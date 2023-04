Der US-Sport trauert um Dick Groat. Der frühere Baseball- und Basketball-Profi verstarb am Donnerstag in Pittsburgh im Alter von 92 Jahren. Groat ist einer von nur 13 Männern, die sowohl in der Major League Baseball (MLB) sowie der Basketball-Profiliga NBA aktiv waren.

Groat gewann mit den Pittsburgh Pirates (1960) und den St. Louis Cardinals (1964) die World Series. Beim NBA-Draft 1952 war er an Nummer drei von den Fort Wayne Pistons ausgewählt worden. In seinem zweiten Spiel kam Groat gegen die New York Knicks zu seinem Karrierehöchstwert von 25 Punkten.