "In diesem Zusammenhang" habe das IOC "insbesondere die Paralympischen Spiele betrachtet", die am kommenden Freitag in Peking beginnen. Sollte in einigen Fällen die Umsetzung kurzfristig oder aus rechtlichen Gründen nicht möglich sein, solle sichergestellt werden, dass die Sportler als "neutrale Athleten" antreten. Dies hatte das IOC zuvor bereits gefordert.

Der DOSB schloss sich indes den Ausschluss-Forderungen an. "Weltweite Sanktionen auf allen gesellschaftlichen Feldern sind umso wirksamer, je mehr gesellschaftliche Akteure sich daran beteiligen", teilte der Dachverband mit: "Auch der Sport muss seiner Verantwortung nachkommen und entsprechende Einschränkungen in Kauf nehmen."

Update, 28. Februar, 12:41: RB Leipzig kampflos gegen Spartak Moskau in der EL weiter

Wie "Bild" berichtet wird Spartak Moskau, der letzte verbleibende russische Klub im europäischen Wettbewerb, von der Europa League ausgeschlossen. Damit erhält der eigentliche Gegner, RB Leipzig, ein Freilos und steht kampflos im Viertelfinale.

"Wir stehen weiterhin in einem engen Austausch mit den Verbänden und haben vollstes Vertrauen in die Uefa und ihre Entscheidung. Wir gehen davon aus, dass die Spiele abgesagt werden", so Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff.

Die Spiele hätten eigentlich am 10. und 17. März stattfinden sollen. Einen Nachrücker soll es nicht geben.

Update, 28. Februar, 11:16: FC Schalke 04 und "Gazprom" gehen getrennte Wege

Nachdem der FC Schalke 04 am vergangenen Wochenende bereits ohne Trikotwerbung des russischen Sponsors "Gazprom" auflief und stattdessen mit dem Schriftzug "Schalke 04" spielte, beendete die Blau-Weiße Vereinsführung die Partnerschaft nun dauerhaft. Das gab der Klub auf der Website bekannt.

"Der Vorstand und Aufsichtsrat von S04 befinden sich dazu mit Vertretern des aktuellen Hauptsponsors in Gesprächen, weitergehende Informationen dazu werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben", so die Mitteilung auf der Website der "Knappen".

Die Partnerschaft zwischen dem #S04 und #GAZPROM wird vorzeitig beendet.



Alle weiteren Informationen auf https://t.co/tgdrSrMRHZ ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) February 28, 2022

"Die vollständige finanzielle Handlungsfähigkeit des Vereins bleibt von dieser Entscheidung unberührt", wird in der Mitteilung klargestellt. Ein neuer Partner und Trikotsponsor soll zeitnah vorgestellt werden.

Ukraine-Krieg und der Sport: Fragen und Auswirkungen

Was passiert mit dem Champions-League-Finale?

Am 28. Mai sollte das Finale der Champions League in St. Petersburg stattfinden. Nun soll das Finale aus St. Petersburg abgezogen werden, das will die UEFA am Freitag verkünden.

Was ist mit Gazprom als Sponsor?

Mit Matthias Warnig hat der Gazprom-Vertreter bereits den Aufsichtsrat vom FC Schalke 04 verlassen. Der Verein will die Situation beobachten und führt Gespräche mit ihrem wichtigen Sponsor. Auch bei der UEFA ist das russische Erdgasunternehmen ein wichtiger Sponsor.

