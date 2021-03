München - Der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther hat sich am Sonntag seinen Ärger über die Restriktionen für Kinder während der Corona-Pandemie von der Seele geredet.

Er könne nicht verstehen, warum Sport für Kinder in kleinen Gruppen nicht möglich sei. "Es geht ja nicht nur um den Skisport, sondern um den Sport im Allgemeinen und den Vereinssport", sagte er in der "ARD Sportschau". "Wir müssen es schaffen, dass wir die Kinder wieder mehr in die Bewegung bringen."

🗯 "Dann dürfen wir jetzt nach Mallorca fliegen, aber dürfen nicht in unserer Heimat draußen Sport machen. Wo sind wir denn?" Felix Neureuther hat sich besorgt über den Bewegungsmangel bei Kindern in der Pandemie geäußert. #Neureuther #Sportschau pic.twitter.com/r6jC1WZFz1 — Sportschau (@sportschau) March 21, 2021

Neureuther beschäftigte das Thema wohl schon eine Weile, der Ski-Star redete sich regelrecht in Rage.

Mallorca-Urlaub regt Neureuther auf

"Wir können nur eine gesunde Gesellschaft haben, wenn wir uns bewegen, und deswegen wäre es so wichtig, dass die Kinder rausgehen dürfen. (...) Wenn die Kinder zusammen im Klassenzimmer sitzen, verstehe ich nicht, warum sie nicht draußen im Freien spielen können oder Sport machen können - in kleinen Gruppen."

Gerade die neuesten Entwicklungen bereiten Neureuther Ärger.

"Dann dürfen wir jetzt nach Mallorca fliegen, aber dürfen nicht in unserer Heimat draußen Sport machen. Wo sind wir denn? Also ganz ehrlich, weil dieser Mallorca-Urlaub so wichtig ist? Sei mir nicht böse! Aber es geht doch um die Kinder und nicht darum, ob jetzt jemand auf Mallorca Urlaub machen kann."

Neureuther erntete für seinen Gefühlsausbruch viel Lob und Zustimmung in den sozialen Medien.

Sport ist BewegungsBILDUNG und eben nicht nur ein Freizeit- und Konsumprodukt. Das sollte nach 1 Jahr Pandemie nun allen Leuten klar sein. Es liegt an uns allen, Bildung in jeglicher Form wertzuschätzen und zu ermöglichen. Und zwar jedem Menschen. — Anne Güntert (@Infojunkie22) March 21, 2021

Danke Danke Danke für diese offenen wahren Worte! — Jana Horn (@JanaHor05104268) March 21, 2021

Die Purzelbäume konnten sie vor Coronazeiten nicht. Da werden sich noch 1,2 hinzufügen. Und in 15 Jahren wird geklagt wegen Volkskrankheit Rücken und steigende Suchtgefahr. Und es wird i.d. Beraterbranche mächtig mit Studien verdient.#Neureuther, wo soll ich unterschreiben? — Frank Großer (@Minas6464) March 21, 2021

