Köln - Hinter der regulären Austragung der anstehenden Bundesligaspiele in Nordrhein-Westfalen stehen große Fragezeichen.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kündigte am Sonntag an, die Empfehlungen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu befolgen. Dieser hatte sich dafür ausgesprochen, Großveranstaltungen mit über 1.000 Menschen vorerst auszusetzen. "Großveranstaltungen haben natürlich die Neigung, dass da viel übertragen wird", sagte Laschet in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin": "Deshalb werden wir diesen Rat jetzt auch (...) bei uns in Nordrhein-Westfalen umsetzen."

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann bestätigte Laschets Aussagen am Sonntagabend in der ARD-Talkshow "Anne Will".

Laumann: "Wir werden die Empfehlung, die der Bundesgesundheitsminister gemacht hat, in NRW umsetzen. Und zwar morgen oder jetzt, vollkommen klar. Ich bin auch froh, dass er diese Empfehlung gemacht hat, weil ich finde, wir brauchen in dieser Frage ein Vorgehen, das gleich in Deutschland ist."

Der Gesundheitsminister des Landes stellte zwar klar, dass die Entscheidungsgewalt weiter bei den lokalen Behörde liege, sagte aber auch: "In Wahrheit ist es wie eine Anordnung. Wir können als Land ganz klar sagen: Wir sehen es so, dass das zu passieren hat. Durch die Empfehlung von Herrn Spahn ist es für die örtlichen Gesundheitsämter auch leichter, diese Fragen zu entscheiden."

Absagen oder Geisterspiele?

Dies würde unter anderem das Nachholspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Mittwoch (18.30 Uhr) und das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr) betreffen. Um den Terminplan in den Ligen einzuhalten, könnten diese Spiele eventuell ohne Zuschauer stattfinden. In letzter Instanz entscheiden die Gesundheitsämter in den jeweiligen Städten. Wie diese auf eine Empfehlung der Landesregierung reagieren, blieb zunächst offen.

Zuvor hatte Spahn die Behörden "ermuntert", "Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bis auf Weiteres" abzusagen: "Sie werden aus meiner Sicht immer noch zu zaghaft abgesagt. Angesichts der dynamischen Entwicklung der letzten Tage sollte das schnell geändert werden", teilte Spahn bei Twitter mit.

BVB: Keine Bestätigung von Geisterspielen

Auf ran.de-Nachfrage bestätigte Borussia Dortmund nicht, dass keine Zuschauer im Stadion sein werden. Beim BVB findet am Montag um 11:00 Uhr eine Direktoren-Sitzung statt, um 14:00 Uhr eine Sicherheits-Sitzung zu den kommenden beiden Partien. Auch das Champions-League-Spiel bei Paris Saint-Germain könnte ohne Zuschauer stattfinden.

Auch in Frankreich gibt es eine Anordnung, dass Großverantaltungen über 1.000 Menschen abgesagt werden sollen. Daher müsste das Spiel entweder ausfallen oder ohne Fans ausgetragen werden.

