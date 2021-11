München - Als erst dritter Deutscher in der Geschichte hat Koray Aldemir das Main-Event der World Series of Poker in Las Vegas gewonnen und sich gegen insgesamt 6649 Spieler durchgesetzt. Das Main-Event wird in der Poker-Szene mit einer Weltmeisterschaft gleichgesetzt.

Am "Final-Table" kam es zum Duell mit dem US-Amerikaner George Holmes. Mit zwei Pärchen (10 und 7) gewann der 31-Jährige letzlich und konnte sich über den Gewinn von 8 Millionen US-Dollar freuen. Zusätzlich bekam er ein diamantenbesetztes Armband im Wert von weiteren 500.000 US-Dollar.

Your 2021 WSOP MAIN EVENT Champion is Koray Aldemir!@kooraay90 claims the $8,000,000 grand prize and the coveted Main Event bracelet.



📸 @hayleyochohttps://t.co/DuPtRAR1u8 pic.twitter.com/1WWtWKheAh — WSOP (@WSOP) November 18, 2021

Besonders stark: Eigentlich ging Aldemir mit einer schwächeren Hand in das entscheidende Duell, profitierte von einer "Zehn" und einer "Sieben" auf dem sogenannten "Flop" (die ersten drei Karten, die in der Mitte aufgedeckt werden) und hatte somit zwei Pärchen in der Hand. Sein Gegner bluffte und ging nach dem Flop "All-In".

Der Deutsche überlegte kurz und entschied sich schließlich mitzugehen: "Er hatte zuvor schon einige Bluffs gezeigt. Aber ich musste dennoch darüber nachdenken. Das war natürlich ein großer Moment. Es ging um alles. Hätte ich diese Hand verloren, wäre nicht mehr viel übrig gewesen."

Aldemir selbst brauchte ein wenig Zeit, um seinen Triumph zu realisieren. Kurz nach seinem Sieg sagte er: "Unglaublich. Ich kann es noch nicht in Worte fassen. Vielleicht kann ich erst in einer Woche sagen, wie ich mich fühle." Nach Pius Heinz 2011 und Hossein Ensein 2019 ist Aldemir nun der dritte Deutsche, der die Poker-WM für sich entscheiden konnte.

