Köln (SID) - Titelverteidiger Ronnie O'Sullivan (45) ist mit einem souveränen Sieg in die Snooker-WM in Sheffield gestartet. Der sechsmalige Weltmeister aus England gewann seine Erstrundenpartie im Crucible Theater gegen seinen Landsmann Mark Joyce 10:4. Zum ersten Mal im Jahr 2021 waren in Großbritannien Zuschauer bei einem Sportevent zugelassen, 632 verfolgten die drei Sessions am Sonntag.

O'Sullivan hat in diesem Jahr die Chance, durch einen weiteren Triumph mit Rekordweltmeister Stephen Hendry (Schottland) gleichzuziehen. Im Achtelfinale trifft er auf Ricky Walden (England) oder Anthony McGill (Schottland).